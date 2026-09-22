Nổi mụn ở từng vị trí trên mặt nói lên điều gì?

Không ít người từng nghe quan niệm rằng mụn mọc ở trán là dấu hiệu của vấn đề về gan, mụn ở má liên quan đến phổi hay mụn quanh miệng là do nóng trong. Tuy nhiên, y học hiện đại không xem vị trí nổi mụn trên mặt là cách đáng tin cậy để chẩn đoán một bệnh lý cụ thể.

Thay vào đó, vị trí xuất hiện mụn có thể phần nào liên quan đến lượng dầu, mồ hôi, ma sát, sản phẩm chăm sóc da hoặc những thói quen sinh hoạt hằng ngày.

Mụn ở trán

Trán là khu vực thường tiết nhiều dầu và dễ đổ mồ hôi. Mụn tại đây có thể xuất hiện khi lỗ chân lông bị bít tắc bởi dầu thừa, tế bào chết hoặc các sản phẩm chăm sóc tóc.

Nếu thường xuyên đội mũ, đội mũ bảo hiểm hoặc để tóc mái che kín trán, tình trạng bí da và ma sát cũng có thể khiến mụn xuất hiện nhiều hơn.

Vì vậy, khi mụn tập trung ở trán, nên chú ý vệ sinh da, tóc và những vật dụng thường xuyên tiếp xúc với khu vực này.

Mụn ở má

Hai bên má thường xuyên tiếp xúc với khẩu trang, điện thoại, gối hoặc bàn tay. Những vật dụng này nếu không được vệ sinh thường xuyên có thể làm da tiếp xúc với dầu, bụi bẩn và vi khuẩn.

Ngoài ra, việc đeo khẩu trang trong thời gian dài có thể tạo môi trường nóng ẩm, làm tăng ma sát và kích ứng da ở một số người.

Nếu mụn chủ yếu xuất hiện ở một bên mặt, hãy thử chú ý đến những thứ thường xuyên tiếp xúc với bên đó, chẳng hạn như điện thoại hoặc thói quen chống tay lên mặt.

Mụn ở cằm và vùng quanh miệng

Cằm là một trong những khu vực thường xuất hiện mụn, đặc biệt ở người trưởng thành. Sự thay đổi hormone có thể đóng vai trò trong tình trạng mụn ở vùng hàm và cằm.

Bên cạnh đó, mỹ phẩm, kem chống nắng hoặc các sản phẩm chăm sóc da không phù hợp cũng có thể góp phần làm bít tắc lỗ chân lông.

Tuy nhiên, không nên mặc định rằng mụn quanh miệng đồng nghĩa với việc cơ thể đang “nóng” hay một cơ quan nào đó đang gặp vấn đề. Nếu khu vực này xuất hiện nhiều nốt đỏ, ngứa hoặc rát, nguyên nhân cũng có thể liên quan đến kích ứng hoặc một tình trạng da khác chứ không đơn thuần là mụn trứng cá.

Mụn ở mũi

Mũi nằm trong vùng chữ T, nơi thường có nhiều tuyến bã nhờn và dễ tiết dầu. Vì vậy, mụn đầu đen, mụn đầu trắng hoặc các dạng mụn khác có thể xuất hiện khá phổ biến tại đây.

Việc rửa mặt quá nhiều hoặc chà xát mạnh để loại bỏ dầu có thể khiến da bị kích ứng và tình trạng mụn trở nên khó kiểm soát hơn.

Vậy vị trí nổi mụn có thể “báo bệnh” không?

Câu trả lời là không nên dùng vị trí nổi mụn để tự chẩn đoán bệnh.

Mụn trứng cá hình thành chủ yếu do sự kết hợp của dầu thừa, tế bào da chết, viêm và những thay đổi liên quan đến hormone. Các yếu tố như di truyền, stress, một số loại thuốc, mỹ phẩm và môi trường cũng có thể ảnh hưởng đến tình trạng mụn.

Do đó, nếu mụn xuất hiện dai dẳng, ngày càng nhiều, gây đau, để lại sẹo hoặc không cải thiện dù đã chăm sóc da phù hợp, nên đi khám da liễu để xác định nguyên nhân và lựa chọn phương pháp điều trị thích hợp.

Quan trọng nhất là không tự ý nặn những nốt mụn viêm và không nên áp dụng các mẹo truyền miệng dựa trên “bản đồ trị mụn” để điều trị một bệnh lý bên trong cơ thể. Vị trí của mụn có thể cung cấp một vài gợi ý về yếu tố tác động lên làn da, nhưng không phải công cụ chẩn đoán bệnh.