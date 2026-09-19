Nội soi tiêu hóa đang phát triển nhanh, trở thành một lĩnh vực điều trị ít xâm lấn chuyên sâu

Nhiều nghiên cứu cũng như kỹ thuật mới được cập nhật tại Hội nghị nội soi tiêu hóa can thiệp toàn quốc lần thứ II (Ảnh: Lê Việt)

Trong các phiên khoa học của hội nghị đều tập trung vào những nội dung nổi bật của chuyên ngành: trình diễn kỹ thuật trực tiếp giàu tính huấn luyện; chẩn đoán và điều trị ung thư tiêu hóa giai đoạn sớm; những tiến bộ của cắt tách dưới niêm mạc, nội soi khoang thứ ba, siêu âm nội soi và nội soi mật tụy ngược dòng; nội soi can thiệp đường tiêu hóa trên và dưới; ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ số trong nội soi; hợp tác đa chuyên khoa… Và đặc biệt, an toàn người bệnh được đặt làm nền tảng xuyên suốt của toàn bộ chương trình.

Với sự chuẩn bị công phu và sự góp mặt của các chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế, VIGES 2026 vừa là diễn đàn học thuật, vừa là nơi gắn kết cộng đồng chuyên môn, thúc đẩy sự phát triển đồng bộ của kỹ thuật nội soi tiêu hóa can thiệp trên khắp các địa phương. Vì thế không chỉ đặt vấn đề cập nhật kỹ thuật mới, hội nghị còn hướng tới một mục tiêu rộng hơn: chuẩn hóa thực hành, thúc đẩy đào tạo và chuyển giao, tăng cường kết nối giữa các cơ sở y tế để những tiến bộ của nội soi tiêu hóa từng bước trở thành năng lực thực hành rộng hơn tại Việt Nam.

Đông đảo các chuyên gia quốc tế tham dự hội nghị. (Ảnh: Lê Việt)

Một trong những điểm nhấn của VIGES 2026 là sự góp mặt của đội ngũ chuyên gia quốc tế đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Thái Lan, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc) và các trung tâm nội soi lớn trong khu vực và thế giới, trực tiếp tham gia các phiên báo cáo, trình diễn kỹ thuật và thảo luận ca lâm sàng cùng các chuyên gia Việt Nam. Sự hiện diện của các chuyên gia quốc tế không chỉ mang đến những cập nhật kỹ thuật mới nhất, mà còn mở ra các hợp tác thực chất về đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật giữa Hội Nội soi tiêu hóa can thiệp Việt Nam với các trung tâm nội soi hàng đầu khu vực trong những năm tới.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Công Long, Chủ tịch Hội Nội soi tiêu hóa can thiệp Việt Nam đánh giá: Nội soi tiêu hóa đang bước vào giai đoạn phát triển rất nhanh. Là một phương tiện chủ yếu phục vụ chẩn đoán, nội soi ngày nay đã trở thành một lĩnh vực điều trị ít xâm lấn với những kỹ thuật ngày càng chuyên sâu, từ phát hiện và điều trị ung thư tiêu hóa giai đoạn sớm, cắt tách dưới niêm mạc, nội soi khoang thứ ba, siêu âm nội soi và nội soi mật tụy ngược dòng can thiệp, đến sự xuất hiện ngày càng rõ nét của trí tuệ nhân tạo, công nghệ số và y học chính xác.

Công nghệ càng phát triển, cộng đồng nội soi càng phải trả lời một câu hỏi lớn hơn: làm thế nào để những tiến bộ ấy không chỉ tập trung tại một vài trung tâm lớn, mà trở thành năng lực chung của nội soi tiêu hóa Việt Nam.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Công Long phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Lê Việt)

Nhấn mạnh về chủ đề của Hội nghị năm nay là “Chuẩn hóa-Đổi mới-An toàn người bệnh”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Công Long cho rằng: Chuẩn hóa để người bệnh, dù được nội soi ở đâu, cũng được tiếp cận với những quy trình và tiêu chuẩn chất lượng ngày càng tốt hơn. Đổi mới để nội soi Việt Nam không chỉ tiếp nhận kỹ thuật của thế giới, mà từng bước làm chủ công nghệ, nghiên cứu, sáng tạo và đóng góp những giá trị của chính chúng ta. Và an toàn người bệnh phải luôn là nền tảng, là giới hạn và cũng là thước đo cao nhất của mọi tiến bộ kỹ thuật.

Trong những năm tới, VIGES sẽ hướng tới xây dựng một mạng lưới nội soi tiêu hóa Việt Nam ngày càng rộng lớn và thực chất hơn; thúc đẩy đào tạo liên tục và chuẩn hóa chất lượng; xây dựng các chương trình nghiên cứu đa trung tâm và dữ liệu Việt Nam; tăng cường hợp tác với các hội chuyên ngành và các trung tâm nội soi hàng đầu trong khu vực và trên thế giới; đồng thời tạo nhiều cơ hội hơn nữa cho thế hệ bác sĩ nội soi trẻ của Việt Nam bước ra sân chơi quốc tế.

VIGES cũng hướng đến trở thành “mái nhà chung” của tất cả những người làm nội soi tiêu hóa Việt Nam, từ các trung tâm lớn tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Huế đến các bệnh viện tỉnh, bệnh viện khu vực và những đồng nghiệp đang làm việc tại các địa bàn còn nhiều khó khăn.

“Sức mạnh lớn nhất của VIGES không nằm ở một kỹ thuật, một thiết bị hay một trung tâm nào, mà chính là sự kết nối của cộng đồng những người làm nội soi tiêu hóa Việt Nam. Kết nối để chia sẻ, kết nối để chuẩn hóa, kết nối để cùng đổi mới và cùng nhau đưa nội soi tiêu hóa Việt Nam tiến xa hơn”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Công Long chia sẻ.