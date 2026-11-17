Sáng 17/11, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu chủ trì buổi làm việc với 5 phường: Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa về kết quả phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2026, đồng thời triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm và năm 2027.