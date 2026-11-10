Nỗi lo tai nạn giao thông dịp cuối năm

Từ nay đến cuối năm, dự báo lưu lượng xe qua Huế tăng cao khi địa bàn có tuyến Quốc lộ 1A với chiều dài hơn 100km, có đường Hồ Chí Minh cùng nhiều tuyến tỉnh lộ... nên đây là giai đoạn cao điểm tiềm ẩn nguy cơ phức tạp tai nạn giao thông.

Vụ tai nạn trên Quốc lộ 1 đường đèo Hải Vân khiến một người tử vong.

Chỉ trong ngày 8/11 vừa qua, trên địa bàn TP Huế đã xảy ra 3 vụ tai nạn. Cụ thể, khoảng 13h45 tại Km 896+200 Quốc lộ 1 đường đèo Hải Vân, xã Chân Mây - Lăng Cô (TP Huế); Nguyễn Tiến Sơn (SN 2008, trú tại xã Quế Sơn, TP Đà Nẵng) điều khiển xe mô tô 92N1 - 4321 lưu thông hướng Đà Nẵng đi Huế. Khi đi đến vị trí trên thì xảy ra va chạm với xe ô tô đầu kéo 15H-22502 kéo rơ-moóc 15R-16272 do Phạm Tuấn Nam (SN 1983, trú xã Nguyên Giáp, TP Hải Phòng) điều khiển lưu thông theo hướng Huế đi Đà Nẵng gây tai nạn. Hậu quả, anh Sơn tử vong tại chỗ, xe mô tô 92N1-4321 hư hỏng…

Hiện trường vụ tai nạn trên đường Hồ Chí Minh khiến 3 người thương vong, trong đó có 2 nạn nhân là nữ sinh cấp 3.

Khoảng 10h ngày 8/11, trong lúc đạp xe qua khu vực trạm bơm điện Quảng Thành (phường Hóa Châu, TP Huế); cháu N.Đ.Đ.K. (SN 2019) không may ngã xuống kênh nước. Sau hơn 4 giờ tìm kiếm, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Huế tìm thấy thi thể cháu K gần hiện trường xảy ra vụ việc.

Ngoài ra, khoảng 6h cùng ngày, tại xã A Lưới 3, anh L.V.H.N. (SN 2007, xã A Lưới 2, TP Huế) lái xe máy biển kiểm soát 75AA-168.35 đang lưu thông thì bị tai nạn, lao xuống mương nước và tử vong.

Trước đó, một vụ tai nạn giao thông khác khiến 2 người tử vong và 1 người bị thương nặng, trong đó có 2 nữ sinh. Theo đó, khoảng 12h50 ngày 3/11, tài xế Lê Văn L. (SN 2003, trú xã Hưng Lộc, TP Huế) lái xe tải chạy trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Bốt Đỏ (TP Huế) đi về phía TP Đà Nẵng. Khi đến xã A Lưới 4, xe tải xảy ra chạm với xe máy do ông Lê Minh Th. (SN 1984, trú xã A Lưới 4) cầm lái chạy cùng chiều phía trước. Tiếp đó, xe tải tiếp tục va chạm với xe máy do em Nguyễn Thị Khánh L. chở theo em Nguyễn Thị H. (SN 2010, cùng trú xã A Lưới 4), đang đi theo hướng ngược lại… Vụ tai nạn khiến ông Lê Minh Th. và em Nguyễn Thị H. chết tại chỗ. Riêng em Nguyễn Thị Khánh L. bị thương rất nặng.

Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể học sinh lớp 2 đang đạp xe thì bị ngã xuống kênh nước.

Nhằm đảm bảo tình hình an toàn giao thông trên địa bàn, thời gian qua, Phòng CSGT Công an TP Huế và Công an các xã, phường trên địa bàn đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó tập trung xử lý lái xe sử dụng nồng độ cồn, sử dụng ma túy; xử lý xe quá tải quá khổ; xe đậu đỗ không đúng quy định, lái xe lấn phần đường, vượt ẩu…

Điều đáng lo ngại, vừa qua, một số phương tiện bị tước quyền sử dụng phù hiệu nhưng vẫn cố tình hoạt động. Cụ thể, qua công tác tuần tra, kiểm soát; Trạm CSGT Phú Lộc Phòng CSGT Công an TP Huế phát hiện tài xế P.V.T. (SN 1984, trú tại TP Huế) điều khiển ô tô khách vi phạm quy định về vận tải hành khách chở hàng hóa trong khoang chở khách, đồng thời không có phù hiệu vận tải theo quy định.

Với các hành vi vi phạm trên, tài xế P.V.T. bị xử phạt 6,7 triệu đồng và tạm giữ giấy phép lái xe. Chủ phương tiện cũng bị xử phạt 22 triệu đồng do giao xe cho người làm công điều khiển để thực hiện hành vi vi phạm, đồng thời tạm giữ giấy chứng nhận đăng ký xe. Trước đó, Sở Xây dựng cũng đã có thông báo việc tước quyền sử dụng phù hiệu, đình chỉ hoạt động kinh doanh vận tải đối với hai xe khách BKS 74G - 000.92 và 74G - 001.92. Hai phương tiện này đã vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đang trong thời gian áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng phù hiệu vận tải.

Test ma túy đối với các lái xe khách trước khi xuất bến tại Bến xe phía Nam Huế.

Không chỉ đối với xe khách, trên cơ sở quyết định của Phòng CSGT Công an TP Huế và Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt thuộc Cục CSGT Bộ Công an, về các trường hợp vi phạm giao thông đường bộ, Sở Xây dựng đã áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng phù hiệu vận tải đối với một số xe tải…

Nhằm chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, lập lại trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, Phòng CSGT Công an TP Huế cũng tăng cường ứng dụng hệ thống camera giám sát, chủ động phát hiện, xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện vận tải hành khách hoạt động không đúng tuyến, đón, trả khách không đúng quy định.

Mới đây, qua công tác giám sát, lực lượng CSGT đã phát hiện 22 trường hợp có dấu hiệu đi vào đường cấm và 4 trường hợp hoạt động không đúng tuyến vận tải được cấp phép, nhiều trường hợp vi phạm quy định về dừng, đỗ và vi phạm khác. Đối với những trường hợp vi phạm chưa xử phạt, Phòng CSGT sẽ tiến hành gửi thông báo vi phạm cho chủ phương tiện, đồng thời áp dụng biện pháp cảnh báo đăng kiểm đảm bảo các vi phạm sẽ được xử lý đúng quy định… Lực lượng chức năng tiếp tục giám sát 24/24h nhằm phát hiện, xác minh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Các phương tiện vi phạm.

Hiện lực lượng CSGT Công an TP Huế vẫn đang tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo kế hoạch của chiến dịch cao điểm 60 ngày đêm làm sạch địa bàn. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ lái xe và chủ phương tiện, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Phòng CSGT Công an TP Huế phối hợp với Công an phường Phú Xuân vừa tuyên truyền kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân.

Bên cạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn giao thông, từ đầu năm học mới 2026-2027 đến nay; Công an các phường, xã phối hợp với Phòng CSGT và hàng trăm trường học từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông đóng trên địa bàn đã tổ chức tuyên truyền về pháp luật trật tự, an toàn giao thông đến hàng trăm nghìn học sinh, sinh viên.

Thực hiện “Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn”; nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết khi tham gia giao thông, mới đây; Phòng CSGT phối hợp với Công an phường Phú Bài tổ chức tuyên truyền cho hàng ngàn sinh viên Đại học Huế đang tham gia huấn luyện tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Đại học Huế. Hoạt động nhằm lan tỏa thông điệp “Thượng tôn pháp luật khi tham gia giao thông - An toàn là trách nhiệm của mỗi người”, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh và hình thành thói quen tham gia giao thông có trách nhiệm trong thế hệ trẻ.