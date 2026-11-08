Nơi mạch văn hóa Mường chảy mãi

Phụ nữ Mường xã Cẩm Tú trong trang phục truyền thống.

Đến thôn Lương Ngọc (xã Cẩm Tú) vào các dịp lễ tết hay ngày vui của các gia đình trong thôn, chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ Mường duyên dáng trong bộ trang phục truyền thống. Đối với họ, nếp áo váy ấy không chỉ là trang phục thường ngày mà còn là niềm tự hào được trao truyền qua bao thế hệ. Ý thức được điều đó, người dân trong thôn luôn chung tay gìn giữ bản sắc văn hóa đặc trưng của dân tộc mình giữa dòng chảy của nhịp sống hiện đại.

Bên cạnh các sinh hoạt văn hóa cộng đồng, đời sống tín ngưỡng của người dân thôn Lương Ngọc cũng rất phong phú với điểm nhấn là lễ hội Khai hạ Suối cá thần Cẩm Lương, được tổ chức vào ngày mùng 8 tháng Giêng âm lịch hằng năm. Lễ hội là hoạt động tâm linh ý nghĩa nhằm tưởng nhớ vị thần Rắn đã cứu dân làng thoát khỏi hiểm nguy và cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, mọi nhà được bình an.

Bà Phạm Thị Huyền, trưởng thôn Lương Ngọc, chia sẻ: Lễ hội Khai hạ là một trong những nét sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh tiêu biểu của đồng bào dân tộc Mường. Lễ hội bao gồm phần lễ trang trọng và phần hội phong phú với nhiều trò chơi dân gian như chơi đu, kéo co, ném còn, thi bắn nỏ, đánh mảng, đánh cù. Bên cạnh đó, chương trình nghệ thuật với các loại hình diễn xướng cồng chiêng, hát xường mang đậm bản sắc địa phương cũng là điểm nhấn đặc sắc. Việc lưu giữ và phát huy những giá trị văn hóa độc đáo này, kết hợp cùng lợi thế của khu danh thắng suối cá thần Cẩm Lương, là tiền đề quan trọng để thôn Lương Ngọc đẩy mạnh phát triển du lịch, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Để gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Mường, xã Cẩm Tú đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch bảo tồn cụ thể. Theo đó, xã đã chỉ đạo các thôn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia bảo tồn các giá trị truyền thống. Đồng thời, xã chú trọng thành lập các câu lạc bộ, đội văn nghệ dân gian nhằm phục vụ các hoạt động tại địa phương và trao truyền những làn điệu dân ca đặc sắc cho thế hệ trẻ. Đến nay, toàn xã thành lập được 10 câu lạc bộ cồng chiêng, văn nghệ. Đây chính là môi trường thuận lợi để nhiều thành viên nỗ lực tập luyện, trở thành những hạt nhân nòng cốt trong việc kế thừa, giữ gìn và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mường.

Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Mường tại xã Cẩm Tú đã được gìn giữ và lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống tinh thần Nhân dân. Bên cạnh việc duy trì tiếng nói trong giao tiếp hằng ngày và mặc trang phục truyền thống vào các dịp lễ tết, người dân nơi đây còn chú trọng bảo tồn nghề dệt thổ cẩm của cha ông. Các phong tục tập quán, tín ngưỡng tốt đẹp cũng được người dân phục dựng, lồng ghép hiệu quả vào quy ước, hương ước của các thôn.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Tú, cho biết: Xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng, từ đó khơi dậy tinh thần trách nhiệm và huy động sức mạnh toàn dân cùng chung tay gìn giữ bản sắc truyền thống của đồng bào dân tộc Mường. Bên cạnh đó, xã chú trọng xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ sinh hoạt cộng đồng, đồng thời tổ chức các sự kiện văn hóa - du lịch gắn với bảo tồn nét đẹp của đồng bào Mường ngay tại Khu danh thắng suối cá thần Cẩm Lương... Những hoạt động này không chỉ thu hút du khách thập phương đến tham quan, trải nghiệm mà còn góp phần quảng bá rộng rãi bản sắc văn hóa Mường, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của xã Cẩm Tú ngày càng phát triển.