Nỗi sợ Chủ nhật của dân công sở

Dù tuần làm việc bắt đầu sáng thứ Hai, Jill Davis, Giám đốc phát triển tại một tổ chức phi lợi nhuận ở Mỹ, thường lo lắng từ chiều Chủ nhật về những cuộc họp và công việc sắp tới.

Để giảm căng thẳng, cô tranh thủ soạn email, lưu thành bản nháp nhằm tránh làm phiền đồng nghiệp trong ngày nghỉ.

Theo Wall Street Journal, trạng thái này được gọi là “Sunday scaries” (tạm dịch: nỗi sợ Chủ nhật), chỉ cảm giác lo âu, buồn bã khi cuối tuần sắp kết thúc và phải trở lại học tập, làm việc. Thuật ngữ này vừa được Merriam-Webster, nhà xuất bản từ điển Mỹ, bổ sung vào từ điển trực tuyến.

Nỗi lo trước ngày thứ Hai có xu hướng gia tăng khi khối lượng công việc lớn và nguy cơ mất việc hiện hữu. Theo khảo sát tháng 10 của FlexJobs, nền tảng việc làm linh hoạt tại Mỹ, hơn một nửa trong số 2.100 người tham gia trải qua cảm giác này, chủ yếu do công việc còn dang dở.

Theo ActivTrak, công ty phân tích năng suất lao động Mỹ, tỷ lệ tin nhắn công việc được trao đổi vào Chủ nhật tăng từ 6,6% năm 2023 lên 12% năm ngoái.

Angie Callen, chuyên gia huấn luyện nghề nghiệp, cho rằng nỗi lo mất việc khiến nhiều người làm thêm vào ngày nghỉ. Bà khuyên người lao động cân nhắc liệu thời gian làm việc cuối tuần có thực sự mang lại lợi ích.

Để kiểm soát nỗi lo công việc vào Chủ nhật, Davis mua chiếc đồng hồ cát giá 30 USD, giới hạn thời gian làm việc hoặc suy nghĩ về công việc trong một giờ. Khi cát chảy hết, cô lập tức dừng lại và rời khỏi bàn làm việc.

Một số người cũng dành một khoảng thời gian vào Chủ nhật để chuẩn bị cho tuần mới.

Chuyên gia khuyên người lao động dành thêm ít thời gian vào chiều thứ Sáu để hoàn tất các đầu việc còn lại, hoặc bắt đầu sớm hơn vào sáng thứ Hai. Ảnh minh họa: Ron Lach/Pexels.

Joanna Johnston, cựu lãnh đạo ngành công nghệ, từng thức dậy lúc 6h Chủ nhật để chuẩn bị công việc trong 1 tiếng, sau đó tiếp tục làm vào buổi tối.

Bà chủ yếu trao đổi với đồng nghiệp ngang cấp hoặc phản hồi cấp trên, nhưng thừa nhận từng nhắn tin cho nhân viên cấp dưới mà chưa nhận ra điều này ảnh hưởng đến thời gian nghỉ của họ. Dù chuyển sang huấn luyện lãnh đạo từ tháng 6, Johnston vẫn làm việc vào Chủ nhật.

Tương tự, Chris Keller từng làm việc cả bảy ngày trong tuần khi điều hành công ty marketing riêng. Hiện là giám đốc marketing tại một liên minh tín dụng và mới làm cha, ông giới hạn công việc vào sáng Chủ nhật trong tối đa 2 tiếng, chủ yếu ghi âm ý tưởng và chuẩn bị họp để giảm áp lực ghi nhớ.

Kia-Rai Prewitt, bác sĩ tâm thần thuộc Cleveland Clinic, hệ thống y tế phi lợi nhuận của Mỹ, cho rằng làm một lượng nhỏ công việc vào Chủ nhật không nhất thiết gây hại nếu điều đó giúp một người giảm cảm giác quá tải trước thứ Hai.

Điều quan trọng là phải thiết lập giới hạn rõ ràng. Chẳng hạn, nếu quyết định đăng nhập chỉ để trả lời một email, người lao động cần dừng lại sau khi hoàn thành đúng việc đó, không tiếp tục xử lý hàng loạt thư khác.

Trong khi đó, Amy Cooper Hakim, nhà tâm lý học tổ chức - công nghiệp, khuyên người lao động dành thêm thời gian vào chiều thứ Sáu hoặc sáng thứ Hai để xử lý công việc, giữ trọn ngày Chủ nhật nghỉ ngơi.

Theo gợi ý của chuyên gia huấn luyện lãnh đạo, Davis đổi cách gọi “Sunday scaries” thành “Monday maybe” (tạm dịch: Cứ để qua thứ Hai xem sao), giúp cô đón nhận tuần mới với tâm thế cởi mở, bớt áp lực phải hoàn thành mọi việc trước thứ Hai.

“Tôi đang cố gắng giải phóng mình khỏi áp lực rằng mọi thứ đều phải hoàn thành trước thứ Hai”, Davis nói. Kể từ đó, cô cho biết ngủ ngon hơn vào tối Chủ nhật.