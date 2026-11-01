Nỗi sợ xả súng chia rẽ giới trẻ Mỹ

Theo tờ The Conversation, gần 50 triệu người Mỹ trong độ tuổi từ 18 đến 29 đủ điều kiện đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới và kiểm soát súng đạn là vấn đề mà các cử tri trẻ này quan tâm nhiều hơn so với công chúng Mỹ nói chung. Điều đó cũng dễ hiểu, bởi như những gì họ chứng kiến, các vụ xả súng hàng loạt đã trở thành thứ lặp đi lặp lại trong đời sống thường ngày ở xứ cờ hoa.

Việc trực tiếp trải qua một vụ xả súng hàng loạt là điều hiếm gặp, nhưng một số người trẻ ở Mỹ đã chứng kiến hai vụ việc như vậy trước khi bước sang tuổi 25. Điển hình như tháng 4-2025, khi những sinh viên từng sống sót sau vụ xả súng năm 2018 tại Trường Trung học Marjory Stoneman Douglas ở Parkland, bang Florida lại bị cuốn vào một vụ xả súng khác tại Đại học bang Florida. Một người trong số họ đã thốt lên: “Đây chính là nước Mỹ”.

Một gian hàng bán và trưng bày súng tại Triển lãm súng và dao Peoria ở bang Illinois, Mỹ, tháng 12-2024. Ảnh: Reuters

Để tìm hiểu xem việc lớn lên cùng mối đe dọa từ các vụ xả súng hàng loạt đã định hình quan điểm của giới trẻ Mỹ về luật kiểm soát súng đạn như thế nào, tờ The Conversation đã tiến hành khảo sát đối với gần 1.700 người Mỹ trong độ tuổi từ 18 đến 29. Kết quả cho thấy, nỗi sợ trước các vụ xả súng hàng loạt khiến thế hệ này phân hóa theo quan điểm chính trị và giới tính. Nó thôi thúc một số người muốn có các quy định nghiêm ngặt hơn về kiểm soát súng đạn, trong khi lại đẩy những người khác theo hướng ngược lại.

Các vụ xả súng hàng loạt chỉ chiếm khoảng 1% tổng số ca tử vong do súng đạn tại Mỹ. Mặc dù vậy, chúng tác động sâu sắc đến cảm giác an toàn của hàng triệu người dân nước này. Trong cuộc khảo sát năm 2019 của Hiệp hội Tâm lý học Mỹ, gần 80% người Mỹ cho biết khả năng xảy ra một vụ xả súng hàng loạt khiến họ bị căng thẳng và 1/3 nói rằng họ tránh đến một số địa điểm vì lo ngại nguy cơ này. Nỗi sợ đã trở nên phổ biến đến mức các chuyên gia lâm sàng hiện đã có những công cụ tầm soát để đánh giá và điều trị tình trạng lo âu liên quan đến bạo lực hàng loạt.

Thế hệ trẻ ở Mỹ cũng lớn lên trong bối cảnh phải chứng kiến những cuộc tranh luận gay gắt về súng đạn được lặp lại sau mỗi thảm kịch. Những người ủng hộ việc kiểm soát súng đạn kêu gọi siết chặt các quy định về súng nhằm ngăn chặn những vụ xả súng hàng loạt tái diễn. Trong khi đó, những người ủng hộ quyền sở hữu súng phản bác bằng lập luận “người tốt có súng”. Họ cho rằng cần có thêm nhiều công dân được trang bị vũ khí để ngăn chặn những kẻ xả súng và do đó, người Mỹ cần được phép mua và mang súng với ít hạn chế hơn, chẳng hạn như mang súng nơi công cộng mà không cần giấy phép hoặc mang súng vào các khuôn viên đại học.

Do quan điểm ủng hộ súng đạn thường phổ biến hơn ở những người Mỹ lớn tuổi, nhiều nhà quan sát chính trị cho rằng các luật kiểm soát súng đạn nghiêm ngặt hơn sẽ được ban hành khi giới trẻ Mỹ ngày càng có nhiều ảnh hưởng trong các cuộc bầu cử.

Nghiên cứu cũng cho thấy, nỗi sợ hãi trước các vụ xả súng hàng loạt là nguyên nhân khiến giới trẻ Mỹ không phải lúc nào cũng có quan điểm thống nhất về súng đạn. Tuy nhiên, những người trẻ lo ngại nhiều hơn về các vụ xả súng hàng loạt thường có xu hướng ủng hộ việc kiểm soát súng đạn mạnh mẽ hơn. Đối với nam giới trẻ tuổi, những người theo Đảng Cộng hòa hoặc có quan điểm chính trị bảo thủ, kết quả lại hoàn toàn trái ngược, vì càng lo sợ các vụ xả súng hàng loạt, họ càng ít ủng hộ những quy định về hạn chế súng đạn.

Thế hệ trẻ hiện nay được dự báo sẽ trở thành một bộ phận của khối cử tri lớn nhất nước Mỹ. Dù hầu hết đều có chung nỗi lo sợ về các vụ xả súng hàng loạt, nhưng họ lại bất đồng về cách thức giải quyết vấn đề. Sự chia rẽ đó có thể sẽ càng sâu sắc hơn mỗi khi xảy ra những vụ xả súng mới.