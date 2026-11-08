Nói lời sau cùng, Mr Pips mong muốn sớm khắc phục hậu quả vụ án

Bị cáo Phó Đức Nam tại tòa. Ảnh: Minh Phương

Chiều 8/11, sau 13 ngày xét xử 188 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền liên quan đến Phó Đức Nam (32 tuổi, tức Mr Pips), Hội đồng xét xử cho các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi nghị án.

Trình bày trước tòa, Phó Đức Nam gửi lời xin lỗi đến những người bị chiếm đoạt tài sản, đồng thời bày tỏ mong muốn sớm khắc phục hậu quả vụ án. Bị cáo đề nghị HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ, cho mình được hưởng mức án 30 năm tù thay vì tù chung thân như đề nghị của Viện Kiểm sát.

Mr Pips cũng đề cập đến tình trạng sức khỏe của bản thân, mong muốn được thăm khám và điều trị bệnh trong quá trình chấp hành án.

Đáng chú ý, trước khi kết thúc phần trình bày, Phó Đức Nam chia sẻ rằng bản thân xác định sẽ phải ngồi tù trong thời gian rất dài nên không biết liệu sau này có còn ai yêu thương mình hay không. Nếu có người muốn gắn bó, bị cáo mong được tạo điều kiện đăng ký kết hôn trong trại giam.

Cùng trình bày lời nói sau cùng, Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) gửi lời xin lỗi đến các nhà đầu tư bị mất tiền, mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt và có cơ hội khắc phục hậu quả để sớm trở về với xã hội.

Trước đó, trong bản luận tội, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đề nghị tuyên phạt Phó Đức Nam tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 10-11 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành án tù chung thân.

Đối với Lê Khắc Ngọ, Viện Kiểm sát đề nghị mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 9-10 năm tù về tội Rửa tiền.

Bố mẹ của Phó Đức Nam là Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu cũng bị đề nghị mỗi người 6-7 năm tù về tội Rửa tiền.

Theo cáo buộc của cơ quan tố tụng, Phó Đức Nam cùng đồng phạm đã xây dựng hệ thống các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế giả mạo, sử dụng nhiều công ty và văn phòng kinh doanh để lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư.

Các đối tượng đưa ra thông tin gian dối về hoạt động giao dịch, lợi nhuận nhằm dụ dỗ người tham gia liên tục nạp tiền, sau đó chiếm đoạt tài sản.

Viện Kiểm sát xác định đường dây này đã chiếm đoạt gần 1.600 tỷ đồng của hơn 900 bị hại. Phó Đức Nam được xác định là người chủ mưu, cầm đầu, giữ vai trò cao nhất trong hệ thống; Lê Khắc Ngọ đứng thứ hai.

Đánh giá về hậu quả vụ án, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng hành vi phạm tội không chỉ gây thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản mà còn đẩy nhiều gia đình vào cảnh khánh kiệt, nợ nần, đổ vỡ hạnh phúc. Thậm chí, có bị hại từng nghĩ đến việc tự tử sau khi mất toàn bộ tài sản.

Viện Kiểm sát nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, các bị cáo có sự phân công vai trò rõ ràng, hoạt động có tổ chức, cần được xử lý nghiêm minh để bảo đảm tính răn đe và phòng ngừa chung.