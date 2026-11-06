Nội soi đại tràng có được Bảo hiểm y tế chi trả không?

Đây là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm khi có nhu cầu thực hiện thủ thuật này. Câu trả lời là: Nội soi đại tràng CÓ THỂ được BHYT chi trả, nhưng phải đáp ứng các điều kiện nhất định.

Tùy từng nhóm người, BHYT có mức chi trả khác nhau. Ảnh: AI

Để được BHYT thanh toán chi phí nội soi đại tràng, người bệnh cần đảm bảo các yếu tố sau:

- Có chỉ định của bác sĩ: Đây là điều kiện tiên quyết. BHYT chỉ chi trả khi nội soi đại tràng được thực hiện theo chỉ định y tế của bác sĩ chuyên khoa, dựa trên tình trạng sức khỏe, triệu chứng lâm sàng hoặc tiền sử bệnh lý .

- Thực hiện tại cơ sở y tế có ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT: Người bệnh phải thực hiện nội soi tại các bệnh viện, phòng khám công lập hoặc tư nhân đã ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT với cơ quan Bảo hiểm xã hội.

- Đúng tuyến hoặc có giấy chuyển tuyến hợp lệ: Người bệnh phải khám chữa bệnh đúng tuyến đăng ký trên thẻ BHYT. Trong trường hợp cần nội soi tại tuyến trên (ví dụ: từ tuyến huyện lên tuyến tỉnh, tuyến trung ương), cần có giấy chuyển tuyến hợp lệ từ cơ sở y tế ban đầu. Một số trường hợp cấp cứu hoặc khám chữa bệnh tại tuyến huyện, tuyến tỉnh không cần giấy chuyển tuyến vẫn được hưởng BHYT theo quy định hiện hành.

- Thủ thuật nằm trong danh mục được BHYT chi trả: Nội soi đại tràng là một kỹ thuật y tế phổ biến và thường nằm trong danh mục được BHYT chi trả. Tuy nhiên, các dịch vụ đi kèm như nội soi gây mê, sinh thiết, cắt polyp trong quá trình nội soi cũng cần được kiểm tra xem có nằm trong danh mục và mức chi trả của BHYT hay không.

Mức chi trả BHYT khi nội soi đại tràng

Mức hưởng BHYT khi nội soi đại tràng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chủ yếu là đối tượng tham gia BHYT và việc khám chữa bệnh đúng tuyến hay trái tuyến. Các mức hưởng phổ biến bao gồm:

- Đúng tuyến: Được quỹ BHYT chi trả từ 80% đến 100% chi phí trong danh mục quy định (tùy thuộc vào đối tượng trên thẻ BHYT).

- Trái tuyến: Được hỗ trợ 50% mức hưởng quy định cho người tự đi khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến từ ngày 1/7/2026 tại các cơ sở cấp cơ bản và cấp chuyên sâu đủ điều kiện. Quy định này áp dụng cho người khám ngoại trú tại cơ sở cấp cơ bản từng thuộc tuyến tỉnh, Trung ương trước ngày 1/1/2025, cũng như người khám ngoại trú tại cơ sở cấp chuyên sâu từng được phân loại tương đương tuyến tỉnh.