Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, tối 21/11/2026, người đàn ông 76 tuổi, trú tại Ninh Bình, ăn miến vịt trong một bữa cỗ. Sau ăn, người bệnh xuất hiện cảm giác nuốt vướng, nuốt đau.

Sáng hôm sau, khi đến khám tại cơ sở y tế tuyến trước, người bệnh được phát hiện dị vật xương trong thực quản qua phim chụp cắt lớp vi tính (CLVT). Chiều 22/11, người bệnh nhập viện Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

Kết quả chụp CLVT lồng ngực có tiêm thuốc cản quang cho thấy dị vật là mảnh xương dẹt, kích thước khoảng 23 x 27 mm, bờ sắc, nằm ở 1/3 trên thực quản, ngang mức đốt sống ngực D4-D5.

Đáng chú ý, mảnh xương cắm vào cả hai thành thực quản, trong đó thành trái bị cắm sâu hơn. Bờ xương chỉ cách cung động mạch chủ khoảng 8mm. Thành thực quản có dấu hiệu tổn thương, tuy nhiên chưa ghi nhận khí ngoài lòng thực quản.

Ngay khi người bệnh nhập viện, Bệnh viện tổ chức hội chẩn toàn viện do TS.BS. Nguyễn Hữu Trường, Phó Giám đốc Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng chủ trì. Tham gia hội chẩn có các chuyên khoa Hồi sức - Cấp cứu - Chống độc, Chẩn đoán hình ảnh, Gây mê hồi sức, Phẫu thuật lồng ngực, Phẫu thuật tiêu hóa và Tiêu hóa.

Sau hội chẩn, các bác sĩ thống nhất lấy dị vật qua nội soi dưới gây mê nội khí quản tại phòng mổ. Các chuyên khoa phẫu thuật đồng thời chuẩn bị phương án hỗ trợ nếu xảy ra biến chứng trong quá trình can thiệp.

Theo các bác sĩ, ca bệnh có nhiều yếu tố nguy cơ. Dị vật đã mắc khoảng 24 giờ, nếu không được lấy ra kịp thời có thể gây viêm trung thất, áp xe trung thất.

Bên cạnh đó, hình dạng dị vật cũng khiến việc can thiệp trở nên khó khăn. Khác với xương cá thường mảnh và dài, có thể xoay dọc theo lòng thực quản để lấy ra, mảnh xương vịt trong trường hợp này có dạng dẹt, hai chiều gần tương đương nhau, khó xoay về đúng trục. Hai bờ sắc của mảnh xương lại đang cắm vào hai thành thực quản, vị trí gần cung động mạch chủ. Nếu thao tác thiếu chính xác, người bệnh có nguy cơ bị rách thêm thành thực quản hoặc tổn thương mạch máu lân cận.

Ê-kíp nội soi lấy dị vật cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai

Ca can thiệp được thực hiện trong tối 22/11/2026 tại phòng mổ. Ê-kíp nội soi gồm ThS.BSNT. Nguyễn Thanh Tùng, Viện Tiêu hóa Bạch Mai, cùng điều dưỡng Nguyễn Đức Đạt, Viện Tiêu hóa Bạch Mai. Công tác gây mê do BS. Nguyễn Văn Thắng, Trung tâm Gây mê hồi sức, phụ trách.

Qua nội soi, các bác sĩ xác định mảnh xương vịt dẹt, bờ sắc, cắm vào hai thành thực quản. Ê-kíp luồn thòng lọng (snare) qua bờ phải của mảnh xương - vị trí cắm nông hơn để cố định dị vật, sau đó từ từ đưa ra ngoài dưới quan sát trực tiếp qua nội soi.

Sau khi lấy dị vật, kiểm tra lại ghi nhận vết rách niêm mạc và tụ máu dưới niêm mạc tại vị trí dị vật mắc. Các bác sĩ tiến hành kẹp clip đóng vết rách nhằm cầm máu và hạn chế biến chứng sau can thiệp. Kết thúc thủ thuật, không còn ghi nhận tình trạng chảy máu.

Các bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau can thiệp. Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai

Sau can thiệp, người bệnh ổn định, được chuyển về Khoa Tiêu hóa - Gan mật, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Theo các bác sĩ, xương cá, xương gà, xương vịt khi mắc ở thực quản có thể gây rách, thủng thực quản, chảy máu, viêm trung thất hoặc tổn thương các mạch máu lớn lân cận. Vì vậy, khi ăn các món có xương như miến vịt, cháo cá, người dân cần ăn chậm, nhai kỹ và chú ý loại bỏ xương trước khi nuốt.

TS.BS. Phạm Bình Nguyên, Phó Viện trưởng Viện Tiêu hóa Bạch Mai khuyến cáo người dân cần đến cơ sở y tế sớm nếu xuất hiện các biểu hiện nuốt nghẹn sau ăn, đau vùng cổ hoặc sau xương ức, nuốt đau, khó nuốt hay cảm giác vướng dị vật.

Đặc biệt, người bị hóc xương không nên cố nuốt cơm, bánh mì hoặc các loại thức ăn khác để đẩy dị vật xuống. Cách làm này có thể khiến dị vật cắm sâu hơn vào thành thực quản, làm tăng nguy cơ tổn thương.

Với dị vật sắc nhọn hoặc nằm gần mạch máu lớn, người bệnh cần được chụp CLVT để đánh giá vị trí, mức độ tổn thương và lựa chọn phương án xử trí phù hợp. Việc can thiệp cần được thực hiện tại cơ sở y tế có đủ năng lực nội soi can thiệp, gây mê hồi sức và phẫu thuật hỗ trợ.