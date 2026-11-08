Nối thành công cánh tay đứt lìa cho nam công nhân

Ngày 8/11, bác sĩ Hoàng Sơn, Phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP Hồ Chí Minh cho biết, các bác sĩ đã phẫu thuật nối thành công cánh tay trái bị máy cưa gỗ cắt đứt lìa cho bệnh nhân N.H.N. (32 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh).

Trước đó, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 30/10, trong lúc làm việc tại khu vực Long Trường (TP Hồ Chí Minh), anh N. phát hiện máy cưa gỗ đột ngột ngừng hoạt động dù vẫn đang được kết nối với nguồn điện. Sau đó, anh dùng tay kiểm tra và điều chỉnh các bộ phận bên trong máy mà không ngắt nguồn điện. Bất ngờ, máy cưa hoạt động trở lại, cuốn chặt cánh tay trái của anh, gây đứt lìa hoàn vùng 1/3 dưới cánh tay trái.

Êkíp phẫu thuật xử lý phần chi đứt lìa, chuẩn bị cho phẫu thuật nối chi. Ảnh: BV

Ngay sau tai nạn, anh N. được đưa đến Bệnh viện Lê Văn Việt sơ cứu ban đầu. Tại đây, phần tay đứt lìa được bảo quản đúng quy chuẩn y khoa: đặt trong túi nhựa kín và làm lạnh gián tiếp bằng đá bên ngoài trong thùng giữ nhiệt. Đến 10 giờ 10 phút cùng ngày, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP Hồ Chí Minh trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc tốt, sinh hiệu ổn định.

Bác sĩ chuyên khoa II Lê Sỹ Tuấn, Phó Trưởng khoa Cấp cứu cho biết, qua thăm khám lâm sàng và kết quả X-quang, các bác sĩ xác định đây là tổn thương đứt lìa chi thể nặng, cần phẫu thuật sớm để tăng cơ hội giữ lại cánh tay.

Ngay lập tức, đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng khoa Cấp cứu đã phối hợp khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm khẩn và hoàn tất công tác chuẩn bị tiền phẫu. Sự phối hợp nhịp nhàng này giúp rút ngắn tối đa thời gian chờ đợi ở từng khâu, thiết lập hành lang cấp cứu thông suốt từ lúc tiếp nhận đến thẳng phòng mổ.

Theo đó, ca phẫu thuật được chia làm hai êkíp tiến hành cùng một lúc để nhanh chóng cấp máu lại cho chi đứt lìa kịp thời gian vàng. Ê kíp 1 xử lý phần mỏm cụt bao gồm: cắt lọc, thám sát, xử lý mạch máu, thần kinh, xương …; ê kíp 2 xử lý phần đứt lìa bao gồm: cắt lọc, thám sát, xử lý mạch máu, thần kinh, xương…

Bằng kỹ thuật vi phẫu dưới kính phóng đại, các phẫu thuật viên tỉ mỉ khâu nối toàn bộ trong một thì bao gồm: ghép động mạch cánh tay, nối 4 tĩnh mạch và khâu nối phục hồi cả 3 dây thần kinh (thần kinh quay, thần kinh trụ và thần kinh giữa), khâu phục hồi các nhóm cơ nhị đầu, cơ tam đầu và cơ cánh tay.

Theo bác sĩ Phan Dzư Lê Thắng, đứt lìa cánh tay do máy cưa gỗ là tổn thương nặng, phức tạp, đòi hỏi phẫu thuật viên có kinh nghiệm khâu nối, ghép mạch máu và thần kinh. Quá trình phẫu thuật cần phối hợp với bác sĩ chấn thương chỉnh hình để cắt lọc mô dập, kết hợp xương vững chắc và khôi phục gân cơ.

Sau 8 ngày phẫu thuật, cánh tay trái của bệnh nhân đã được cứu sống. Ảnh: BV

“Bên cạnh kỹ thuật vi phẫu chính xác để khôi phục đồng thời mạch máu, thần kinh và gân cơ, việc tuyến trước bảo quản phần chi đứt lìa đúng quy cách và quy trình tiếp nhận cấp cứu khẩn trương tại bệnh viện đã đóng vai trò quyết định giúp giữ lại cánh tay cho người bệnh trong thời gian vàng”, bác sĩ Phan Dzư Lê Thắng cho biết.

Ca phẫu thuật bắt đầu lúc 12 giờ 45 phút và kết thúc lúc 18 giờ ngày 30/10, kéo dài 5 giờ 15 phút. Bác sĩ chuyên khoa II Lê Sỹ Tuấn, Phó Trưởng khoa Cấp cứu là người trực tiếp tham ca mổ cho biết, qua 8 ngày phẫu thuật, cánh tay trái của bệnh nhân đã được cứu sống. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn cần được theo dõi sát tuần hoàn chi nối và diễn tiến lành thương để phòng ngừa các nguy cơ tắc mạch thứ phát hay nhiễm trùng.

"Về lâu dài, khả năng phục hồi cảm giác và vận động tinh tế của bàn tay sẽ cần thêm thời gian đánh giá, kết hợp chặt chẽ với lộ trình chăm sóc và tập vật lý trị liệu - phục hồi chức năng theo chỉ định chuyên khoa", bác sĩ Tuấn cho biết thêm.

Các bác sĩ Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP Hồ Chí Minh khuyến cáo, khi xảy ra tai nạn đứt lìa chi, cần ưu tiên bảo đảm an toàn hiện trường bằng cách ngắt nguồn điện, máy móc; gọi cấp cứu và nhanh chóng băng ép kiểm soát chảy máu tại mỏm cụt.

Phần chi đứt lìa cần được bọc bằng gạc sạch thấm ẩm nước muối sinh lý, đặt vào túi nhựa kín chống thấm. Sau đó, đặt túi vào thùng chứa đá hoặc hỗn hợp đá - nước để làm lạnh gián tiếp, giữ nhiệt độ khoảng 4-5 độ C. Không đặt phần chi tiếp xúc trực tiếp với đá lạnh hoặc ngâm trực tiếp trong nước. Cần nhanh chóng vận chuyển đồng thời người bệnh và phần chi đứt lìa đến bệnh viện có chuyên khoa vi phẫu gần nhất.

Đối với người vận hành máy cưa, máy cắt công nghiệp, các bác sĩ lưu ý phải sử dụng đầy đủ bộ phận che chắn bảo hộ. Trước khi vệ sinh, điều chỉnh hoặc gỡ vật liệu mắc kẹt, phải ngắt hoàn toàn nguồn điện và chờ máy dừng hẳn.