Nỗi sợ bị AI khinh thường và thay thế

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Trong tập đầu tiên của vodcast HUMAN-made AI-gen, Nguyễn Thế Vinh thẳng thắn chia sẻ về nỗi sợ bị AI thay thế và nỗ lực tìm dấu ấn sáng tạo trong thời đại công nghệ.

Show: HUMAN-made, AI-gen

Khách mời: Nhà sáng tạo nội dung, nhà làm phim AI Nguyễn Thế Vinh

Hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo nội dung, đồng thời trực tiếp ứng dụng công cụ AI vào làm phim, Nguyễn Thế Vinh đứng ở giao điểm giữa tư duy kể chuyện của con người và những khả năng mới mà công nghệ mang lại. Với anh, trí tuệ nhân tạo (AI) không chỉ là một công cụ kỹ thuật, mà còn đang mở rộng cách người sáng tạo hình dung, thử nghiệm và hiện thực hóa ý tưởng.

Song, công nghệ càng tiến xa, những câu hỏi về vai trò, năng lực và bản sắc của con người trong sáng tạo càng trở nên đáng suy ngẫm. Trong tập mở màn của series video podcast (vodcast) HUMAN-made AI-gen, Nguyễn Thế Vinh bước vào cuộc trò chuyện với host AI vốn không có trải nghiệm sống, nhưng sở hữu khả năng xử lý thông tin và lập luận đặc biệt.

Từ góc nhìn của một người làm sáng tạo, cuộc trò chuyện gợi mở những vấn đề cốt lõi của kỷ nguyên AI.

HỎI AI · 01

Trí tuệ nhân tạo thay đổi quy trình làm phim và sản xuất nội dung như thế nào?

HỎI AI · 02

Ranh giới giữa sáng tạo của con người và nội dung do máy móc tạo ra nằm ở đâu?

HỎI AI · 03

Khi AI có thể tạo hình ảnh, video và mô phỏng nhiều phong cách nghệ thuật, đâu là yếu tố làm nên dấu ấn riêng của người sáng tạo?

HỎI AI · 04

AI giải phóng sức tưởng tượng hay khiến sáng tạo dần phụ thuộc vào thuật toán?

HỎI AI · 05

Và trong cuộc chuyển dịch ấy, con người cần học cách làm chủ công nghệ hay phải định nghĩa lại chính mình?

HUMAN-made AI-gen không tìm cách đưa ra những câu trả lời dễ dàng về một tương lai đang hình thành. Thay vào đó, vodcast đặt con người và AI vào cùng một cuộc đối thoại, để sự khác biệt được bộc lộ. Với Nguyễn Thế Vinh, tập đầu tiên bắt đầu từ một câu hỏi đáng suy ngẫm. Khi AI có thể tạo ra những điều chưa từng có, điều gì tiếp tục làm nên giá trị độc đáo của người sáng tạo?

HUMAN-made, AI-gen là podcast do Tri Thức - Znews sản xuất, với sự đồng hành của đối tác công nghệ CapCut. Podcast ghi lại các cuộc đối thoại giữa con người và trí tuệ nhân tạo, nơi những góc nhìn khác biệt va chạm, những định kiến được thử thách, những câu hỏi khó về công nghệ, bản sắc và tương lai được đặt ra. HUMAN-made, AI-gen mở ra không gian để con người và máy móc cùng chất vấn, phản biện, rồi soi chiếu lẫn nhau.

ZNEWS Podcast Team

Sản xuất: Phan Nhật

Biên tập: Linh Vũ - Hồng Chang

Video: Quang Thông