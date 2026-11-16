Nỗi niềm bên tuyến kênh Giáo Chỉ Đồng Tháp: Mong một lối đi để sản xuất

Theo thời gian, tuyến kênh Giáo Chỉ trên địa bàn ấp An Thái, xã Tân Nhuận Đông (tỉnh Đồng Tháp) dần bị thu hẹp. Mặc dù chính địa phương đã chấp thuận san lấp một đoạn đầu con kênh để tiện việc lưu thông nhưng sau đó lối đi chung tiếp tục bị lấn chiếm, thu hẹp dần, khiến việc đi lại, vận chuyển vật tư nông nghiệp và nông sản của nhiều nông dân gặp trở ngại. Người dân mong muốn chính quyền địa phương sớm rà soát, xử lý dứt điểm ranh giới đất công để mở lại lối đi chung, ổn định sản xuất.

Nông dân phải bắc cầu chạy dọc theo kênh Giáo Chỉ để đi vào canh tác khu vườn của mình. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Lối đi chung dần bị lấn chiếm khiến việc vận chuyển vật tư nông nghiệp và nông sản của nhiều nông dân gặp khó khăn. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Nhiều nông dân bức xúc vì lối đi chung dần bị thu hẹp. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Nông dân phải bắc cầu chạy dọc theo kênh Giáo Chỉ để đi vào canh tác khu vườn của mình. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Đoạn đầu kênh Giáo Chỉ đã được san lấp nhưng bị thu hẹp dần, gây ách tắc việc lưu thông. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Kênh Giáo Chỉ ở ấp An Thái, xã Tân Nhuận Đông (tỉnh Đồng Tháp) len lỏi qua nhiều khu vườn, vừa dẫn nước tưới tiêu, vừa giúp vận chuyển nông sản suốt nhiều năm qua bị thu hẹp. Ảnh: Nhựt An - TTXVN