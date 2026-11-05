Nơi những thanh âm thắp sáng ước mơ

Lớp học nhạc của thầy và trò tại Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề cho người mù tỉnh Thanh Hóa.

Những thanh âm trong trẻo

Tại Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề cho người mù tỉnh Thanh Hóa (Hội Người mù tỉnh Thanh Hóa), có một lớp học đặc biệt - nơi những đứa trẻ khiếm thị được chắp cánh ước mơ, thắp lên ánh sáng của tri thức và niềm tin vào cuộc sống.

Hiện có gần 50 bạn trẻ khiếm thị đang học tập Trung tâm. Các em đến từ nhiều địa phương khác nhau, cả trong và ngoài tỉnh. Có em đã 16, 17 tuổi, lại có em chỉ mới lên 5, lên 6. Tại đây, các em được học chữ nổi (chữ Braille), học toán, tiếng Việt, tiếng Anh, tin học... Tùy theo độ tuổi và khả năng tiếp thu, các em được sắp xếp vào những lớp học và phương pháp dạy phù hợp.

Trong đó, có một môn học mà tất cả các em đều được học chung lớp, chung thầy. Lớp học ấy mỗi tuần chỉ diễn ra một buổi, song luôn tràn ngập niềm vui và những năng lượng tích cực. Đó là lớp học âm nhạc.

Khi chúng tôi đến, buổi học nhạc vừa mới bắt đầu. Từ phía hành lang đi vào, tiếng đàn cùng giai điệu bài hát “Giấc mơ trưa” đã văng vẳng, vừa bình yên, vừa ngọt ngào... Bên trong lớp học, những đôi mắt khẽ nhắm, đôi tai chăm chú lắng nghe theo nhịp đàn của thầy, rồi những giọng ca trong trẻo cùng cất lên.

Những ngón tay đặt trên phím đàn, các bạn nhỏ học từng nốt nhạc.

Sau phần luyện thanh, các em chuyển sang học đàn. Những ngón tay nhỏ nhắn đặt trên phím. Vừa giảng giải cho học trò về đặc điểm của từng nốt nhạc, thầy giáo Nguyễn Xuân Sang vừa nhẹ nhàng cầm tay, hướng dẫn các em ấn xuống từng phím đàn. Dù không thể nhìn thấy, các em vẫn cảm nhận và ghi nhớ từng thanh âm bằng đôi tai cùng sự nhạy cảm của mình.

Dạy nhạc cho người bình thường vốn đã không dễ, dạy cho người khiếm thị lại càng khó bội phần. Chia sẻ về hành trình gắn bó với lớp học đặc biệt này, thầy giáo Nguyễn Xuân Sang cho biết: “Tôi gắn bó với trung tâm và các em khiếm thị đã 6 năm. Đó thực sự là khoảng thời gian không dễ dàng. Nhưng càng gắn bó, càng thương các em nhiều hơn. Âm nhạc thắp lên hy vọng và với những bạn nhỏ khiếm thị, sự kỳ diệu mà âm nhạc mang lại có lẽ còn nhiều hơn. Tại lớp học nhạc, các em được học thanh nhạc và nhạc cụ. Với thanh nhạc, các em làm quen, tiếp cận dễ hơn so với nhạc cụ. Tôi luôn nhắc nhở chính mình, học trò đã cố gắng thì người làm thầy không được phép bỏ cuộc”.

Theo thầy Sang, vượt qua nỗi bất hạnh khuyết tật của bản thân, nhiều em có khả năng tập trung cao độ vào từng nốt nhạc, không bị phân tán bởi những yếu tố xung quanh. Có lẽ cũng bởi vậy mà khả năng tiếp thu âm nhạc của các em khá tốt, trong đó có những học sinh bộc lộ năng khiếu đặc biệt.

Đó là Lê Văn Tự (quê xã Nguyệt Ấn). Không chỉ biết đàn, em còn có khả năng và niềm đam mê đặc biệt với sáng tác nhạc. Tự đã sáng tác nhiều bản nhạc, trong đó có những tác phẩm được viết lời và biểu diễn ngay trong lớp học.

Với niềm đam mê âm nhạc, La Thái Hòa ước mơ trở thành một nhạc sĩ.

Cùng với Tự, La Thái Hòa (quê Nghệ An) cũng là một học sinh nổi bật của lớp học nhạc. Hòa có niềm đam mê đặc biệt với các loại nhạc cụ, chơi thành thạo đàn organ và thổi sáo hay. Chia sẻ về niềm vui khi được tiếp xúc với âm nhạc, Hòa bộc bạch: “Em vui khi được học nhạc. Âm nhạc “mang em đến” những vùng đất, “chạm” vào những điều mà em vốn không thể nhìn thấy bằng mắt, song lại cảm nhận được bằng thanh âm. Em ước mơ mình có thể trở thành một nhạc sĩ, sáng tác được những bản nhạc thật hay”.

Bước về phía ánh sáng

Lắng nghe những chia sẻ của La Thái Hòa cùng các bạn nhỏ khiếm thị trong lớp học nhạc, tôi không khỏi xúc động. Đan xen giữa niềm thương cảm là sự cảm phục. Không đầu hàng trước những nghiệt ngã của số phận, các em vẫn từng ngày nỗ lực, kiên cường theo đuổi niềm đam mê và những ước mơ của mình.

Trước khi buổi học kết thúc, thầy giáo Nguyễn Xuân Sang đề nghị: “Lớp chúng ta hãy hát một bài dành tặng những ‘khán giả’ đã ghé thăm lớp học của thầy trò mình hôm nay”. Không mất nhiều thời gian suy nghĩ, cả lớp đồng thanh: “Hát bài Người gieo mầm xanh đi thầy!”.

Và rồi, chẳng cần chuẩn bị lâu, tiếng đàn lại vang lên. Thầy và trò cùng cất cao lời ca, hòa nhịp trong niềm vui và yêu thương. Những giọng hát trong trẻo, những nụ cười rạng rỡ khiến không gian lớp học rộn vang. Ở nơi đôi mắt không thể nhìn thấy ánh sáng, âm nhạc đã trở thành nhịp cầu kết nối tâm hồn, giúp các em tự tin thể hiện mình và “cảm nhận” cuộc sống.

Thầy giáo Nguyễn Xuân Sang mong âm nhạc sẽ dẫn lối để học sinh bước về phía “ánh sáng”.

Chia tay lớp học nhạc của những bạn nhỏ khiếm thị, tôi nhớ mãi lời chia sẻ của thầy giáo Nguyễn Xuân Sang: “Có những cuộc đời, số phận gieo cho họ thật nhiều bất hạnh và những nhọc nhằn. Nhưng chìm trong bóng tối số phận hay bước về phía ‘ánh sáng’ lại là quyết tâm, khát vọng của mỗi người. Là một người thầy, dù là dạy học sinh khiếm thị, tôi luôn muốn học sinh của mình bước về phía ánh sáng”.

Có lẽ, đó cũng chính là điều ý nghĩa nhất mà lớp học âm nhạc đang mang lại. Không chỉ dạy các em biết hát, biết đàn, cảm nhận những giai điệu đẹp, người thầy còn gieo vào lòng học trò niềm tin, nghị lực và khát vọng vươn lên. Ánh sáng đôi khi không chỉ nhìn từ đôi mắt, mà còn được thắp lên từ tri thức, tình yêu thương và những ước mơ không bao giờ tắt.