Các bác sĩ Trung tâm Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai thăm khám cho bệnh nhân sau ca phẫu thuật. Ảnh: Hạnh Dung

Bác sĩ Bùi Văn Chung, Phó Giám đốc Trung tâm Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho hay: Bệnh nhân nữ N.H. (19 tuổi, ở phường Hố Nai) nhập viện trong tình trạng đau đầu, sưng mặt, chảy dịch kèm máu ở miệng, mũi kéo dài. Qua kiểm tra và thực hiện các chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ phát hiện bệnh nhân có một chiếc răng hàm mọc bất thường trong xoang hàm (nằm dưới hốc mắt phải), cần phải phẫu thuật lấy bỏ.

Ê-kíp bác sĩ của Trung tâm Tai Mũi Họng tiến hành phẫu thuật nội soi qua đường mũi, lấy thành công chiếc răng mọc lạc chỗ cùng các tổ chức viêm trong xoang hàm của bệnh nhân.

Bác sĩ chỉ vị trí chiếc răng hàm mọc lạc chỗ trên phim X-quang của bệnh nhân. Ảnh: Hạnh Dung

Bác sĩ Bùi Văn Chung cho biết: Trước đây, những trường hợp răng mọc lạc chỗ trong xoang hàm thường được tiếp cận theo đường phẫu thuật mở. Với kỹ thuật phẫu thuật nội soi, bác sĩ có thể tiếp cận trực tiếp vị trí tổn thương qua đường mũi, quan sát rõ hơn và chủ động kiểm soát quá trình phẫu thuật mà không cần tạo đường mổ bên ngoài.

Phương pháp này giúp quá trình phẫu thuật thuận lợi hơn, giảm tổn thương mô, hạn chế nguy cơ biến chứng, rút ngắn thời gian thực hiện và giúp người bệnh hồi phục nhanh hơn so với phương pháp phẫu thuật mở thông thường.

Theo các bác sĩ, răng mọc lạc chỗ trong xoang hàm là tình trạng bẩm sinh hiếm gặp. Đáng chú ý, phần lớn các trường hợp có thể không biểu hiện triệu chứng rõ ràng trong thời gian dài. Người bệnh thường chỉ phát hiện khi xuất hiện tình trạng viêm nhiễm hoặc tình cờ được phát hiện qua thăm khám, chụp chiếu.