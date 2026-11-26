Chiều 26.11, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết các bác sĩ khoa Nội soi vừa cấp cứu thành công một bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa mức độ nặng, nhờ ứng dụng kỹ thuật nội soi ruột non bóng kép và clip cầm máu cấp cứu.

Các bác sĩ kiểm tra tình trạng xuất huyết tiêu hóa mức độ nặng của bệnh nhân

Theo đó, bệnh nhân nam N.N.A. (17 tuổi, ngụ xã An Lạc Thôn, TP. Cần Thơ), được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ với tình trạng thiếu máu nặng, mạch nhanh, da niêm nhợt, tiêu phân đen, đau bụng.

Qua kiểm tra nhận thấy bệnh nhân bị thiếu máu nặng, các bác sĩ đã khẩn cấp truyền dịch, truyền máu và thực hiện các xét nghiệm để tìm vị trí xuất huyết tiêu hóa.

Tiến hành nội soi dạ dày chưa tìm thấy vị trí xuất huyết, nội soi đại tràng phát hiện nhiều phân đen lẫn máu đông; trong khi chảy máu tiêu hóa của bệnh nhân vẫn tiến triển, các bác sĩ quyết định áp dụng kỹ thuật nội soi ruột non bóng kép.

Các bác sĩ tiến hành kỹ thuật nội soi ruột non bóng kép

Theo đó, BS.CKII Nguyễn Thị Quỳnh Mai, Trưởng khoa Nội soi (Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ), cùng các cộng sự thực hiện nội soi ruột non bóng kép, phát hiện một túi thừa Meckel, miệng túi thừa có một ổ loét đang chảy máu, đáy có nhú mạch máu. Các bác sĩ tiến hành kẹp 4 clip cầm máu, qua đó kiểm soát được tình trạng xuất huyết tiêu hóa cho bệnh nhân.

Quá trình can thiệp khoảng 30 phút, bệnh nhân được truyền 6 đơn vị máu và các chế phẩm của máu. Tình trạng của bệnh nhân dần hồi phục, sinh hiệu ổn định, da niêm hồng, không đau bụng; các chỉ số xét nghiệm huyết học đã cải thiện tốt...

BS.CKII Nguyễn Thị Quỳnh Mai lưu ý, túi thừa Meckel là một bất thường bẩm sinh của ống tiêu hóa (thường nằm ở ruột non, cách van hồi manh tràng khoảng 40 - 60cm), có thể tồn tại âm thầm và không gây triệu chứng trong thời gian dài. Tuy nhiên, ở một số trường hợp túi thừa có thể gây loét, xuất huyết tiêu hóa; thậm chí dẫn đến mất máu nghiêm trọng, đặc biệt ở trẻ em và người trẻ tuổi.

Ruột non là cơ quan có chiều dài lớn, nằm sâu trong ổ bụng với cấu trúc giải phẫu phức tạp. Do đó, việc khảo sát toàn bộ ruột non bằng các phương pháp nội soi tiêu hóa thông thường còn nhiều hạn chế. Những bệnh lý như xuất huyết tiêu hóa chưa rõ nguyên nhân, khối u, polyp, dị dạng mạch máu, tổn thương viêm loét ruột non… có thể đặt ra nhiều thách thức trong chẩn đoán và điều trị.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau khi can thiệp thành công

Với việc lần đầu tiên tại ĐBSCL, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đưa vào hoạt động hệ thống nội soi ruột non bóng kép đã mở rộng khả năng khảo sát, chẩn đoán và can thiệp các bệnh lý đường tiêu hóa chuyên sâu.

Ưu điểm nổi bật của hệ thống nội soi ruột non bóng kép là khả năng thực hiện đồng thời các mục tiêu chẩn đoán và can thiệp điều trị. Đặc biệt, kênh thủ thuật có đường kính 3,2mm cho phép sử dụng các dụng cụ chuyên dụng; hỗ trợ bác sĩ thực hiện nhiều kỹ thuật như: sinh thiết, cầm máu, cắt polyp, nong hẹp, lấy dị vật khi có chỉ định phù hợp.

Phương pháp kết hợp chẩn đoán với can thiệp ngay trong quá trình nội soi giúp bác sĩ chủ động xử trí tổn thương, hạn chế các thủ thuật xâm lấn không cần thiết và tối ưu hóa quá trình điều trị cho người bệnh.

Thành công trên được xem là bước tiến quan trọng trong nâng cao năng lực chuyên môn, chất lượng điều trị, mở rộng cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế kỹ thuật cao cho người dân ĐBSCL; đặc biệt giúp những bệnh lý cấp cứu về đường tiêu hóa được xử trí tại chỗ, không phải chuyển lên TP.HCM vừa xa và tốn kém…