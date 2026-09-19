Nối những 'mắt xích' thành lá chắn phòng, chống ma túy

Trong 2 ngày 18 và 19/9, tại Thành phố Hải Phòng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức lễ phát động chiến dịch "Công nhân Việt Nam nói không với ma túy - Triệu trái tim, một quyết tâm" và Ngày hội dành cho người lao động.

Từ khẩu hiệu đến "lá chắn" ở cơ sở

Tối 18/9, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Tiệp (Thành phố Hải Phòng), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Công an khai mạc chiến dịch "Công nhân Việt Nam nói không với ma túy - Triệu trái tim, một quyết tâm". Tham dự chương trình có khoảng 3.000 đoàn viên, công nhân, lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Chiến dịch nằm trong khuôn khổ Tiểu dự án 4, thuộc Dự án 7, Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030. Tiểu dự án này do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Công an phối hợp tổ chức.

Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc

Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc

Tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh, phòng chống ma túy không chỉ dừng ở pa nô, khẩu hiệu hay các buổi tuyên truyền, mà phải chủ động ngăn ngừa từ trước khi ma túy tiếp cận công nhân.

Các cấp công đoàn cần tăng cường hiện diện tại những nơi người lao động cần tổ chức Công đoàn nhất như nhà máy, phân xưởng, nhà trọ và các hoạt động cộng đồng. Đặc biệt, công đoàn cơ sở cần quan tâm, đồng hành với người lao động khi họ gặp khó khăn, cô đơn, mất phương hướng - những thời điểm dễ bị các đối tượng xấu lôi kéo, dụ dỗ vào tệ nạn ma túy.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy Ngọ Duy Hiểu phát động chiến dịch

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cũng đặt ra 3 việc các cấp công đoàn cần làm tốt: giúp công nhân biết để phòng ngừa; tạo môi trường để công nhân sống khỏe, sống vui, sống tích cực và không bỏ rơi người lầm lỡ.

Sau lễ phát động, mỗi đoàn viên, mỗi người lao động sẽ trở thành một tuyên truyền viên. Mỗi tổ công đoàn sẽ trở thành một điểm phòng ngừa. Mỗi công đoàn cơ sở sẽ trở thành một “lá chắn” bảo vệ người lao động trước hiểm họa ma túy.

Theo Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam Nguyễn Quốc Việt, công việc hằng ngày của hàng nghìn công nhân Yazaki là lắp ráp, sản xuất những bộ dây dẫn điện cho xe ô tô. Những sợi dây, những mạch điện dù bé nhỏ, nhưng phải tuyệt đối chính xác, tuyệt đối an toàn, bởi chỉ một điểm chập, một sợi dây lỗi, cũng có thể khiến cả một hệ thống ngừng hoạt động, thậm chí gây ra cháy nổ, dẫn đến những hậu quả rất nghiêm trọng.

"Làm công việc này, các công nhân thấm thía hơn hết sự an toàn của một hệ thống lớn luôn bắt đầu từ những chi tiết nhỏ bé nhất. Và theo tôi, công tác phòng, chống ma túy trong công nhân lao động cũng như vậy: chỉ cần một người sa ngã, một mắt xích đứt gãy, thì cả một dây chuyền, một tập thể, một mái ấm gia đình có thể sẽ bị chao đảo dẫn tới tổn thương và sụp đổ", ông Việt nhấn mạnh.

Các đại biểu phát động Chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy - Triệu trái tim, một quyết tâm”

Hưởng ứng lời phát động của Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Yazaki Hải Phòng Việt Nam cam kết đưa nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy vào sinh hoạt định kỳ của từng tổ, đội sản xuất, để không một công nhân nào đứng ngoài cuộc. Phối hợp cùng Ban Giám đốc Công ty xây dựng “doanh nghiệp không ma túy”, gắn với các tiêu chí an toàn, vệ sinh lao động vốn có của doanh nghiệp. Chủ động phối hợp với chính quyền, công an địa phương nơi có đông công nhân thuê trọ, kịp thời nắm bắt, hỗ trợ khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Đồng thời, xây dựng kênh tiếp nhận, tư vấn riêng tại công đoàn cơ sở để bất kỳ đoàn viên, người lao động nào gặp khó khăn cũng có nơi để chia sẻ và nhận được sự giúp đỡ kịp thời.

Sân khấu văn nghệ tại lễ phát động chiến dịch "Công nhân Việt Nam nói không với ma túy - Triệu trái tim, một quyết tâm"

Mang thông điệp đến gần hơn với người lao động

Tiếp nối lễ phát động tối 18/9, sáng 19/9, cũng tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Tiệp, chiến dịch tiếp tục với Ngày hội “Công nhân Việt Nam kiên quyết nói không với ma túy”.

Tại ngày hội, công nhân được giao lưu với lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đại diện Bộ Công an, chuyên gia và nghệ sĩ. Người lao động cũng được chia sẻ các kỹ năng nhận diện, phòng ngừa và từ chối ma túy, cùng những quy định pháp luật liên quan. Các hoạt động tương tác, trò chơi sân khấu và trải nghiệm thực tế giúp công nhân tiếp cận kiến thức phòng, chống ma túy theo cách trực quan, dễ nhớ và có thể áp dụng ngay tại nơi làm việc.

Đông đảo đại biểu và công nhân tham gia Ngày hội “Công nhân Việt Nam kiên quyết nói không với ma túy”

Công nhân được trải nghiệm hoạt động sân khấu giúp tiếp cận kiến thức phòng, chống ma túy theo cách trực quan, dễ nhớ

Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền, ngày hội còn tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện, thu hút 1.200 người đăng ký tham gia. Kết thúc buổi sáng, chương trình tiếp nhận gần 700 đơn vị máu, lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng của người lao động.

Trong khuôn khổ ngày hội, Không gian “Phúc lợi Công đoàn - Đồng hành cùng công nhân lao động” cũng được tổ chức với khoảng 50 gian hàng, gồm gian hàng “0 đồng”, gian hàng ưu đãi và các khu tư vấn dịch vụ thiết yếu. Liên đoàn Lao động Thành phố Hải Phòng dành 10.000 phiếu mua hàng trực tuyến, trị giá 150.000 đồng mỗi phiếu, hỗ trợ công nhân tham gia chương trình.

Không gian “Phúc lợi Công đoàn - Đồng hành cùng công nhân lao động” có khoảng 50 gian hàng, gồm gian hàng “0 đồng”, gian hàng ưu đãi và các khu tư vấn dịch vụ thiết yếu

Chị Nguyễn Thị Huyền (38 tuổi, Hải Phòng) tham dự ngày hội cho biết, những nội dung được chia sẻ tại chương trình giúp người lao động hiểu rõ hơn về tác hại của ma túy cũng như cách nhận diện, phòng tránh và từ chối trước những lời dụ dỗ.

“Phòng, chống ma túy không phải việc của riêng ai. Mỗi công nhân cần tự bảo vệ mình, đồng thời nhắc nhở, hỗ trợ đồng nghiệp để cùng xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh”, chị Huyền chia sẻ.

Những hoạt động tại chiến dịch "Công nhân Việt Nam nói không với ma túy - Triệu trái tim, một quyết tâm" không chỉ tập trung vào phòng ngừa ma túy mà còn gắn với việc chăm lo đời sống người lao động, đúng với thông điệp “Công nhân lao động ở đâu, Tổ chức Công đoàn ở đó”. Thước đo của chiến dịch không chỉ nằm ở những hoạt động diễn ra trong ngày phát động, mà còn ở những ngày sau đó: mỗi tổ công đoàn có thực sự trở thành một “điểm phòng ngừa” hay không, và mỗi người lao động khi gặp khó khăn có tìm được một địa chỉ tin cậy để chia sẻ, nhận được sự hỗ trợ hay không.