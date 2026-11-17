Con giun đũa dài khoảng 18cm sau khi được bác sĩ gắp ra qua nội soi. Ảnh: THANH TÙNG

Ngày 17-11, Bệnh viện Bạch Mai cho biết vừa tiếp nhận nữ bệnh nhân 46 tuổi, ở tỉnh Sơn La, trong tình trạng đau vùng thượng vị, hạ sườn phải, buồn nôn và nôn. Trước đó, bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Phù Yên. Qua siêu âm, bác sĩ phát hiện giun chui ống mật. Sau 3 ngày điều trị, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai.

Qua thăm khám và nội soi dạ dày - tá tràng, các bác sĩ phát hiện một con giun đũa dài khoảng 18cm ở tá tràng, một đầu đã chui vào ống mật chủ. Ê-kíp sử dụng dụng cụ chuyên dụng qua nội soi để gắp con giun ra ngoài an toàn. Kết quả siêu âm sau thủ thuật không ghi nhận bất thường ở đường mật.

Hình ảnh nội soi ghi nhận giun đũa trong tá tràng. Ảnh: THANH TÙNG

Theo BS Trần Tuấn Việt, phụ trách Khoa Nội soi và Thăm dò chức năng tiêu hóa, Viện Tiêu hóa Bạch Mai (Bệnh viện Bạch Mai), giun chui ống mật hiện ít gặp hơn trước nhờ các chương trình tẩy giun và điều kiện vệ sinh môi trường được cải thiện. Tuy nhiên, khi chẩn đoán các trường hợp đau bụng cấp, bác sĩ vẫn cần nghĩ đến khả năng nhiễm ký sinh trùng đường ruột, nhất là ở người dân vùng sâu, vùng xa.

Giun đũa thường sống ở ruột non nhưng có thể di chuyển ngược lên tá tràng, chui vào ống mật chủ hoặc ống tụy, gây tắc nghẽn, viêm đường mật, viêm túi mật, viêm tụy cấp. Nhiễm giun còn có thể gây tắc ruột, thủng ruột và viêm ruột thừa.

Để phòng bệnh, bác sĩ khuyến cáo người dân ăn chín, uống sôi, rửa sạch rau củ quả, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh; sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, không dùng phân tươi bón rau và tẩy giun định kỳ theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Khi đau bụng dữ dội, nhất là vùng thượng vị, hạ sườn phải kèm sốt, vàng da hoặc nôn ra giun, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám.