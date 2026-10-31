Nỗi nhớ mang hình phù sa

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Một ngày sông kể

em vẫn ở đây

đợi anh đến ròng con nước

dẫu bước chân phiêu linh của anh in dấu khắp nẻo đường xuôi ngược

phù sa em vẫn gom về sau mỗi bận gió giông.

Em vẫn cứ là sông

vẫn xanh con nước chờ anh

dẫu mưa nắng bãi bờ em rách nát

đóa lục bình đời em vẫn trổ bông tím ngắt

để một mùa thương nhớ neo đầy trong mắt anh.

Có những chiều nước lớn

em giấu nỗi buồn vào những lớp sóng

bầy chim cuối bãi bay về nghiêng bóng nắng

chỉ riêng em còn thức giữa bao la.

Người đời đi qua em

như đi qua một khúc sông hiền

mấy ai nghe trong lòng con nước ấy

bao vết xước của phù sa

bao nhọc nhằn của những mùa bồi lở.

Anh cứ đi đi

về phía những chân trời rộng mở

em chẳng giữ điều gì ngoài một nhánh nhớ mong

bởi tình yêu nếu là dòng nước

thì biết chảy về đâu cũng hướng một dòng sông.

Mai nếu một ngày

gót lãng du thôi mòn trên vạn nẻo

anh quay về nghe con nước vỗ đôi bờ

sẽ thấy em vẫn đứng nơi bến cũ

như câu đợi chờ còn dang dở tự ngàn xưa

Và sông sẽ kể

rằng những mùa giông bão đã qua rồi

rằng đóa lục bình năm nào tím ngắt

vẫn nở đến tận cuối chân trời.

Để anh hiểu

trong muôn ngả đời người xuôi ngược

có một dòng sông chưa từng đổi hướng vì anh!