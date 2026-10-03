Nối những nhịp cầu bình yên nơi biên giới

Công an xã Bát Mọt phối hợp với Trạm Cửa khẩu Tha Lấu, Công an huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào) trao đổi thông tin, góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới.

Tại Trạm Kiểm soát biên phòng Khẹo thuộc Đồn Biên phòng Bát Mọt, trung bình mỗi tháng có hơn 500 lượt người qua lại khu vực biên giới. Vì vậy, công an xã phối hợp với Đồn Biên phòng Bát Mọt và lực lượng chức năng phía Lào kiểm soát người, phương tiện qua lại biên giới. Đồng thời, chủ động phòng ngừa nguy cơ hàng giả, hàng lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ thẩm lậu vào địa bàn hai nước. Trong năm, các lực lượng chức năng hai bên đã phối hợp kiểm soát hơn 700 lượt người và phương tiện qua lại, bảo đảm tuân thủ các quy định về biên giới.

Ở vùng biên, sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng không chỉ được thực hiện khi vụ việc phát sinh, mà còn bắt đầu từ việc nắm địa bàn, nhận diện nguy cơ và chủ động phòng ngừa. Công an xã Bát Mọt thường xuyên phối hợp với Đồn Biên phòng Bát Mọt và các lực lượng chức năng Lào nắm tình hình tại các thôn, bản khu vực giáp biên, kịp thời phát hiện, xử lý hoặc tham mưu xử lý vụ việc ngay từ cơ sở. Thượng úy Nót Phomwaithong, cán bộ Trạm Cửa khẩu Tha Lấu, Công an huyện Sầm Tớ, cho biết: “Những cuộc trao đổi thông tin đã trở thành một trong những kênh phối hợp quan trọng, giúp lực lượng công an hai bên chủ động nắm tình hình, kịp thời chia sẻ thông tin và phối hợp xử lý những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự”.

Theo Thiếu tá Hà Văn Hưng, Trưởng Công an xã Bát Mọt, việc giữ gìn mối quan hệ gắn bó, tin cậy với lực lượng chức năng và Nhân dân phía bạn luôn được đơn vị xác định là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Công an xã phối hợp với Trạm Cửa khẩu Tha Lấu tổ chức tuyên truyền để công dân hai nước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện đúng các quy định về việc qua lại biên giới. Đồng thời, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy. Để công tác phối hợp và tuyên truyền đạt hiệu quả, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bát Mọt còn chủ động tự học tiếng Lào. Việc sử dụng ngôn ngữ của nước bạn không chỉ giúp cán bộ, chiến sĩ công an xã thuận lợi hơn trong trao đổi thông tin, tuyên truyền, vận động Nhân dân, mà còn tạo sự gần gũi, tin cậy trong quá trình phối hợp với lực lượng chức năng phía Lào.

Cùng với đó, những người có uy tín tại các bản giáp biên của Lào được phát huy vai trò như những “cầu nối” đưa chủ trương, quy định pháp luật đến với cộng đồng và giúp lực lượng chức năng nắm bắt tâm tư, tình hình từ cơ sở. Ông Xôm Băng Bun Thi Chắc, người dân bản Hang, xã Pao, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, cho biết: “Qua công tác tuyên truyền của lực lượng công an, biên phòng hai nước, bà con chúng tôi ngày càng nâng cao ý thức chấp hành quy chế biên giới, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy”.

Những chuyển biến từ nhận thức đến hành động của người dân chính là một trong những yếu tố quan trọng góp phần giữ vững bình yên nơi tuyến biên giới. Cùng với việc phối hợp nghiệp vụ, trong năm 2026, Công an xã Bát Mọt đã trao 10 suất quà trị giá 17 triệu đồng cho Trạm Cửa khẩu Tha Lấu; phối hợp với Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam tổ chức thăm khám cho cán bộ và thân nhân cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Sầm Tớ và Công an Trạm Cửa khẩu Tha Lấu. Đặc biệt, Công an xã Bát Mọt đã vận động cán bộ, chiến sĩ ủng hộ, trao tặng xã Pao 10 tấn xi măng để xây dựng trụ sở. Việc làm tuy giản dị nhưng chứa đựng tình cảm và sự sẻ chia, góp phần củng cố lòng tin, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền, lực lượng chức năng và Nhân dân hai bên.

Theo ông Lê Văn Công, Phó Chủ tịch UBND xã Bát Mọt, từ sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chức năng hai bên biên giới Việt - Lào cùng sự đồng thuận, chấp hành pháp luật của Nhân dân, tình hình an ninh trật tự trên tuyến biên giới xã Bát Mọt được giữ vững.

Có thể thấy, giữ vững đường biên không chỉ bằng những cột mốc giữa núi rừng, mà còn bằng lòng dân, bằng sự tin cậy và tinh thần chung sức của lực lượng chức năng cùng Nhân dân hai bên. Tại Bát Mọt, những “nhịp cầu” bình yên đang được nối dài bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần vun đắp tuyến biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị và cùng phát triển.