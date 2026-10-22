Nơi lòng biết ơn hóa hành động

Trong dòng chảy ý nghĩa đó, Liên đội Trường THCS Nam Hồng Lĩnh (Phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) đã tổ chức Lễ nhận chăm sóc Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Đậu Liêu và Thuận Lộc. Việc làm này đã thắt chặt sợi dây kết nối giữa người trẻ và quá khứ thiêng liêng. Đây cũng là kết quả từ sự đồng hành, định hướng kịp thời của nhà trường cùng chính quyền địa phương.

Khi lòng biết ơn hóa hành động thiết thực

Đài tưởng niệm liệt sĩ – nơi tôn nghiêm ghi dấu những cống hiến, hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh, từ lâu đã trở thành một "địa chỉ đỏ" thiêng liêng. Để lịch sử không chỉ có trên những trang sách, giá trị ấy cần được cảm nhận bằng chính đôi tay và lăng kính của người trẻ.

Sáng ngày 22/10, Liên đội Trường THCS Nam Hồng Lĩnh tổ chức Lễ nhận chăm sóc Đài tưởng niệm Liệt sĩ Đậu Liêu và Thuận Lộc góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng biết ơn và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Việc gửi gắm trách nhiệm chăm sóc Đài tưởng niệm liệt sĩ cho nhà trường và các em học sinh là một cách làm sáng tạo để đưa lịch sử chạm vào thực tế.

Việc tự tay chăm chút từng phần mộ, dâng nén hương thơm giúp các em không chỉ học về quá khứ mà đang tự định nghĩa giá trị của cuộc sống hòa bình. Ở đây, lòng biết ơn hiện hữu rõ ràng qua từng hành động cụ thể và niềm trân trọng tuyệt đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc.

Việc gửi gắm trách nhiệm chăm sóc Đài tưởng niệm liệt sĩ cho nhà trường và các em học sinh là một cách làm sáng tạo để đưa lịch sử chạm vào thực tế.

Chia sẻ về ý nghĩa của hoạt động này, cô giáo Nguyễn Thị Tuyết Hoa – Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Nam Hồng Lĩnh nhấn mạnh: “Nhà trường mong muốn chuyển hóa truyền thống ‘Uống nước nhớ nguồn’ từ những bài học lý thuyết thành hành động cụ thể trong đời sống học đường. Mỗi việc làm giữ gìn cảnh quan nghĩa trang hôm nay sẽ giúp các em thấu hiểu giá trị của hòa bình. Từ đó khơi dậy khát vọng cống hiến, quyết tâm học tập để trở thành những công dân có ích cho quê hương.”

Lan tỏa thông điệp sống đẹp trong cộng đồng

Việc nhận chăm sóc Đài tưởng niệm liệt sĩ là hoạt động hết sức ý nghĩa. Hoạt động này không dừng lại ở một phong trào học đường, mà đã trở thành câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ về đạo lý "Đền ơn đáp nghĩa".

Sự gắn kết giữa nhà trường và địa phương gửi đi một thông điệp sâu sắc, rằng trân trọng quá khứ và lịch sử là trách nhiệm chung để cùng nhau kiến tạo tương lai.

Từ những hành động nhỏ tại Đài tưởng niệm liệt sĩ, ngọn lửa tử tế sẽ được lan tỏa, tiếp thêm động lực cho các em viết tiếp trang sử tự hào...

Những bài học về lòng tri ân hôm nay sẽ là nền tảng để bồi đắp nên một thế hệ trẻ biết sống đẹp, biết ước mơ và dám dấn thân. Từ những hành động nhỏ tại Đài tưởng niệm liệt sĩ, ngọn lửa tử tế sẽ được lan tỏa, tiếp thêm động lực cho các em viết tiếp trang sử tự hào, cùng chung tay xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.