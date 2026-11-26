Toàn cảnh thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang, nhìn từ trên cao. Ảnh: Hiếu Nguyễn Trần.

Ông Yasushi Ogura

69 tuổi, quốc tịch Nhật Bản

- Đến Hà Giang hơn 120 lần

- Người đầu tiên làm du lịch tại Lô Lô Chải

- Góp vốn đầu tư mở quán cà phê đầu tiên tại Lô Lô Chải

Nhìn bức ảnh trước và sau cải tạo của căn nhà trình tường tại Lô Lô Chải (xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang), ông Yasushi Ogura, người "đánh thức" du lịch tại đây, không còn cảm nhận được dù chỉ một chút văn hóa của người Lô Lô. Đó từng là ngôi nhà truyền thống được cộng đồng người Lô Lô chung tay xây dựng cách đây 11 năm, nhưng hiện nay "gần như không còn nhận ra hình dáng ban đầu".

Nhà trình tường vốn là nét kiến trúc đặc trưng của Lô Lô Chải. Một số căn được cải tạo, thay đổi kết cấu và hình thức bên ngoài, trong khi nhiều homestay mới xuất hiện với kiến trúc bê tông.

Ông Yasushi Ogura cho rằng homestay mới không nhất thiết phải xây bằng tường trình đất. Tuy nhiên, biến đổi những ngôi nhà truyền thống vốn đã tồn tại sẵn mà không quan tâm đến kiến trúc và văn hóa bản địa là điều đáng tiếc.

"Lô Lô Chải giờ đây không còn là một ngôi làng cổ hay làng văn hóa của người Lô Lô đúng nghĩa nữa rồi, mà đang trở thành địa điểm du lịch bị thương mại hóa quá mức, chủ yếu phục vụ nhu cầu chụp ảnh, check-in", người đàn ông Nhật Bản nói với Tri Thức - Znews.

Căn nhà trình tường ở Lô Lô Chải trước và sau khi cải tạo (năm 2015-2026). Ảnh: Yasushi Ogura.

Từ làng văn hóa thành điểm check-in

Trước năm 2025, người dân Lô Lô chủ yếu sống bằng nghề trồng ngô, tam giác mạch và chăn nuôi nhỏ lẻ. Khi du lịch bắt đầu nhen nhóm, nhiều gia đình cải tạo nhà trình tường truyền thống thành homestay, song vẫn duy trì trồng rau, chăn nuôi để cung cấp thực phẩm cho du khách.

Tháng 10/2025, danh hiệu "Làng du lịch tốt nhất thế giới" do Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) vinh danh giúp ngôi làng dưới chân Cột cờ Lũng Cú được biết đến rộng rãi hơn. Du lịch cộng đồng dần trở thành sinh kế chính của nhiều hộ dân. Khoảng 40-50 gia đình kinh doanh homestay, chiếm gần một nửa số hộ trong thôn.

Năm 2025 và nửa đầu năm 2026 đánh dấu giai đoạn phát triển bứt phá của kinh tế du lịch tại Lô Lô Chải. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng nhanh cũng bộc lộ những "nút thắt" đầu tiên trong quá trình phát triển, thể hiện rõ qua sự biến đổi của nhiều ngôi nhà trình tường truyền thống.

Toàn cảnh Lô Lô Chải 12 năm trước. Ảnh: Yasushi Ogura.

Ông Yasushi Ogura hiểu những bất tiện khi sinh sống trong nhà trình tường bằng đất, song cho rằng người dân vẫn có thể cải tạo khéo léo để đáp ứng nhu cầu lưu trú mà không phải phá bỏ kiến trúc truyền thống.

Ông lấy ví dụ khoảng 2-3 năm trước, một người từ Hà Nội từng thuê lại căn nhà trình tường để kinh doanh homestay. Chủ nhà quyết định giữ nguyên tường đất, chỉ cải tạo nội thất bên trong và hoạt động kinh doanh rất thành công.

Lô Lô Chải hiện đã có diện mạo đẹp và đạt được thành công nhất định với tư cách cộng đồng du lịch nhờ nỗ lực của nhiều người. Thế nhưng, đó là thành công của một điểm đến phục vụ nhu cầu tham quan, chụp ảnh thông thường, không còn dựa trên việc gìn giữ nguyên vẹn cảnh quan và văn hóa truyền thống, theo ông Yasushi Ogura.

Người đàn ông Nhật Bản không kỳ vọng Lô Lô Chải có thể quay lại diện mạo ban đầu. Nhiều người tiếc nuối những ngôi nhà trình tường bị thay thế bằng nhà bê tông, nhưng xây dựng lại nhà trình tường ở thời điểm hiện tại cũng khó đáp ứng điều kiện sinh hoạt, vệ sinh và có thể không còn phù hợp với cảnh quan chung của bản làng.

Điều ông muốn là bảo tồn những giá trị nguyên bản còn hiện hữu. Những công trình xây dựng mô phỏng nhà truyền thống chỉ nhằm phục vụ kinh doanh homestay, không có nhiều giá trị văn hóa mà dễ trở thành sản phẩm mang tính hình thức.

Ông Yasushi Ogura chụp ảnh tại quán cà phê đầu tiên ở Lô Lô Chải. Ảnh: Yasushi Ogura.

Ông Yasushi Ogura cho rằng sự thay đổi này phần nào xuất phát từ nhu cầu của khách du lịch Việt Nam. Theo quan sát của ông, nhiều du khách đến Lô Lô Chải không thực sự quan tâm đến kiến trúc nhà trình tường nguyên bản, món ăn truyền thống hay trang phục của người Lô Lô Đen.

Họ có thể hài lòng với việc chụp ảnh trước những ngôi nhà có hình thức bắt mắt, thưởng thức lẩu gà đen dù nguyên liệu là gà công nghiệp được vận chuyển từ khu vực lân cận Hà Nội, hoặc mặc những bộ trang phục mô phỏng để chụp ảnh. Chính nhu cầu này đã thúc đẩy quá trình thương mại hóa, khiến Lô Lô Chải dần mang diện mạo như hiện nay.

"Là một người nước ngoài, nếu khách du lịch Việt Nam cảm thấy vui vẻ với điều đó, tôi cũng không có gì để nói", ông chia sẻ.

Du khách đổ về Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang, tháng 11/2025. Ảnh: Hiếu Rùa.

Lô Lô Chải sẽ đi về đâu?

Mối gắn bó của ông Yasushi Ogura với Hà Giang bắt đầu từ năm 2001, khi giao thông còn khó khăn và du lịch chưa phát triển. Cảnh quan thiên nhiên cùng đời sống bản địa khiến ông nhận ra tiềm năng khai thác du lịch dựa trên những giá trị sẵn có của cộng đồng địa phương.

Từ đó, Hà Giang trở thành điểm đến quen thuộc trong hành trình của ông. Mỗi năm, ông đều trở lại theo cung đường từ Tokyo đến sân bay Nội Bài, tiếp tục đi xe khách đêm lên Hà Giang, sau đó đến Đồng Văn và vào các bản bằng xe ôm hoặc đi bộ.

Trong gần 3 thập kỷ, ông đã hơn 120 lần đến Hà Giang. Riêng với Lô Lô Chải, suốt 13 năm qua, ông duy trì việc trở lại gần như hàng tháng để theo dõi những thay đổi của bản làng.

"Tôi đã ôm một nỗi lo sợ và khủng hoảng sâu sắc, rằng nếu bản thân không hành động kịp thời, cảnh quan truyền thống của Lô Lô Chải hoàn toàn biến mất", ông nói.

Ông Yasushi Ogura trồng cây lưu niệm, hỗ trợ làm tường đá xung quanh nhà văn hóa thôn Lô Lô Chải, năm 2016. Ảnh: Yasushi Ogura.

Từ những đúc kết của bản thân, ông mong muốn khuyên người dân Lô Lô hai điều. Thứ nhất, các hộ cần đoàn kết để duy trì, bảo tồn nhà cổ và cảnh quan truyền thống của toàn bản. Thứ hai, Lô Lô Chải là vùng đất của người Lô Lô, nếu chính người Lô Lô không chủ động kinh doanh thì điều đó sẽ không còn ý nghĩa.

Tuy nhiên, thực tế 10 năm qua cho thấy hoạt động kinh doanh homestay ngày càng được mở rộng thông qua việc người dân cho các chủ doanh nghiệp từ thành phố thuê đất và nhà cửa. Dù vẫn có những homestay do chính người Lô Lô vận hành, mô hình kinh doanh bên ngoài cũng ngày càng hiện diện.

"Du lịch Lô Lô Chải đã có sự phát triển vượt bậc, nhưng các homestay mọc lên như nấm một cách hỗn loạn đã khiến mọi thứ đi chệch khỏi quỹ đạo mà tôi hằng mong ước", ông nói.

Ông Yasushi Ogura trong dịp kỷ nghiệm 10 năm thành lập quán cà phê Cực Bắc, tháng 8/2025. Ảnh: Yasushi Ogura.

Nhìn vào thực trạng hiện tại, ông Yasushi Ogura cho rằng việc bảo tồn cảnh quan truyền thống tại Việt Nam khó khăn hơn nhiều người nghĩ.

Ông không cho rằng chỉ cần xây dựng lại những ngôi nhà trình tường là có thể khôi phục bản sắc văn hóa của Lô Lô Chải. Điều quan trọng là giữ được những giá trị nguyên bản và để cộng đồng địa phương thực sự làm chủ quá trình phát triển.

Theo ông, nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối trước những ngôi nhà bê tông ở Lô Lô Chải, nhưng cần nhìn nhận rộng hơn về trách nhiệm bảo tồn. Bởi những thay đổi tương tự không chỉ xảy ra tại bản làng này mà còn là thách thức ở nhiều khu vực khác.

Căn nhà bê tông được cho là "phá vỡ cảnh quan" Lô Lô Chải. Ảnh: Vũ Quang Minh.

Khi ngày càng có nhiều điểm đến mới xuất hiện với sức hút riêng, khả năng duy trì sức hấp dẫn của Lô Lô Chải trong dài hạn cũng đặt ra câu hỏi về tính bền vững của mô hình du lịch hiện tại.

Những năm tới, khi Việt Nam tiếp tục có thêm những ngôi làng được vinh danh "Làng du lịch tốt nhất thế giới", Lô Lô Chải sẽ đi về đâu?

"Tôi từng yêu ngôi làng Lô Lô Chải và con người nơi đây hơn bất kỳ ai. Đến nay, tôi vẫn rất quý mến người Lô Lô. Chính vì không muốn bản làng phải đối mặt với những kết cục đáng tiếc hơn nữa, tôi mới thẳng thắn lên tiếng", ông nói.