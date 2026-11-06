Nỗi lo Mỹ siết quản lý AI đẩy chứng khoán châu Á lao dốc

Hiện thị trường vẫn có những lo ngại rằng chiến thắng của đảng Dân chủ trong kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ sẽ dẫn đến các quy định siết chặt sự phát triển của ngành trí tuệ nhân tạo (AI).

Bảng chỉ số chứng khoán tại sàn giao dịch ở Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Tâm điểm của đợt "bão táp" là thị trường Hàn Quốc: chỉ số KOSPI lao dốc 324,11 điểm (6,02%) xuống 5.059,69 điểm. Đây là phiên giảm điểm thứ hai liên tiếp, sau khi chỉ số này đã mất 5,28% trong ngày 5/11.

Áp lực tháo chạy ồ ạt từ khối ngoại khiến sàn Seoul phải liên tiếp kích hoạt cơ chế ngắt mạch tự động để tạm dừng giao dịch nhằm hãm đà rơi tự do. Vốn hóa của các "gã khổng lồ" bán dẫn bốc hơi nghiêm trọng, với SK Hynix sụt hơn 10% và Samsung Electronics giảm 6,4%.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 cũng sụt giảm mạnh 6,0% xuống 57.434,77 điểm, chịu sức ép từ đà bán tháo các mã công nghệ đầu ngành như SoftBank, Kioxia và Advantest.

Thị trường chứng khoán Trung Quốc không tránh khỏi xu hướng tiêu cực. Chỉ số Hang Seng tại Hong Kong (Trung Quốc) lùi 1,2% xuống 24.481,86 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải (Trung Quốc) giảm 1,1% xuống 3.649,18 điểm. Các sàn Sydney, Singapore, Jakarta và Bangkok cũng đồng loạt "đỏ sàn".

Theo các chuyên gia phân tích thị trường, đợt bán tháo bắt nguồn chủ yếu từ làn sóng giảm điểm trên Phố Wall, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu công nghệ và bán dẫn của Mỹ. Chiến thắng áp đảo của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ làm gia tăng lo ngại về khả năng Washington siết chặt quy định đối với lĩnh vực AI, qua đó ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng trung tâm dữ liệu và triển vọng đầu tư hạ tầng AI.

Diễn biến này khiến giới đầu tư hoài nghi về khả năng thu hồi vốn từ hàng trăm tỷ USD đã đổ vào lĩnh vực này trong bối cảnh chi phí đi vay vẫn đang đè nặng lên bảng cân đối kế toán của các doanh nghiệp.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 6/11, chỉ số VN - Index giảm 15,37 điểm (0,88%) xuống 1.725,36 điểm. Chỉ số HNX - Index tăng 0,12 điểm (0,05%) lên 256,73 điểm.