Nỗi trăn trở lớn của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh

Chương trình VPpop - Next: Technology meets soul (Công nghệ kết nối cảm xúc) vừa diễn ra chiều 7/11 tại TPHCM. Sự kiệnquy tụ nhiều nghệ sĩ, nhà sản xuất, đại diện các nền tảng và công ty quản lý nghệ sĩ. Các đại biểu tập trung thảo luận về tương lai âm nhạc Việt Nam, vai trò của AI trong sáng tạo cũng như cơ hội xây dựng hệ sinh thái âm nhạc đa dạng, lành mạnh và bền vững.

Nghệ sĩ không được phép lười, phải thích nghi với AI

Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh.

Là một trong những diễn giả của chương trình, nhạc trưởng Đồng Quang Vinh đánh giá cao khả năng kết nối của hoạt động giao lưu nghệ thuật. Giá trị của sự kiện không chỉ nằm ở việc trao đổi chuyên môn hay trình diễn mà còn ở cơ hội để những người có chung niềm đam mê gặp gỡ, chia sẻ và tìm hiểu văn hóa của nhau. Qua đó, khoảng cách giữa các quốc gia và nền văn hóa được thu hẹp.

Bên cạnh những cơ hội, Đồng Quang Vinh nhìn nhận AI đang tạo ra sức ép không nhỏ đối với con người, trong đó có giới nghệ sĩ. Sự phát triển nhanh chóng của máy móc và trí tuệ nhân tạo là xu hướng tất yếu, không thể phủ nhận hay né tránh.

"AI là một đối thủ đáng gờm của con người. Tuy nhiên, tôi vẫn tin rằng nếu chúng ta không ngừng học hỏi, trau dồi để hoàn thiện bản thân sẽ phát triển được những giá trị mà AI chưa thể thay thế", anh nói với VietNamNet.

Theo anh, lợi thế của con người nằm ở tình cảm, trải nghiệm sống và khả năng kết nối tri thức với chiều sâu cảm xúc. Đây là những yếu tố tạo nên sự khác biệt trong sáng tạo nghệ thuật, đồng thời là giá trị mà AI không thể thay thế.

Dù nhìn nhận tích cực về những cơ hội công nghệ mang lại, Đồng Quang Vinh vẫn có một nỗi trăn trở lớn: Làm thế nào để dung hòa giữa truyền thống và hiện đại?

Clip nhạc trưởng Đồng Quang Vinh ngẫu hứng biểu diễn các loại nhạc cụ

Công nghệ có thể giúp nghệ sĩ tiếp cận thế giới, phát triển những phương thức sáng tạo mới nhưng hội nhập không đồng nghĩa với việc đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc. Một tác phẩm khi đến với khán giả quốc tế cần mang hơi thở đương đại, đồng thời thể hiện được căn cước văn hóa Việt Nam.

"Điều khó nhất là làm sao để khi khán giả quốc tế nghe một tác phẩm, họ có thể nhận ra ngay đó là sản phẩm của người Việt Nam, nhưng tác phẩm ấy vẫn phải có sự hiện đại và chất lượng nghệ thuật", anh bày tỏ.

Để làm được điều đó, người nghệ sĩ cần có nền tảng tri thức và sự am hiểu sâu sắc về văn hóa dân tộc, bao gồm cả những đặc trưng văn hóa vùng miền. Chỉ khi thực sự hiểu và yêu những giá trị truyền thống, nghệ sĩ mới có thể xác định đâu là yếu tố cần gìn giữ, đâu là điều có thể làm mới để phù hợp với đời sống đương đại.

Nam nhạc trưởng nhấn mạnh các nghệ sĩ Việt Nam không được phép lười trong thời đại AI dần trở thành 1 phần của cuộc sống.

Đồng Quang Vinh nhấn mạnh nghệ sĩ hôm nay không thể chỉ dừng lại ở việc bảo tồn những giá trị sẵn có mà cần chủ động tìm kiếm cách tiếp cận mới, đưa âm nhạc truyền thống đến gần hơn với người trẻ và bạn bè quốc tế.

"Nghệ sĩ không được phép lười, cũng không thể mãi ở trong vùng an toàn. Tất nhiên điều này không phải quá trình có thể thực hiện trong ngày một ngày hai mà đòi hỏi sự tích lũy tri thức và lao động nghệ thuật lâu dài”, anh nhấn mạnh.

Tương lai âm nhạc Việt không chỉ nằm ở những bản hit

Cũng trong chương trình, ông Danny Sim - Giáo sư thỉnh giảng và Cố vấn chuyên môn cho Hội đồng Giám sát, Đại học Truyền thông Trung Quốc, đề cập tầm quan trọng của sự phối hợp giữa nghệ sĩ, hãng thu âm, nền tảng âm nhạc và khán giả trong việc nuôi dưỡng tài năng, phát triển sự đa dạng của các thể loại âm nhạc.

Ông nêu ý kiến dù công nghệ và AI mở ra nhiều khả năng mới, sức sáng tạo của con người và tính chân thực trong văn hóa vẫn là cốt lõi của âm nhạc.

Các diễn giả trao đổi bên lề chương trình.

"Một ca khúc hit có thể tạo nên điểm khởi đầu tốt, còn hệ sinh thái lành mạnh mới giúp âm nhạc tiếp tục lan tỏa và tồn tại theo thời gian", ông nhận định.

Tương lai ngành công nghiệp âm nhạc Việt Nam không chỉ được đánh giá qua khả năng tạo ra những bản hit mà còn nằm ở năng lực xây dựng hệ sinh thái hợp tác bền vững, hỗ trợ tài năng trong nước và đưa âm nhạc Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế.

Đại diện ban tổ chức cho biết chương trình hướng đến việc thúc đẩy đối thoại và hợp tác giữa các thành phần trong ngành. Trong bối cảnh công nghệ đang thay đổi cách âm nhạc được sáng tạo, sản xuất và tiếp cận công chúng, sức sáng tạo, bản sắc văn hóa và sự kết nối giữa con người vẫn là những yếu tố quyết định giá trị lâu dài của âm nhạc.

Ảnh, clip: HK, BTC