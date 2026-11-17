Nới quy định tốc độ tối thiểu trên cao tốc
Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) đề xuất không quy định tốc độ tối thiểu tại trạm thu phí, làn nhập, tách cao tốc và một số trường hợp đặc biệt. Nội dung trên được nêu tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2024 của Bộ Giao thông vận tải trước đây, quy định về tốc độ và khoảng cách của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ. Dự thảo do Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) soạn thảo và đang được lấy ý kiến.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/noi-quy-dinh-toc-do-toi-thieu-tren-cao-toc-246261117172038064.htm