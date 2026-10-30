Nổi nóng với trọng tài rồi làm bị thương nữ lãnh đạo đội bạn, HLV nhận án kỷ luật

Ngày 29/10, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) chính thức công bố quyết định đình chỉ đối với huấn luyện viên Parinya Charuheti sau sự cố ở trận đấu giữa Ang Thong FC và Singburi Warrior hôm 24/10.

Theo biên bản của FAT, sự việc bắt nguồn ngay sau khi trận đấu khép lại. Không hài lòng với công tác điều hành trên sân, ông Charuheti đã tiến đến yêu cầu trọng tài giải thích về các quyết định trong trận. Hành động của vị chiến lược gia này lập tức bị lực lượng an ninh cùng các thành viên đội chủ nhà Ang Thong FC ngăn cản, đẩy tình hình trở nên căng thẳng.

Trong lúc xảy ra xô xát, ông Charuheti đã có hành động đánh vào mặt bà Thidarat Phimphakhan, Tổng giám đốc câu lạc bộ Ang Thong FC. Cú va chạm khiến nữ lãnh đạo đội chủ nhà bị thương ở vùng miệng và phải đến Bệnh viện Ang Thong để kiểm tra sức khỏe.

Theo kết quả thăm khám được FAT công bố, các bác sĩ xác định bà Thidarat bị thương ở môi dưới do trúng khuỷu tay của ông Charuheti. Không chấp nhận sự việc, nữ lãnh đạo Ang Thong FC tiếp tục đến đồn cảnh sát thành phố Ang Thong để trình báo và lập hồ sơ ghi nhận làm bằng chứng.

HLV Parinya Charuheti gây phẫn nộ làng bóng đá Thái Lan. Ảnh: BALLTHAI

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ngày 27/10, Ủy ban kỷ luật FAT đã tiến hành họp để xem xét hàng loạt sự cố tại các giải bóng đá chuyên nghiệp Thái Lan, bao gồm hành vi của huấn luyện viên Charuheti.

Sau khi đánh giá báo cáo, cơ quan kỷ luật xác định ông Charuheti vi phạm điều 2.5 về hành vi không phù hợp trước công chúng, gồm việc phản ứng quá mức với trọng tài, có hành vi hung hăng hoặc những cử chỉ có nguy cơ gây mất trật tự tại địa điểm thi đấu. Với sai phạm này, thuyền trưởng của Singburi Warrior trước mắt bị đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận kèm theo một khoản tiền phạt.

Mặc dù phía câu lạc bộ Singburi Warrior lên tiếng giải thích rằng ông Charuheti không cố ý đánh bà Thidarat, nhưng việc một huấn luyện viên thiếu kiểm soát, gây thương tích cho nữ lãnh đạo đội đối phương ngay tại sân vận động vẫn là sự cố đáng lên án.

Vụ việc hiện gây phẫn nộ lớn trong dư luận bóng đá Thái Lan, thậm chí nhiều cổ động viên đã lên tiếng kêu gọi áp dụng án cấm hành nghề đối với ông Charuheti.