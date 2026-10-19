Nơi những trái tim kiên cường thắp sáng thông điệp 'xóa bỏ rào cản'

Xoay quanh chủ đề "Mỗi cá nhân đều mang vẻ đẹp riêng" (WABI – We Are Beautiful Individuals), đại hội đang lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về một xã hội không rào cản, nơi nghị lực vươn lên từ nghịch cảnh làm lu mờ mọi khiếm khuyết thể chất.

Ở tuổi ngoài 40, mang trong mình chấn thương vai mạn tính, lực sĩ Lê Văn Công vẫn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam. Ảnh: tdtt.gov.vn

Theo nhà văn Nhật Bản Yuzuru Hirayama - người có nhiều năm theo dõi phong trào thể thao người khuyết tật, giá trị lớn nhất của đại hội không nằm ở những tấm huy chương hay việc hoàn thiện hạ tầng, mà là hành trình kiến tạo sự "bình đẳng trong tâm thức". Qua thực tế, ông nhận thấy các VĐV khuyết tật không phải là "nhóm yếu thế". Ngược lại, nhờ học cách chấp nhận một bản ngã không hoàn hảo, họ rèn giũa được sức mạnh nội sinh, sự bao dung và lòng thấu cảm sâu sắc.

Với Nhật Bản, minh chứng rõ nét nhất cho sức mạnh ấy chính là những gương mặt đang tranh tài tại Aichi. Đó là Tokito Oda, chàng trai từng chiến thắng bạo bệnh ung thư xương năm 9 tuổi để vươn lên thành tay vợt xe lăn số 1 thế giới. Hay Kaede Maekawa - nữ VĐV điền kinh mạnh mẽ đứng dậy từ chiếc chân giả sau tai nạn giao thông thảm khốc. Cả hai VĐV đã vinh dự đọc lời tuyên thệ tại lễ khai mạc, truyền đi ngọn lửa khát khao cống hiến ngay trên quê hương.

Về phía Việt Nam, lực sĩ Lê Văn Công tiếp tục là biểu tượng mạnh mẽ. Với di chứng teo cơ đôi chân từ nhỏ và trải qua tuổi thơ mưu sinh cơ cực, anh đã dùng ý chí thép để chinh phục hàng loạt kỷ lục thế giới. Ở tuổi ngoài 40, mang trong mình chấn thương vai mạn tính, huyền thoại Cử tạ hạng 49kg vẫn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam, khẳng định tinh thần chưa bao giờ lùi bước trước số phận.

Bên cạnh nỗi đau thể xác, nhiều VĐV còn vươn lên từ những hoàn cảnh vô cùng ngặt nghèo. Võ sĩ Taekwondo Ali Sajjad Hamraz mang đến câu chuyện xúc động khi vượt qua bóng tối xung đột và thiếu thốn tại Afghanistan để kiên cường đến đại hội với nụ cười rạng rỡ. Trong khi đó, Katsuya Hashimoto (Nhật Bản) biến mặc cảm dị tật tứ chi bẩm sinh thành sức mạnh vũ bão trên sân bóng bầu dục xe lăn; còn Ryo Kawamura - đội trưởng tuyển bóng đá khiếm thị nước chủ nhà - dùng đôi tai thính nhạy và trái tim nhiệt huyết để chơi bóng, khát khao dùng những bước chạy của mình để xóa bỏ định kiến xã hội về người khiếm thị.

Những câu chuyện phi thường tại Asian Para Games 2026 đang mang lại nguồn cảm hứng lớn tại Nhật Bản. Đúng như kỳ vọng của nhà văn Hirayama, việc đưa các cuộc tranh tài đỉnh cao về địa phương giúp thế hệ trẻ trực tiếp chứng kiến nghị lực của các tuyển thủ, từ đó gieo mầm cho một "xã hội cộng sinh" thấu hiểu. Đây cũng là thông điệp nhân văn mà ông gửi gắm trong bộ phim điện ảnh sắp ra mắt "4 Out" viết về người khuyết tật: sự hoàn hảo không nằm ở một thể xác lành lặn, mà ở lòng dũng cảm đối diện nghịch cảnh và khát vọng cống hiến hết mình cho cuộc đời.