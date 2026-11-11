Nội Mông biến mùa đông khắc nghiệt thành động lực phát triển du lịch

Khu tự trị Nội Mông khai mạc mùa du lịch mùa đông 2026 - 2027 tại Genhe. Ảnh: Hu Min/China Daily.

Mùa du lịch mùa đông 2026 - 2027 của khu tự trị Nội Mông chính thức khởi động ngày 7/11 tại thành phố Genhe, thuộc Hulunbuir, miền Bắc Trung Quốc. Sự kiện đánh dấu bước khởi đầu cho chuỗi hoạt động du lịch kéo dài đến tháng 3/2027, với tham vọng biến những điều kiện tự nhiên khắc nghiệt của vùng đất này thành nguồn lực phát triển kinh tế.

Khác với những địa phương phát triển du lịch mùa đông chủ yếu dựa vào các khu trượt tuyết hay hoạt động thể thao trên băng, Nội Mông đang hướng đến một hệ sinh thái sản phẩm đa dạng hơn, kết hợp cảnh quan tuyết phủ, văn hóa dân tộc, trải nghiệm sinh thái, thể thao mùa đông, ẩm thực và nghỉ dưỡng. Đây cũng là cách địa phương tìm kiếm nguồn thu du lịch trong khoảng thời gian vốn được xem là mùa thấp điểm.

TỪ “CỰC LẠNH” ĐẾN ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH MÙA ĐÔNG

Địa điểm được lựa chọn tổ chức lễ khai mạc năm nay là Genhe, thành phố thuộc Hulunbuir, nơi được biết đến với tên gọi “cực lạnh của Trung Quốc”. Nằm dưới chân dãy Đại Hưng An, Genhe có mùa đông kéo dài khoảng 7 tháng, nhiệt độ thường xuyên xuống rất thấp. Ngày 7/11, thời điểm diễn ra lễ khai mạc mùa du lịch, nhiệt độ thấp nhất tại đây đã giảm xuống -33 độ C.

Các vận động viên tham gia giải marathon mùa đông trên những cung đường phủ tuyết tại Genhe, khu tự trị Nội Mông. Ảnh: Hu Min/China Daily.

Trong quá khứ, mùa đông kéo dài và điều kiện khí hậu khắc nghiệt từng được xem là trở ngại đối với hoạt động kinh tế tại địa phương. Tuy nhiên, thay vì tìm cách né tránh cái lạnh, Genhe đang biến đặc điểm này thành một sản phẩm du lịch riêng biệt.

Tại khu du lịch bộ lạc nuôi tuần lộc Aoluguya, du khách có thể tìm hiểu đời sống truyền thống của người Ewenki, cộng đồng dân tộc có mối quan hệ lâu đời với nghề chăn nuôi tuần lộc trong các khu rừng phía Bắc Trung Quốc. Những đàn tuần lộc di chuyển giữa rừng tuyết, các hoạt động trình diễn văn hóa dân tộc và trải nghiệm trang phục truyền thống tạo nên nét khác biệt cho điểm đến.

Trong mùa du lịch năm nay, du khách còn có thể tham quan các không gian tái hiện đời sống người Ewenki, trải nghiệm xe trượt tuyết do tuần lộc kéo, tìm hiểu nghề thủ công truyền thống và thưởng thức các món ăn đặc trưng của cư dân vùng rừng núi.

Theo trang People's Daily Online, trong giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 12/2025, Genhe đón khoảng 903.600 lượt khách, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu du lịch đạt 1,32 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 188 triệu USD, tăng 12%. Kết quả này cho thấy tiềm năng thương mại hóa các sản phẩm du lịch dựa trên khí hậu và bản sắc địa phương.

338 HOẠT ĐỘNG VÀ 36 TUYẾN DU LỊCH MÙA ĐÔNG

Không chỉ tập trung vào Genhe, chính quyền Nội Mông đang triển khai chiến lược phát triển du lịch mùa đông trên quy mô toàn khu tự trị.

Du khách tham quan các màn trình diễn trang phục dân tộc, sản phẩm thủ công thuộc di sản văn hóa phi vật thể và thưởng thức ẩm thực địa phương tại lễ khai mạc mùa du lịch mùa đông ở Genhe, khu tự trị Nội Mông. Ảnh: Hu Min/China Daily.

Theo công bố tại lễ khai mạc ngày 7/11, mùa du lịch 2026 - 2027 có 338 hoạt động văn hóa và du lịch băng tuyết cùng 36 tuyến du lịch mùa đông chất lượng cao. Các sản phẩm được tổ chức tại 12 đơn vị hành chính cấp liên minh và thành phố của Nội Mông, theo định hướng mỗi mùa có một chủ đề chung nhưng từng địa phương phát triển sản phẩm mang đặc trưng riêng.

Năm chủ đề chính được xác định gồm tham quan cảnh quan băng tuyết, thể thao mùa đông, văn hóa băng tuyết, phong tục dân tộc và du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe.

Trong đó, Hulunbuir và khu vực Đại Hưng An được xác định là những địa bàn trọng điểm với các sản phẩm trải nghiệm rừng tuyết, văn hóa tuần lộc, du lịch sinh thái và thể thao mùa đông.

Tại Yakeshi, ngày 7/12 dự kiến diễn ra lễ khai mạc Naadam Băng tuyết Nội Mông lần thứ 22. Sự kiện sẽ kết hợp các hoạt động trượt tuyết băng đồng, thi đấu ô tô trên băng tuyết, xe trượt tuyết và giao lưu bên lửa trại. Đây là một trong những sự kiện quan trọng của mùa du lịch, kết hợp thể thao hiện đại với các yếu tố văn hóa truyền thống của người Mông Cổ.

Trong khi đó, thành phố Hohhot hướng đến nhóm khách yêu thích trải nghiệm văn hóa đô thị, với các hội chợ đền chùa dịp Tết Nguyên đán, hoạt động giới thiệu nghề thủ công truyền thống và ẩm thực địa phương.

Tại Baotou, du khách có thể ngắm cảnh băng trôi trên sông Hoàng Hà. Khu vực Hinggan League kết hợp tham quan các dòng sông không đóng băng với trải nghiệm tắm suối nước nóng, tạo nên sự tương phản giữa cảnh quan lạnh giá và hoạt động nghỉ dưỡng.

Thành phố Tongliao phát triển lễ hội băng tuyết Huuliin Gol, kết hợp lái xe địa hình và câu cá trên băng. Tại Chifeng, hoạt động đánh bắt cá mùa đông ở hồ Dalai là điểm nhấn, đồng thời giới thiệu văn hóa đánh bắt truyền thống và ẩm thực địa phương.

Ở Xiliin Gol League, các cuộc thi ngựa Mông Cổ trong mùa đông được tổ chức nhằm khai thác bản sắc văn hóa du mục. Trong khi đó, Ulaanqab quảng bá cảnh quan núi lửa trong khung cảnh tuyết phủ, còn Ordos tổ chức các hoạt động Naadam băng tuyết và biểu diễn nghệ thuật theo chủ đề mùa đông.

Sự đa dạng này cho thấy Nội Mông không chỉ muốn xây dựng hình ảnh một điểm đến trượt tuyết, mà còn hướng tới thị trường du lịch trải nghiệm, trong đó mỗi địa phương có thể khai thác một lợi thế riêng để kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách.

KẾT HỢP TRƯỢT TUYẾT, SUỐI NƯỚC NÓNG VÀ TRẢI NGHIỆM VĂN HÓA

Một trong những hướng phát triển đáng chú ý của du lịch mùa đông Nội Mông là kết hợp nhiều loại hình trải nghiệm trong cùng một hành trình.

Các hoạt động giới thiệu trang phục truyền thống và văn hóa dân tộc thu hút sự quan tâm của du khách tại lễ khai mạc mùa du lịch mùa đông ở Genhe. Ảnh: Hu Min/China Daily.

Các khu trượt tuyết tại Arxan, Zhalantun và Yakeshi dự kiến mở cửa từ tháng 11, tạo điều kiện để du khách tham gia các môn thể thao mùa đông. Thay vì chỉ cung cấp dịch vụ trượt tuyết, các địa phương đang kết nối hoạt động này với tham quan cảnh quan núi lửa, trải nghiệm rừng tuyết, thưởng thức ẩm thực và nghỉ dưỡng.

Arxan là một ví dụ về khả năng kết hợp giữa du lịch băng tuyết và nghỉ dưỡng suối nước nóng. Trong mùa du lịch 2025-2026, địa phương này triển khai mô hình sản phẩm “1+6”, lấy một sản phẩm chủ đạo kết hợp sáu tuyến trải nghiệm, trong đó hoạt động băng tuyết được kết nối với hệ thống suối nước nóng nổi tiếng.

Bên cạnh thể thao và nghỉ dưỡng, Nội Mông còn phát triển những sản phẩm du lịch gắn với đời sống thường nhật của cư dân địa phương. Du khách có thể tìm hiểu văn hóa chăn nuôi, thưởng thức các món ăn truyền thống, tham gia hoạt động thủ công, trải nghiệm sinh hoạt trong những căn nhà gỗ giữa rừng tuyết hoặc khám phá các khu vực biên giới.

KÍCH CẦU TIÊU DÙNG, MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG KHÁCH

Để thúc đẩy nhu cầu du lịch trong mùa đông, chính quyền Nội Mông triển khai chương trình phát hành phiếu ưu đãi tiêu dùng văn hóa và du lịch với tổng giá trị 5 triệu nhân dân tệ, bắt đầu từ ngày 7/11.

Du khách trải nghiệm những nét văn hóa và ẩm thực đặc trưng của các dân tộc tại Nội Mông trong khuôn khổ sự kiện khai mạc mùa du lịch mùa đông. Ảnh: Hu Min/China Daily.

Các phiếu ưu đãi được áp dụng đối với nhiều dịch vụ như vé tham quan, trượt tuyết, trượt băng và thuê thiết bị thể thao mùa đông. Du khách có thể tiếp cận chương trình thông qua các nền tảng thanh toán và đặt dịch vụ trực tuyến như UnionPay Cloud QuickPass, các ứng dụng du lịch của Nội Mông và Qunar.

Ngoài ra, địa phương giới thiệu thẻ du lịch Nội Mông với giá 299 nhân dân tệ, có giá trị sử dụng quanh năm, không tăng giá vào các dịp lễ. Người sở hữu thẻ có thể được miễn phí vé vào cửa lần đầu hoặc hưởng ưu đãi riêng tại hơn 120 điểm tham quan.

Song song với chính sách kích cầu, Nội Mông cũng đẩy mạnh hợp tác với các địa phương lân cận để mở rộng nguồn khách. Tại sự kiện quảng bá du lịch tổ chức ở Bắc Kinh ngày 6/11, cơ quan quản lý du lịch khu tự trị thúc đẩy hợp tác với Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc trong trao đổi nguồn khách, kết nối doanh nghiệp lữ hành và quảng bá sản phẩm.

BIẾN “TÀI NGUYÊN LẠNH” THÀNH NGUỒN THU QUANH NĂM

Đằng sau các hoạt động quảng bá mùa du lịch 2026 - 2027 là định hướng dài hạn nhằm đưa du lịch trở thành một động lực phát triển kinh tế của Nội Mông.

Trong quy hoạch phát triển du lịch giai đoạn 2026 - 2030, khu tự trị xác định du lịch băng tuyết là một trong những sản phẩm trọng điểm. Định hướng này nhấn mạnh việc kết hợp tài nguyên tuyết, rừng, thảo nguyên và văn hóa dân tộc để xây dựng các điểm đến trải nghiệm đời sống trên vùng đất phủ tuyết.

Ba cụm khu vực được ưu tiên phát triển gồm Hưng An - Hulunbuir, Tongliao - Chifeng và Xiliin Gol - Ulaanqab. Bên cạnh đó, địa phương đặt mục tiêu phát triển các sản phẩm Naadam băng tuyết, đi bộ trên tuyết, cưỡi ngựa trên tuyết, nghỉ dưỡng suối nước nóng giữa rừng và các hoạt động giải trí về đêm.

Một hướng đi khác là phát triển du lịch văn hóa và giải trí dựa trên các di sản âm nhạc truyền thống như hát trường ca, nghệ thuật hát họa âm và đàn đầu ngựa. Việc kết hợp biểu diễn nghệ thuật với du lịch rừng, du lịch thảo nguyên và các lễ hội mùa đông được kỳ vọng tạo thêm sản phẩm có giá trị gia tăng.

Tuy nhiên, phát triển du lịch tại những khu vực có mùa đông khắc nghiệt cũng đặt ra yêu cầu cao về hạ tầng giao thông, lưu trú, y tế, an toàn và bảo vệ môi trường. Các hoạt động du lịch gắn với động vật hoang dã, rừng tự nhiên và cộng đồng dân tộc thiểu số cần được tổ chức theo hướng bền vững, tránh thương mại hóa quá mức các giá trị văn hóa và gây sức ép lên hệ sinh thái.