Nỗi niềm bên tuyến kênh Giáo Chỉ Đồng Tháp: Mong một lối đi để sản xuất
Trải qua thời gian, tuyến kênh Giáo Chỉ tại ấp An Thái, xã Tân Nhuận Đông (tỉnh Đồng Tháp) ngày càng bị thu hẹp, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống bà con.
Theo thời gian, tuyến kênh Giáo Chỉ trên địa bàn ấp An Thái, xã Tân Nhuận Đông (tỉnh Đồng Tháp) dần bị thu hẹp. Mặc dù chính địa phương đã chấp thuận san lấp một đoạn đầu con kênh để tiện việc lưu thông nhưng sau đó lối đi chung tiếp tục bị lấn chiếm, thu hẹp dần, khiến việc đi lại, vận chuyển vật tư nông nghiệp và nông sản của nhiều nông dân gặp trở ngại. Người dân mong muốn chính quyền địa phương sớm rà soát, xử lý dứt điểm ranh giới đất công để mở lại lối đi chung, ổn định sản xuất.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/noi-niem-ben-tuyen-kenh-giao-chi-dong-thap-mong-mot-loi-di-de-san-xuat/444570.html