Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, các bác sĩ khoa Nội soi vừa cấp cứu thành công nam bệnh nhân xuất huyết tiêu hoá mức độ nặng do loét túi thừa Meckel nhờ ứng dụng kỹ thuật nội soi ruột non bóng kép và clip cầm máu cấp cứu.

Đây là dấu mốc chuyên môn mới trong triển khai các kỹ thuật nội soi can thiệp chuyên sâu tại bệnh viện, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên kỹ thuật can thiệp cầm máu từ ruột non bằng kỹ thuật nội soi ruột non bóng kép triển khai tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo đó, bệnh nhân nam N.N.A., 17 tuổi, ngụ tại xã An Lạc Thôn, Tp.Cần Thơ được tuyến trước chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng thiếu máu nặng, mạch nhanh, da niêm nhợt, tiêu phân đen, đau bụng.

Tại thời điểm nhập viện, bệnh nhân ở tình trạng thiếu máu nặng, huyết sắc tố 4.9 g/dl (giá trị bình thường là 12 g/dl đến 15 g/dl).

Các bác sĩ khoa Cấp cứu đã tiến hành truyền dịch, truyền máu khẩn, thực hiện các xét nghiệm để tìm vị trí xuất huyết tiêu hoá.

Kết quả ghi nhận, nội soi dạ dày chưa tìm thấy vị trí xuất huyết, nội soi đại trạng nhiều phân đen lẫn máu đông, trong khi tình trạng chảy máu tiêu hoá của bệnh nhân vẫn tiến triển. Bệnh nhân có chỉ định thực hiện nội soi ruột non bóng kép.

Ê-kíp sử dụng hệ thống nội soi ruột non bóng kép can thiệp cầm máu cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ

Ê-kíp nội soi do BS.CKII. Nguyễn Thị Quỳnh Mai – Trưởng khoa Nội soi thực hiện tại phòng phẫu thuật, đã tiến hành nội soi ruột non bóng kép, phát hiện một túi thừa Meckel kích thước 4cm, miệng túi thừa có một ổ loét 2cm đang chảy máu, đáy có nhú mạch máu và tiến hành kẹp 4 clip cầm máu.

Sau can thiệp, đã kiểm soát được tình trạng xuất huyết tiêu hoá cho bệnh nhân. Quá trình can thiệp chỉ khoảng 30 phút, bệnh nhân đã được truyền 6 đơn vị máu và các chế phẩm của máu.

Bệnh nhân ổn định sau can thiệp cầm máu. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ

Hiện, bệnh nhân tỉnh, sinh hiệu ổn định, da niêm hồng, không đau bụng và tiêu phân vàng. Các chỉ số xét nghiệm huyết học đã cải thiện tốt sau 2 ngày điều trị.

Túi thừa Meckel là một bất thường bẩm sinh của ống tiêu hóa (thường nằm ở hồi tràng (ruột non), cách van hồi manh tràng khoảng 40–60 cm), có thể tồn tại âm thầm và không gây triệu chứng trong thời gian dài. Tuy nhiên, ở một số trường hợp, túi thừa có thể gây loét, xuất huyết tiêu hóa, thậm chí dẫn đến mất máu nghiêm trọng, đặc biệt ở trẻ em và người trẻ tuổi.

Theo BS.CKII. Nguyễn Thị Quỳnh Mai – Trưởng khoa Nội soi, ruột non là cơ quan có chiều dài lớn, nằm sâu trong ổ bụng với cấu trúc giải phẫu phức tạp. Do đó, việc khảo sát toàn bộ ruột non bằng các phương pháp nội soi tiêu hóa thông thường còn nhiều hạn chế. Những bệnh lý như xuất huyết tiêu hóa chưa rõ nguyên nhân, khối u, polyp, dị dạng mạch máu và tổn thương viêm loét ruột non có thể đặt ra nhiều thách thức trong chẩn đoán và điều trị.

Lần đầu tiên tại Đồng bằng sông Cửu Long, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã đưa vào hoạt động hệ thống nội soi ruột non bóng kép (Double-Balloon Enteroscopy – DBE), mở rộng khả năng khảo sát, chẩn đoán và can thiệp các bệnh lý đường tiêu hóa chuyên sâu.

Nội soi ruột non bóng kép là kỹ thuật nội soi chuyên sâu, sử dụng hệ thống hai bóng được bố trí tại đầu dây nội soi và ống chụp ngoài. Hai bóng được bơm và xả luân phiên, phối hợp với thao tác đẩy và kéo của bác sĩ, giúp cố định và rút ngắn các quai ruột, tạo điều kiện đưa ống nội soi tiến sâu vào ruột non.

Nhờ cơ chế đặc biệt này, bác sĩ có thể tiếp cận những đoạn ruột non mà nội soi dạ dày và đại tràng thông thường khó khảo sát, qua đó nâng cao khả năng phát hiện các tổn thương tiềm ẩn.

Một ưu điểm nổi bật của hệ thống nội soi ruột non bóng kép là khả năng thực hiện đồng thời các mục tiêu chẩn đoán và can thiệp điều trị. Đặc biệt, kênh thủ thuật có đường kính 3,2mm cho phép sử dụng các dụng cụ chuyên dụng, hỗ trợ bác sĩ thực hiện nhiều kỹ thuật như sinh thiết, cầm máu, cắt polyp, nong hẹp và lấy dị vật khi có chỉ định phù hợp.

Việc kết hợp chẩn đoán với can thiệp ngay trong quá trình nội soi giúp bác sĩ chủ động xử trí tổn thương, hạn chế các thủ thuật xâm lấn không cần thiết và tối ưu hóa quá trình điều trị cho người bệnh.

Nội soi ruột non bóng kép được ứng dụng trong nhiều tình huống lâm sàng, đặc biệt là những trường hợp tổn thương nằm sâu trong ruột non hoặc chưa xác định được nguyên nhân bằng các phương pháp khảo sát thông thường.