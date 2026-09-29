Nới lỏng tiêu chuẩn nhiên liệu có thực sự giúp hạ giá xe tại Mỹ?

Ô tô của hãng Tesla tại bãi đỗ xe ở San Bruno, California, Mỹ. Ảnh tư liệu (minh họa): THX/TTXVN

Các quy định, được đề xuất lần đầu vào tháng 12, cũng tiếp tục cho thấy sự chấm dứt hỗ trợ của chính phủ liên bang đối với việc khuyến khích người dân chuyển từ ô tô và xe tải chạy bằng xăng sang xe điện. Các quy định mới vẫn yêu cầu cải thiện hiệu suất sử dụng nhiên liệu, nhưng với tốc độ chậm hơn. Theo đó, các hãng sản xuất ô tô sẽ phải đạt mức tiết kiệm nhiên liệu trung bình 34,9 dặm/gallon (6,74 lít/100 km) đối với toàn bộ đội xe ô tô và xe tải vào năm mẫu 2031, thay vì mức 49,3 dặm/gallon (4,78 lít/100 km) nghiêm ngặt hơn được dự báo theo quy định thời chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden. Theo một phân tích của chính phủ, mức tiết kiệm nhiên liệu trung bình đạt 27,2 dặm/gallon đối với các mẫu xe đời 2024.

Chính quyền Tổng thống Trump đã quảng bá các quy định mới như một cách giúp người dân tiết kiệm tiền trong bối cảnh lạm phát cao và chi phí gia tăng, mặc dù các nhà phân tích hoài nghi về việc liệu khoản tiết kiệm này có thực sự đến tay người tiêu dùng hay không.

Theo Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA), giá trung bình của một phương tiện mới vào năm 2031 sẽ giảm 1.289 USD nhờ các tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu thấp hơn. Tuy nhiên, NHTSA cảnh báo rằng điều này chỉ xảy ra nếu khoản tiết kiệm đó được chuyển sang cho người tiêu dùng.

Tổng thống Donald Trump cũng quảng bá tiêu chuẩn mới trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm 26/9 rằng điều đó có nghĩa là giá thấp hơn, giúp các gia đình tiết kiệm hàng nghìn USD khi mua một chiếc ô tô mới, đẹp và an toàn.

Theo tờ The Washington Post, các nhà phân tích tỏ ra hoài nghi rằng người mua ô tô có thể kỳ vọng mức giá giảm 1.300 USD nhờ các quy định mới - và bất kỳ khoản tiết kiệm nào cũng khó nhận thấy, trong bối cảnh giá trung bình của ô tô mới hiện dao động quanh mức 50.000 USD.

Bà Stephanie Brinley, nhà phân tích ô tô cấp cao tại Mobility Global, cho rằng những giả định của NHTSA về cách các hãng sản xuất ô tô có thể tiết kiệm chi phí theo các quy định mới không nhất thiết đồng nghĩa với việc người tiêu dùng sẽ được hưởng khoản tiết kiệm đó. Các công ty ô tô sẽ chịu ít sức ép hơn từ quy định trong việc bán xe điện. Tuy nhiên, người tiêu dùng vẫn có thể tiếp tục có nhu cầu mua xe điện hoặc xe hybrid - đặc biệt nếu giá xăng vẫn ở mức cao.

Bà Jessica Caldwell, người đứng đầu bộ phận phân tích của Edmunds, cho biết các hãng sản xuất ô tô hiện đã gặp khó khăn do các mức thuế quan của chính quyền Tổng thống Trump, vốn làm gia tăng chi phí. Do đó, theo Caldwell, bất kỳ khoản tiết kiệm nào từ việc nới lỏng các tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu có lẽ trước tiên sẽ được sử dụng để bù đắp chi phí thuế quan. Bà Caldwell nói rằng bà không thấy khoản tiết kiệm trực tiếp này được chuyển sang người mua vì giá xe không được xác định theo cách đó.

Theo NHTSA, khoản tiết kiệm chi phí 1.300 USD chủ yếu đến từ chi phí công nghệ để đáp ứng các yêu cầu quản lý thấp hơn. Nói đơn giản, việc tuân thủ các tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu đã được nới lỏng sẽ ít tốn kém hơn. Tuy nhiên, cơ quan này thừa nhận rằng đối với một số đời xe, chi phí nhiên liệu tăng thêm sẽ lớn hơn mức giảm 1.300 USD trong giá phương tiện. NHTSA cũng lưu ý rằng cơ quan này dự báo tổng lợi ích sẽ lớn hơn tổng chi phí.

Bà Caldwell cho biết bà không cho rằng các hãng sản xuất ô tô sẽ từ bỏ xe điện và chỉ tập trung vào các phương tiện chạy bằng xăng. Các công ty ô tô biết rằng các quy định có thể thay đổi khi có chính quyền mới. Đồng thời, họ cần lập kế hoạch trước nhiều năm cho các mẫu xe mới. Theo bà Caldwell, vấn đề lớn hơn đối với các hãng sản xuất ô tô Mỹ là phần còn lại của thế giới đang nhanh chóng chuyển sang xe điện. Các doanh nghiệp Mỹ cần duy trì chỗ đứng tại các thị trường toàn cầu để duy trì khả năng cạnh tranh.

Dù vậy, Tổng thống Trump đang từng bước chuyển thị trường Mỹ theo hướng xa rời xe điện. Gói cải cách thuế và chi tiêu của ông năm ngoái đã chấm dứt chương trình tín dụng thuế 7.500 USD dành cho người mua xe điện. Dự luật cũng loại bỏ các khoản phạt tài chính đối với những hãng sản xuất ô tô không đáp ứng các tiêu chuẩn về mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của doanh nghiệp. Giờ đây, các tiêu chuẩn này tiếp tục được nới lỏng.