Nỗi thất vọng sau 'cuộc chiến săn vé' BigBang

Đêm 2 concert 2026-2027 WORLD TOUR XX : COSMOS diễn ra hôm 25/10 tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Đây cũng là đêm cuối BigBang biểu diễn, thu hút đông đảo khán giả ra sân khiến bầu không khí trước "giờ G" nóng hơn khi nào hết.

Nhiều khán giả trước đó không đặt vé thành công trên website ra sân với tinh thần quyết tâm săn vé để thưởng thức đêm diễn. Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, tình trạng phe vé vẫn xuất hiện ở đêm 2 concert. Sát giờ diễn, giá vé được rao bán tự do ngoài sân được thổi lên gấp nhiều lần so với giá gốc.

Một số vé CAT 5 có giá gốc một triệu đồng được rao bán lại ở mức 7-8 triệu đồng/vé sát giờ diễn. Cặp vé CAT 1 được rao bán với giá 35 triệu đồng (giá gốc 6,5 triệu đồng). Hay hạng vé DIAMOND VIP (giá gốc gần 10 triệu vé) bị thổi phồng lên mức 45 triệu đồng/1 cặp.

Một khán giả chấp nhận mua cặp vé DIAMOND VIP với mức giá 40 triệu đồng để được vào sân thưởng thức đêm diễn. Giao dịch được thực hiện sau nhiều lần cò cưa với những người bán.

Song, mức giá vé bị thổi phồng quá cao khiến nhiều người hâm mộ phải chấp nhận bỏ lỡ đêm 2 concert. Không ít người bán tại sân cũng rơi vào tình trạng thừa vé, nhưng vẫn không chịu giảm giá dù đến sát giờ diễn.

Thời điểm concert chính thức diễn ra, hàng trăm khán giả không mua được vé chấp nhận đứng ngoài sân. Nhiều người đứng chụm lại, thậm chí cố rướn qua các hàng rào để theo dõi concert từ phía bên ngoài. Một số khác theo dõi đêm diễn của BigBang thông qua các livestream trên mạng xã hội.

30 phút kể từ khi concert diễn ra, nhiều người đã bỏ về trong nỗi thất vọng. Khu vực phía ngoài sân vận động Mỹ Đình cũng thưa thớt người hơn, hầu hết chỉ còn lại những nhóm nhỏ đứng nghe nhạc, hay tụ tập ăn uống và đợi xe đưa đón.

Nhiều người tỏ ra buồn chán, thất vọng vì ra sân với hy vọng săn được vé nhưng phải bỏ lỡ concert vì không thể chấp nhận giá vé "trên trời".

Thu Hương (quê Thái Nguyên) rơm rớm nước mắt khi chia sẻ đã bỏ lỡ đêm đầu concert nên muốn săn vé ở đêm 2 để được gặp thần tượng. Song cô cảm thấy bất lực khi phe vé hét giá cao gấp nhiều lần so với giá gốc. "Với mức giá đấy thì mình hoàn toàn có thể bỏ tiền ra nước ngoài xem, tiện đi du lịch, trải nghiệm được luôn... Mình cũng thấy tiếc, rất muốn gặp gỡ những thanh xuân của mình nhưng mà thực sự giá cao quá thì đành phải chấp nhận vậy", Thu Hương chia sẻ.

Nhiều tài xế công nghệ đứng xếp hàng chờ đợi phía bên ngoài khu vực sân vận động để đón khách.