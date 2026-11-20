Hơn 12 năm kể từ album Mối tình xưa (2014), Hồ Ngọc Hà đánh dấu sự trở lại bằng sản phẩm âm nhạc mới cùng album vol.8. Album gồm 10 ca khúc, với sự tham gia sáng tác của những nhạc sĩ tên tuổi như Nguyễn Hồng Thuận, Châu Đăng Khoa... Đặc biệt, tất cả ca khúc trong album đều được Hồ Ngọc Hà quay hình theo hình thức Performance Music Video.

Chia sẻ về quá trình thực hiện album, Hồ Ngọc Hà tiết lộ đây là dự án có tốc độ sản xuất nhanh kỷ lục trong sự nghiệp của cô trong chưa đầy nửa năm. Nữ ca sĩ thẳng thắn thừa nhận bản thân là người nhanh chán và luôn lo ngại âm nhạc sẽ mất đi tính thời điểm nếu được ấp ủ quá lâu.

Hồ Ngọc Hà ra mắt album mới sau 12 năm.

Lý giải động lực thực hiện album ở thời điểm này, nữ ca sĩ cho biết nếu không chủ động dịch chuyển và thúc đẩy bản thân bước sang giai đoạn mới ngay từ bây giờ, chặng đường dài phía trước rất dễ rơi vào trì trệ. Bên cạnh đó, việc phân bổ thời gian cho nhiều lĩnh vực kinh doanh và dự án khác nhau trong những năm qua khiến cô trăn trở khi khán giả trẻ ngày nay có thể dần quên đi gia tài âm nhạc trước đây của mình.

Vì vậy, album lần này vừa là cách Hồ Ngọc Hà khẳng định vị thế ca hát, vừa gợi nhắc công chúng về những dấu ấn âm nhạc mà cô đã dày công xây dựng.

Chia sẻ về kỳ vọng dành cho album, Hồ Ngọc Hà cho biết sức sống bền bỉ của những ca khúc cũ trong suốt những năm qua là động lực để cô tin vào giá trị của sự chỉn chu và tử tế trong âm nhạc. Nữ ca sĩ không đặt nặng áp lực bài hát nào cũng phải trở thành “hit quốc dân”, mà chỉ mong sản phẩm có thể chạm đến số đông khán giả.

Đặc biệt, Hồ Ngọc Hà thẳng thắn thừa nhận nỗi sợ lớn nhất của cô ở thời điểm này không phải âm nhạc của mình thất bại về mặt thương mại, mà là sự cũ kỹ, lỗi thời và bị tụt lại phía sau thời đại. Bởi vậy, việc khán giả đón nhận màu sắc âm nhạc mới như một sự thử nghiệm, dù có phần kén tai hơn, lại chính là tín hiệu tích cực và niềm vui lớn nhất đối với nữ ca sĩ.

“Nếu thời trẻ làm nghề vì khát khao được ghi nhận và thành công, thì ở vị thế hiện tại, khi đã có chỗ đứng cùng những bản hit được công chúng nhớ mặt đặt tên, mỗi lần xuất hiện hay ra mắt sản phẩm đều đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng”, nữ ca sĩ tâm sự.

Hồ Ngọc Hà dùng hai từ “đủ đầy” và “hạnh phúc” để nói về cuộc sống hiện tại.

Hơn 12 năm mới trình làng album mới, song Hồ Ngọc Hà thừa nhận chưa từng gián đoạn hoạt động nghệ thuật. Suốt thời gian qua, nữ ca sĩ vẫn duy trì sức nóng qua các đĩa đơn, album Love Songs, chuỗi đêm nhạc riêng, đồng thời ghi dấu ấn ở lĩnh vực thời trang và kinh doanh. Nhờ vậy, cô có thể nhanh chóng bắt nhịp với guồng quay của showbiz.

Nói thêm về cuộc sống ở tuổi 42, Hồ Ngọc Hà dùng hai từ “đủ đầy” và “hạnh phúc”. Nữ ca sĩ chia sẻ niềm viên mãn giản dị khi mỗi ngày đều có giấc ngủ ngon, được toàn tâm toàn ý theo đuổi công việc yêu thích và luôn được bao bọc bởi những người thân yêu có cùng nguồn năng lượng tích cực.

Nữ ca sĩ thừa nhận chính sự bình yên từ bên trong đã giúp cô luôn tỏa ra nguồn năng lượng rạng rỡ, tự nhiên mỗi khi xuất hiện trước công chúng.