Không gian công cộng Phố đi bộ Sông Cầu (phường Bắc Kạn) đã tổ chức nhiều hoạt động thu hút người dân, du khách trong nhiều năm qua.

Phố đi bộ Sông Cầu chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8-2024, với nhiều hoạt động như biểu diễn nghệ thuật, trưng bày tranh ảnh, tổ chức trò chơi dân gian, giới thiệu và quảng bá sản phẩm địa phương.

Sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành, phường Bắc Kạn tiếp tục duy trì, khai thác phố đi bộ theo hướng đa dạng hóa các hoạt động văn hóa, thương mại và dịch vụ.

Đáng chú ý, tháng 5-2026, UBND phường ban hành Đề án Phát triển tổ hợp kinh tế ban đêm “Không gian đêm Sông Cầu - Bắc Kạn”. Với định hướng này, phố đi bộ được kỳ vọng tiếp tục trở thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc của người dân khu vực trung tâm Bắc Kạn.

Nhiều chương trình văn hóa, thể thao thu hút đông đảo người dân tham gia; các gian hàng OCOP, nông sản và ẩm thực địa phương cũng góp phần quảng bá sản phẩm, giới thiệu nét đặc trưng của vùng đất Bắc Kạn đến với du khách.

Ông Đinh Huy Hoàng, Chủ tịch UBND phường Bắc Kạn, cho biết: Cùng với đầu tư, chỉnh trang hai bên bờ sông Cầu thành không gian đi bộ, địa phương đang định hướng khai thác mặt nước sông để tổ chức các hoạt động biểu diễn dân ca, hát trên thuyền. Qua đó, tạo thêm sản phẩm văn hóa, du lịch đặc sắc, thu hút người dân và du khách, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa đô thị.

Thời gian qua, Thái Nguyên quan tâm đầu tư, phát triển các không gian công cộng, đáp ứng nhu cầu tập luyện thể dục, nghỉ ngơi, thư giãn của người dân, đồng thời tạo địa điểm tổ chức các sự kiện văn hóa, lễ hội. Vào những dịp đặc biệt như Tết Nguyên đán hay mùa lễ hội, những không gian này càng phát huy vai trò kết nối cộng đồng, trở thành nơi người dân gặp gỡ, giao lưu và cùng tham gia các hoạt động văn hóa truyền thống.

Một trong những công trình tạo điểm nhấn cho không gian đô thị là Dự án Central Square Thái Nguyên. Với quy mô 6,64ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.450 tỷ đồng, Dự án nằm bên Quảng trường Võ Nguyên Giáp, nổi bật với tuyến phố đi bộ dài hơn 330m, rộng hơn 52m, kết nối trực tiếp với Quảng trường.

Cùng hệ thống nhạc nước, trình diễn ánh sáng 3D Mapping và các khu vực vui chơi, giải trí, tổ chức sự kiện, công trình hoàn thành đã góp thêm một không gian sinh hoạt cộng đồng hiện đại, hấp dẫn, phục vụ người dân và du khách.

Tuyến phố đi bộ thuộc Dự án Central Square Thái Nguyên (khu vực Quảng trường Võ Nguyên Giáp) là một trong những công trình tạo điểm nhấn cho không gian đô thị trung tâm tỉnh.

Sau hợp nhất, Thái Nguyên có thêm không gian và dư địa phát triển đô thị. Trong bối cảnh đó, phát triển các không gian công cộng được tỉnh đặc biệt quan tâm. Đây không chỉ là giải pháp hoàn thiện hạ tầng, chỉnh trang diện mạo đô thị mà còn góp phần hình thành những điểm sinh hoạt văn hóa, vui chơi, giải trí, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Ông Nguyễn Tùng Lâm, Trưởng phòng Quản lý Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch , cho biết: Thời gian tới, ngành sẽ tham mưu tỉnh tiếp tục định hướng các địa phương mở rộng không gian văn hóa công cộng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số nhằm nâng cao trải nghiệm cho người dân và du khách.

Đồng thời, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng, nhất là giới trẻ, trong sáng tạo và tổ chức các hoạt động văn hóa đô thị. Qua đó, đa dạng hóa sản phẩm văn hóa, tạo sức sống cho không gian công cộng, góp phần quảng bá hình ảnh, con người và bản sắc văn hóa Thái Nguyên.

Không gian công cộng không đơn thuần là những khoảng xanh, công viên hay quảng trường giữa lòng đô thị, mà còn là nơi kết nối con người, nuôi dưỡng đời sống tinh thần và lan tỏa các giá trị văn hóa cộng đồng.

Trong bối cảnh đô thị ngày càng phát triển, mật độ dân cư gia tăng, nhịp sống hối hả, những không gian ấy càng có ý nghĩa như những “khoảng thở”, giúp con người tìm lại sự cân bằng, gắn kết với cộng đồng và tận hưởng cuộc sống tốt hơn.

Đây cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, giàu bản sắc và tính nhân văn, hướng tới mục tiêu đưa Thái Nguyên trở thành đô thị đáng sống, xứng tầm vị thế Thủ đô gió ngàn.