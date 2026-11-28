Những bản làng của đồng bào Thái, Mường, xã Mường Lý trải dọc Quốc lộ 16 và ven sông Mã.

Cây trồng trên đất khó

Cái lạnh đầu đông đã tràn về những bản làng vùng cao Mường Lý. Từ sáng sớm, gia đình anh Len Văn Thược, Trưởng bản Piềng Kít, đã chuẩn bị dụng cụ, đi xe máy lên nương thu hoạch sắn. Nương sắn gần 2ha của gia đình anh đông vui hơn thường lệ khi có khoảng 30 - 40 người dân trong bản cùng đến giúp. Người nhổ sắn, người cắt thân, lá, gom củ thành từng đống rồi đóng vào bao. Những bao sắn được vận chuyển theo triền đồi xuống mặt đường, chờ thương lái đến thu mua. Thu hoạch xong cho nhà anh Thược, bà con lại thay phiên giúp những gia đình khác để kịp thời vụ.

Sinh năm 1990, anh Len Văn Thược, người dân tộc Mường, là một trong những cán bộ bản trẻ ở Mường Lý. Tốt nghiệp chuyên ngành y sĩ đa khoa tại Trường Cao đẳng Y Phú Thọ năm 2012, anh trở về quê làm việc theo hợp đồng tại Trạm Y tế Mường Lý, rồi đi làm ăn xa. Năm 2017, anh lại quyết định trở về quê hương.

Sau nhiều năm gắn bó với địa phương, điều khiến anh trăn trở vẫn là tìm hướng phát triển sản xuất để bà con có thêm thu nhập. Piềng Kít được hình thành sau khi sáp nhập các bản Mau, Kít và Tài Chánh, hiện có 154 hộ thuộc 5 dân tộc, chủ yếu là người Mường và Thái. Bản nằm dọc Quốc lộ 16 và sông Mã, có khoảng 10km đường giao thông, tạo thuận lợi hơn cho việc vận chuyển nông sản. Trước đây, người dân chủ yếu trồng ngô, xoan, hiệu quả kinh tế không cao. Nhận thấy điều kiện đất đai phù hợp, nhiều hộ đã chuyển sang trồng luồng xen canh sắn. Theo anh Thược, toàn bản có khoảng 120 hộ trồng luồng, bình quân mỗi hộ khoảng 2ha; phần lớn diện tích được xen canh sắn trong thời gian luồng chưa đến kỳ khai thác. Riêng gia đình anh có khoảng 4ha luồng với 4.000 gốc và gần 2ha sắn. Luồng bước sang năm thứ tư đã cho thu hoạch, được thương lái thu mua với giá dao động từ 4.000 - 9.000 đồng/4m tùy loại. Trong khi chờ luồng phát triển, cây sắn giúp người dân có thêm nguồn thu, thực hiện cách làm “lấy ngắn nuôi dài”.

Từ thực tế sản xuất của gia đình và các hộ trong bản, Trưởng bản Piềng Kít Len Văn Thược nhận thấy việc lựa chọn cây trồng phù hợp, có đầu ra ổn định là điều quan trọng để người dân từng bước cải thiện cuộc sống. Tuy nhiên, vụ sắn năm nay không thuận lợi. Theo anh Thược, dù giá thu mua sắn đạt khoảng 3.100 đồng/kg, cao gấp đôi năm trước nhưng năng suất giảm. Năm nay, gia đình anh thu hoạch được khoảng 12 tấn sắn. Sau khi làm sạch, đóng bao, sắn được vận chuyển xuống đường, đưa đến điểm cân tại bản Nàng trước khi cung cấp cho Nhà máy chế biến tinh bột sắn Phúc Thịnh.

Ở bản Sài Khao với 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống thì việc lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp vẫn là bài toán khó. Nằm giữa vùng núi cao, cách trung tâm xã khoảng 20km, sau khi sáp nhập bản Sài Khao và Trung Thắng, bản Sài Khao mới có 194 hộ. Địa hình cách trở, khí hậu khắc nghiệt khiến việc canh tác và tiêu thụ nông sản gặp nhiều khó khăn. Trưởng bản Sài Khao Sùng A Khoa cho biết, người dân trong bản từng trồng đào, mận, cây cho quả nhưng không có nơi thu mua ổn định. Cây giang lấy lá cũng từng được kỳ vọng mở thêm hướng sinh kế. Hiện bản có khoảng 10ha trồng giang, nhưng khi cây phát triển, lá không đạt kích thước theo yêu cầu nên đơn vị thu mua không nhận. Gia đình anh Khoa trồng 1ha cây giang lấy lá nhưng cây sinh trưởng kém, lá nhỏ, chưa mang lại hiệu quả như mong muốn. Với cây sắn, năm 2025 toàn bản có khoảng 100ha, nay chỉ còn 20 - 30ha.

Theo anh Khoa, năm trước giá sắn có thời điểm chỉ 1.100 - 1.200 đồng/kg. Sau nhiều năm canh tác liên tục, không ít diện tích đất đồi dần bạc màu, cây trồng phát sinh tình trạng chết cây, năng suất sụt giảm. Cộng thêm giá cả bấp bênh, nhiều hộ dân đành thu hẹp diện tích sắn, chuyển sang trồng trẩu hoặc thậm chí để đất bỏ hoang. Không chỉ các hộ dân trong bản, gia đình Trưởng bản Sùng A Khoa có 1ha sắn nhưng sản lượng thu hoạch thấp. Nghịch lý là khi sắn mất mùa thì lại được giá, khiến nhiều hộ dân không khỏi tiếc nuối và xót xa.

Đồng hành

Thực tế ở Piềng Kít và Sài Khao cho thấy, cùng một loại cây trồng nhưng hiệu quả kinh tế lại phụ thuộc rất lớn vào thổ nhưỡng, hạ tầng giao thông, kỹ thuật canh tác và giá cả đầu ra sản phẩm. Bởi vậy, chuyển đổi cơ cấu cây trồng không thể chỉ dừng ở việc “cây sống được trên đất”, mà phải tính toán đồng bộ từ năng suất, chất lượng đến khả năng tiêu thụ lâu dài. Điều đó đòi hỏi chính sách hỗ trợ sinh kế phải được tính toán theo đặc thù từng bản, từng vùng sản xuất. Ngoài nguồn vốn hay hỗ trợ cây, con giống, bà con rất cần được “cầm tay chỉ việc” về kỹ thuật, cải tạo đất, phòng trừ dịch bệnh và kết nối bao tiêu. Đặc biệt, mọi mô hình mới đều cần được kiểm chứng hiệu quả thực tế trước khi nhân rộng, tránh cảnh người dân dốc vốn đầu tư nhưng sản phẩm làm ra lại không đạt chuẩn thu mua. Để sinh kế thật sự bén rễ bền vững, bên cạnh sự cần cù và tình đoàn kết của người dân, rất cần những quyết sách sát thực tiễn cùng sự đồng hành lâu dài từ chính quyền, các tổ chức và doanh nghiệp.

Người dân bản Piềng Kít thu hoạch sắn.

Trao đổi về định hướng phát triển sản xuất, ông Quách Văn Mỵ, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Lý cho biết: Mường Lý hiện còn 6 bản gồm: Piềng Kít, Sài Khao, Nàng, Muống, Tây Tiến, Chiềng Nưa. Với đặc điểm địa hình chủ yếu là đồi núi cao, độ dốc lớn, bị chia cắt bởi nhiều khe suối. Những khó khăn về đất sản xuất, giao thông và thị trường khiến việc tìm sinh kế bền vững cho người dân luôn là vấn đề đặt ra đối với địa phương. Năm 2026, tổng diện tích trồng sắn toàn xã đạt 625ha, năng suất bình quân 16 tấn/ha, sản lượng ước đạt 10.000 tấn. Hiện địa phương có 300ha sắn thực hiện liên kết tiêu thụ với Nhà máy chế biến tinh bột sắn Phúc Thịnh theo hình thức hợp đồng hằng năm, chưa có cam kết xây dựng vùng nguyên liệu ổn định và bao tiêu dài hạn.

Giai đoạn 2026-2030, xã Mường Lý định hướng giữ ổn định diện tích sắn hiện có, đồng thời đẩy mạnh hướng dẫn người dân áp dụng khoa học - kỹ thuật vào chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh để nâng cao năng suất; duy trì diện tích lúa nước trên 170ha mỗi năm, riêng vụ Xuân có 58ha; tập trung phát triển trồng rừng, trồng cây dược liệu dưới tán rừng kết hợp với chăn nuôi. Bên cạnh đó, địa phương sẽ tăng cường liên kết với các doanh nghiệp có năng lực để ổn định đầu ra cho nông sản; tiếp tục huy động, lồng ghép hiệu quả nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm ưu tiên đầu tư hạ tầng thiết yếu (đặc biệt là giao thông), gắn phát triển kinh tế với mục tiêu giảm nghèo bền vững.