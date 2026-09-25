Nơi nằm xuống của 8 liệt sỹ Hải Phòng thời chống Pháp, sắp khai quật hố chôn

Từ 26/9, chính quyền địa phương tổ chức khai quật, quy tập hài cốt 8 liệt sĩ bị giặc Pháp sát hại năm 1951 tại khu vực Mả Chìa, thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo (Hải Phòng). Theo thông tin từ UBND xã, tại đây, thực dân Pháp từng thiết lập bốt Mai Sơn, tàn sát nhiều cán bộ du kích và chiến sĩ cách mạng trong những năm 1950 - 1951.

Qua rà soát, đối chiếu hồ sơ lịch sử và thu thập thông tin từ các nhân chứng lão thành, cơ quan chức năng xác định tại khu vực này có một hố chôn tập thể gồm 8 liệt sĩ chưa được quy tập.

Trong những năm qua, thân nhân các liệt sỹ cùng với chính quyền và Nhân dân địa phương xây dựng một lăng bia để ghi danh các liệt sỹ đã được công nhận hy sinh tại đây và làm nơi hương khói, tưởng nhớ những người con ưu tú của gia đình, quê hương đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược.

Thông qua việc tìm kiếm bằng đường tâm linh của thân nhân liệt sỹ, khu vực Mả Chìa trở thành nghĩa trang tự tạo, nơi chôn tập thể các nạn nhân của thực dân Pháp. Tài liệu lưu trữ Đảng bộ Vĩnh Bảo ghi nhận: Hàng trăm người gồm cán bộ, du kích, dân thường vô tội đã bị hành quyết hoặc chết trong tra tấn rồi được chôn cất tại đây, nhiều hố chôn tập thể chứa hàng chục người.

Khu vực này không chỉ có các ngôi mộ được thân nhân liệt sĩ xây dựng mà còn có cả mộ phần của người dân địa phương.

Ngôi mộ này ghi tên 2 liệt sỹ: Đỗ Văn Choát, Nguyễn Văn Gắng, được thân nhân xây dựng, tôn tạo, xác định mộ phần thông qua đường tâm linh, người dân địa phương thường gọi là mộ gió.

Bia mộ này ghi danh tính liệt sĩ Vũ Văn Tuân (Hu Trì - Vinh Quang - Vĩnh Bảo - HP), hy sinh 17/7/1951.

Dựa trên hồ sơ lưu trữ, đối chiếu với lời khai nhân chứng và gia đình liệt sĩ, đến nay địa phương xác định 8 liệt sĩ hy sinh và được chôn cất tại Mả Chìa nguyên là cán bộ, du kích các xã Vĩnh Quang, Đồng Minh, Vĩnh Phong và Cao Minh cũ (nay thuộc Vĩnh Bảo, Vĩnh Hải, Vĩnh Am).

Tấm bia của ngôi mộ này ghi danh 3 liệt sĩ gồm Nguyễn Văn Cảm; Hà Văn Rặc và Đỗ Ngọc Bích, cùng hy sinh ngày 22/7/1951.

Ngoài ra, còn có hàng trăm trường hợp khác chưa rõ danh tính - những người con của quê hương Vĩnh Bảo và các vùng lân cận, đã hy sinh vì lý tưởng độc lập dân tộc.

Dưới những gốc cây, ngọn cỏ, lớp gạch, xi măng này rất có thể là nơi nằm lại của những người con Hải Phòng bị giặc Pháp sát hại 75 năm về trước.

Theo kế hoạch, ngày 25/9, địa phương sẽ thực hiện nghi lễ tâm linh theo phong tục tại khu vực Mả Chìa. Sáng 26/9, các lực lượng chức năng sẽ tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.