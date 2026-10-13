Nỗi lòng của người mẹ 23 năm nuôi con bị bệnh

Bà Cao Thị Việt cùng người con gái út chăm sóc chị Tăng Thị Bé Ba.

Ở tuổi gần 70, khi đôi chân bắt đầu run rẩy, mái tóc điểm bạc, bà Việt vẫn lặng lẽ dành trọn từng ngày, từng giờ để chăm sóc người con gái mắc bệnh thoái hóa khớp nặng. Được biết, vợ chồng bà Việt sinh được 4 người con (2 trai, 2 gái). Người con trai lớn đã lập gia đình và sống riêng. Tưởng chừng các con lớn khôn, có cuộc sống sẽ ổn định như bao người khác, nhưng biến cố bất ngờ ập xuống gia đình.

Người con thứ 3 là chị Tăng Thị Bé Ba, năm nay 41 tuổi, không may mắc phải căn bệnh thoái hóa khớp từ khi 18 tuổi. Thương con, vợ chồng bà Việt gạt nước mắt, chắt chiu từng đồng, đưa con đi chữa trị khắp nơi, với niềm hy vọng mong con sẽ khỏi bệnh. Thế nhưng, may mắn đã không mỉm cười với chị Bé Ba.

Người thân đút cháo đã xay nhuyễn cho chị Tăng Thị Bé Ba.

23 năm trôi qua, bệnh tình của chị Bé Ba ngày càng nặng. Các khớp xương trên cơ thể dần cứng lại, co quắp và biến dạng hoàn toàn, khiến việc đi lại hay vận động đối với chị là không thể. Chị gần như chỉ nằm một chỗ trên chiếc giường nhỏ, mất hoàn toàn khả năng lao động và mọi sinh hoạt cá nhân hằng ngày đều phải nương nhờ vào sự giúp đỡ của người thân. Hiện nay, chị Bé Ba chỉ nặng khoảng 25 kg, cơ thể chị gầy gò, đôi chân, đôi tay và phần cổ bị co quắp.

Không chỉ mất đi khả năng vận động, sức khỏe yếu ớt còn khiến chị không thể ăn uống bình thường như bao người khác. Thức ăn từ cháo đều phải được xay nhuyễn thật mịn thì chị mới có thể dùng được.

Thương con gái chịu nhiều thiệt thòi, bà Việt vẫn kiên trì ở bên chăm sóc, đút từng muỗng sữa, cho uống thuốc đúng giờ, đến những lần vất vả ôm con đưa đi khám bệnh, tất cả trở thành công việc quen thuộc của người mẹ gần 70 tuổi. Hiện nay, sức khỏe bà Việt suy giảm, xuất hiện các dấu hiệu tiền tai biến, phải thường xuyên đi khám, tái khám và điều trị định kỳ tại Bệnh viện SIS Cần Thơ.

Biến cố kéo dài 23 năm không chỉ bào mòn sức khỏe của chị Bé Ba, mà còn đặt lên vai gia đình chị những gánh nặng về chi phí sinh hoạt cũng như chi phí điều trị bệnh. Được biết, người con trai thứ 4 của bà hiện đang làm việc xa nhà, nhưng anh vẫn luôn thu xếp thời gian trở về thăm cha mẹ, chăm nom gia đình và chắt chiu gửi tiền về để chia sẻ các khoản chi phí sinh hoạt, thuốc men, chăm sóc cho mẹ và chị gái.

Đặc biệt, người con gái út chỉ học lớp 9 rồi gác lại việc học để ở nhà phụ mẹ chăm sóc chị và lo toan công việc gia đình, thành chỗ dựa vững chắc của mẹ và chị. Hiện nay, dù cơ thể bị co quắp và phải chịu đựng những cơn đau thể xác hằng ngày nhưng chị Bé Ba vẫn còn rất tỉnh táo.

Hiện chi phí chữa trị và thuốc men hằng ngày cho chị Bé Ba chỉ phụ thuộc vào khoản trợ cấp xã hội hằng tháng ít ỏi. Hằng tháng, gia đình bà Việt tốn khoảng 2,5 triệu đồng tiền mua thuốc điều trị, vật tư y tế và dinh dưỡng đặc biệt cho chị.

Chị Bé Ba nhận biết được tất cả những vất vả mà mẹ và em đang gánh chịu vì mình. Khi gặp mọi người xung quanh, chị chỉ biết nghẹn ngào: “Chị đau lắm em ơi...”. Lời nói thốt ra trong tiếng thở dốc làm ai chứng kiến cũng phải xót xa, nghẹn lòng...