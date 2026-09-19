Nơi nào mưa lớn nhất ở Trung Bộ?

Quảng Bình (cũ) là tâm mưa lớn

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, quan sát trên ảnh mây vệ tinh cho thấy, từ 4h sáng hôm nay (19/9), các khối mây do nhiễu động gió Đông trên biển liên tục đưa hơi ẩm vào đất liền khu vực từ Quảng Trị tới Nghệ An gây mưa xối xả.

Mưa đặc biệt lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình cũ với cường suất mưa có thời điểm đạt gần 50mm/giờ ở phía tây Lệ Thủy. Đây là kiểu mưa trút nước. Khu vực hồ An Mã ghi nhận lượng mưa 265mm trong vòng 6 tiếng (theo dữ liệu của ứng dụng đo lượng mưa trên toàn quốc Vrain).

Nhiều khu vực ở Trung Bộ tiếp tục duy trì mưa lớn. Ảnh: PV

Theo ghi nhận từ người dân, một số khu vực phía Tây của Lệ Thủy nước đã tràn qua đường, ngập úng một số khu dân cư. Hiện nay mưa đang lan dần sang phía Tây, phía Bắc của Nghệ An và khu vực phía Nam Quảng Trị.

TS Nguyễn Ngọc Huy cho biết, khu vực Quảng Bình cũ mưa lớn sẽ duy trì đến buổi chiều sau đó giảm còn mưa nhỏ rải rác trong buổi tối nay. Ngày mai (20/9) vẫn có thể duy trì hình thái mưa tương tự nhưng với cường suất thấp hơn hôm nay.

"Khả năng cao trong những ngày tới các khối mây do nhiễu động gió Đông và dải hội tụ có trục đi qua các tỉnh bắc trung bộ tới nam trung bộ tiếp tục duy trì hình thái mưa này", TS Nguyễn Ngọc Huy cho biết.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng nay (19/9), khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Huế có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 18/9 đến 8 giờ ngày 19/9 có nơi trên 100mm như các trạm: Hồ Thượng Tuy (Hà Tĩnh) 104.2mm, Sen Thủy (Quảng Trị) 243mm,…

Ngày và đêm 19/9, khu vực từ Nghệ An đến Tp. Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>80mm/3h).

Chiều và đêm 19/9, khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Các nơi khác ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 20/9, mưa lớn ở khu vực từ Nghệ An đến Tp.Huế giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Cảnh báo lũ trên các sông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, lũ ở hạ lưu sông Hoàng Long, sông Đáy (Ninh Bình), sông Bưởi (Thanh Hóa) xuống chậm và ở trên mức BĐ3, lũ hạ lưu sông Mã (Thanh Hóa) đang biến đổi chậm và ở trên mức BĐ1.

Mực nước lúc 7h ngày 19/9 trên một số sông như sau: Trên sông Hoàng Long tại trạm Bến Đế 4,27m, trên BĐ3 0,27m; Trên sông Đáy tại trạm Phủ Lý 4,80m, trên BĐ3 0,80m; Trên sông Bưởi tại trạm Kim Tân 13,05m, trên BĐ3 1,05m; Trên sông Mã tại trạm Giàng 4,76m, trên BĐ1 0,76m;

Trong 24 giờ tới, lũ hạ lưu sông Hoàng Long, sông Bưởi tiếp tục xuống và ở mức BĐ2-BĐ3; sông Đáy tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ3; lũ hạ lưu sông Mã dao động ở mức BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh/thành phố khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa (Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 2-3

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế- hội.

Trên biển, hiện nay (19/9), khu vực Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 11-14 độ vĩ Bắc.

Dự báo ngày và đêm 19/9, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.