Nỗi nhớ mang hình phù sa
Dẫu bước chân phiêu linh của anh in dấu khắp nẻo đường xuôi ngược
Một ngày sông kể
em vẫn ở đây
đợi anh đến ròng con nước
dẫu bước chân phiêu linh của anh in dấu khắp nẻo đường xuôi ngược
phù sa em vẫn gom về sau mỗi bận gió giông.
Em vẫn cứ là sông
vẫn xanh con nước chờ anh
dẫu mưa nắng bãi bờ em rách nát
đóa lục bình đời em vẫn trổ bông tím ngắt
để một mùa thương nhớ neo đầy trong mắt anh.
Có những chiều nước lớn
em giấu nỗi buồn vào những lớp sóng
bầy chim cuối bãi bay về nghiêng bóng nắng
chỉ riêng em còn thức giữa bao la.
Người đời đi qua em
như đi qua một khúc sông hiền
mấy ai nghe trong lòng con nước ấy
bao vết xước của phù sa
bao nhọc nhằn của những mùa bồi lở.
Anh cứ đi đi
về phía những chân trời rộng mở
em chẳng giữ điều gì ngoài một nhánh nhớ mong
bởi tình yêu nếu là dòng nước
thì biết chảy về đâu cũng hướng một dòng sông.
Mai nếu một ngày
gót lãng du thôi mòn trên vạn nẻo
anh quay về nghe con nước vỗ đôi bờ
sẽ thấy em vẫn đứng nơi bến cũ
như câu đợi chờ còn dang dở tự ngàn xưa
Và sông sẽ kể
rằng những mùa giông bão đã qua rồi
rằng đóa lục bình năm nào tím ngắt
vẫn nở đến tận cuối chân trời.
Để anh hiểu
trong muôn ngả đời người xuôi ngược
có một dòng sông chưa từng đổi hướng vì anh!
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/noi-nho-mang-hinh-phu-sa-472118.html