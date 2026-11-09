Nơi tiếp nối 'Cổ Nguyệt Đường' của bà chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương

Hơn 200 năm trước, Hồ Xuân Hương mở Cổ Nguyệt Đường, là nơi sinh hoạt văn chương, gặp gỡ tài tử văn nhân trong giới. Lấy cảm hứng từ không gian ấy, Cổ Nguyệt Đường, hay Cổ Nguyệt Thư Quán được thành lập, hoạt động theo mô hình "salon văn chương". Thư quán là một địa chỉ để tưởng nhớ, đồng thời, tiếp nối những khát vọng của nữ sĩ Hồ Xuân Hương: Dựng một trung tâm văn hóa để những người yêu thơ Hồ Xuân Hương nói riêng, yêu văn hóa Việt nói chung có cơ hội cùng nhau nghiên cứu, tọa đàm, giao lưu, tương tác đa chiều.

Quản lý dự án, chị Ngọc Anh, cho biết trước khi mở cửa không gian quán, Cổ Nguyệt Đường đã tổ chức thành công nhiều cuộc thi trực tuyến liên quan tới văn học trung đại, thơ Hồ Xuân Hương. Qua các sân chơi này, quán đã thu hút và tập hợp được một lượng lớn những người tâm huyết với văn hóa truyền thống. Nhận thấy tình cảm và sự ủng hộ từ cộng đồng, nhóm dự án quyết định đây là thời điểm để đưa mô hình ra không gian thực tế. Tháng 9/2026, Cổ Nguyệt Thư Quán chính thức mở cửa đón khách tại Hà Nội.

Chị Ngọc Anh và đội ngũ dự án đều yêu thích Hồ Xuân Hương. Hình tượng Hồ Xuân Hương mang đến nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho chị Ngọc Anh. Theo chị, các tác phẩm của Hồ Xuân Hương sắc sảo, gai góc, phản bác mạnh mẽ những định kiến xã hội; càng đọc càng thấy tinh thần phóng khoáng, tự do, lòng can đảm dám dấn thân với tình yêu của bà.

Thư quán có không gian kết hợp truyền thống lẫn hiện đại. Bên ngoài, quán có thiết kế lấy cảm hứng từ mái đình, cột kèo của kiến trúc truyền thống Bắc Bộ, bên trong có không gian ngồi bệt trên chiếu cói để uống trà, có tranh Đông Hồ, đèn giấy dó, có không gian ghế lười dưới giếng trời phù hợp với độc giả vừa thư giãn vừa đọc sách, lại có cả không gian bàn cao hiện đại hơn phù hợp với độc giả muốn đọc sách, uống cà phê, làm việc... "Tôi muốn mỗi độ tuổi tìm tới nơi này đều cảm thấy có một góc không gian cho riêng mình", chị Ngọc Anh nói.

Không gian có một bức tranh thư pháp. Đây là bài Vấn nguyệt, một bài thơ Nôm của Hồ Xuân Hương mà chị Ngọc Anh và chủ đầu tư của quán yêu thích. Tác phẩm thể hiện được tinh thần của Hồ Xuân Hương. "Bà là một người phụ nữ đi trước thời đại. Thư quán muốn lưu giữ tinh thần của Hồ Xuân Hương trong các chi tiết không gian, các hoạt động của mình", chị Ngọc Anh nói.

Thư quán có nhiều đầu sách, nhưng ưu tiên văn học, sử học, sách nghiên cứu văn hóa hơn cả. Văn học Việt Nam dân gian, trung đại, hiện đại; văn học Trung Quốc; văn học thế giới; các bộ chính sử lớn của Việt Nam,... đều có thể tìm thấy ở thư quán.

Nhằm khuyến khích thói quen tập trung và giảm bớt sự phụ thuộc vào thiết bị điện tử, Thư quán duy trì chương trình "Đọc một mạch" vào chiều thứ bảy hàng tuần. Hoạt động này tạo ra khoảng không gian yên tĩnh để độc giả dành trọn thời gian rèn luyện tư duy và kết nối với chính mình, kết nối với các thế hệ qua từng trang sách.

Không gian Thư quán có các kệ sách cao kịch trần, được chia theo nhiều nhóm thể loại. Theo gợi ý từ chị Ngọc Anh, đối với những độc giả muốn bắt đầu khám phá văn hóa và văn học Việt Nam, chị gợi ý tiếp cận đầu tiên từ kho tàng truyện cổ tích Việt Nam. Tiếp đó, bạn đọc có thể tìm hiểu mảng thơ Nôm Hồ Xuân Hương hay Truyện Kiều của Nguyễn Du. Các tập truyện của các tác giả Việt Nam thế kỷ 20 cũng là những lựa chọn tốt để xây dựng nền tảng đọc.

Bên cạnh mảng văn học chủ đạo, quán còn dành riêng các kệ sách cho các lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu khác. Khu vực sách lịch sử có những bộ quan trọng như Đại Nam nhất thống chí, Hoàng Lê nhất thống chí hay Đại Việt sử ký toàn thư. Ngoài ra, độc giả quan tâm đến triết học có thể khám phá các đầu sách về triết học, văn minh thế giới hay các chủ đề tâm linh, tu dưỡng tâm trí.

Thư quán cũng có khá nhiều đầu sách thuộc văn học Trung Quốc, như bộ tác phẩm của Kim Dung, Hồng Lâu Mộng, Đông Chu liệt quốc,...

Trong thời gian tới, Cổ Nguyệt Thư Quán tiếp tục phát triển nhiều chuỗi nội dung văn hóa đa dạng. Nhóm dự kiến khai thác sâu hơn các câu chuyện văn hóa, di sản. Thư quán hướng tới việc xây dựng các chuỗi tư liệu văn hóa, lịch sử hấp dẫn cho độc giả. Đây sẽ là bước đi dài hạn nhằm biến không gian thành một trung tâm trải nghiệm văn hóa Việt theo cách mới.