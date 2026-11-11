Nơi nứt núi, nơi sập nhà, Quảng Ngãi khẩn cấp đưa người dân đến nơi an toàn

Mưa lớn liên tục trong nhiều ngày qua làm mực nước các con sông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi dâng cao gây ngập lụt khu vực đồng bằng. Ở miền núi, những nơi xảy ra sạt lở làm sập nhà, chính quyền phải sơ tán dân khẩn cấp.

Ông Đinh Xuân Hòa - Chủ tịch UBND xã Ngọc Linh (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực trên địa bàn xuất hiện vết nứt. Trong đó, đáng lo ngại nhất là ở Đăk Rế (thôn Mường Hoong) nơi xuất hiện nhiều vết nứt trên triền đồi, đe dọa trực tiếp đến 96 hộ dân với 336 nhân khẩu sinh sống dưới chân núi.

Chính quyền xã huy động lực lượng vận động, đưa toàn bộ 96 hộ dân tại khu vực này về tránh trú tại hội trường UBND xã. Ngoài ra, 19 hộ dân ở thôn Tăk Min cũng được di dời đến nhà rông của thôn để bảo đảm an toàn.

Trẻ em, người già được lực lượng chức năng đưa đến nơi an toàn trong điều kiện thời tiết mưa gió và nguy cơ sạt lở núi.

Hàng trăm người dân xã Ngọc Linh nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở núi được chính quyền đưa đến nơi ở tạm để đảm bảo an toàn về tài sản và tính mạng.

Các lực lượng đến từng nhà dân vận động, tuyên truyền cũng như bố trí lực lượng ứng trực 24/24h, cung cấp chăn màn, thức ăn, nước uống và nhu yếu phẩm cho các hộ đang tránh trú. Đồng thời, tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ, rà soát những khu vực có nguy cơ sạt lở để chủ động di dời khi cần thiết.

Tại một số địa phương khác trên địa bàn như xã Kon Plong, Sơn Thuỷ, Măng Bút... sạt lở núi cũng gây thiệt hại nặng về tài sản của người dân. Rất may không có thiệt hại về người, tính đến trưa 11/11.

Nhà sàn của ông A Đai, thôn Mân Tiêu, xã Măng Bút đổ sập do mưa lớn và sạt lở núi gây ra.

Ngay sau sự cố, chính quyền xã Măng Bút đã kịp thời có mặt thăm hỏi, động viên gia đình ông A Đai và hỗ trợ kinh phí. Đồng thời, chỉ đạo thôn cử lực lượng khẩn trương hỗ trợ người dân dựng lại nhà để ổn định cuộc sống.

Mảng tường của căn nhà ông A Ních, khu vực Kon Du, thôn Đăk Tây Niang, xã Măng Đen bị vỡ toác sau khi khối lượng lớn đất đá từ ngọn đồi phía sau nhà đổ ầm xuống.

Nhiều căn nhà của người dân bị đổ sập hoàn toàn. Tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các xã, phường tăng cường kiểm tra, nắm bắt tình hình, sớm có giải pháp phòng chống, di dời người dân đến nơi an toàn.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, khi phát hiện núi có dấu hiệu bất thường như xuất hiện khe nứt, có tiếng động trong lòng đất thì kịp thời báo cho chính quyền địa phương. Đồng thời, khẩn trương di dời đến nơi ở khác để đảm bảo an toàn.

Mưa lớn liên tục trong nhiều ngày qua khiến nhiều khu vực tại tỉnh Quảng Ngãi ngập sâu, có nơi nước lũ sắp chạm mái nhà người dân.