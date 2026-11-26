Mỗi mùa mưa lũ, cụm dân cư ở Tru Pỉ luôn là vùng trọng điểm, xung yếu sạt lở cần phải di dời.

Chập chờn giấc mơ mùa mưa lũ

Những tháng mùa mưa, vùng đất dưới chân đèo Pê Ke như “ướt sũng” bởi những mạch nước ngầm chảy từ đỉnh núi xuống đường mòn. Nước cuốn theo đất đá đổ xuống sông Đakrông, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt, đe dọa khu dân cư ở dưới chân núi. Nơi đây là khu vực sinh sống của cộng đồng người dân thôn Tru Pỉ (nay là thôn Hồng Thủy 1, xã A Lưới 1) định cư hàng chục năm qua.

Khu vực này có khoảng 83 hộ dân sống chênh vênh bên triền đồi, dưới chân đèo Pê Ke, đoạn qua đường Hồ Chí Minh. Bà con sinh sống ở khu vực này đã nhiều năm, sinh kế chủ yếu là làm nương rẫy và trồng trọt ven sông. Những ngôi nhà nằm san sát, một bên là sườn đồi, một bên là sông Đakrông, luôn đối diện nguy cơ trượt lở núi vào mùa mưa bão.

Vừa theo chân cán bộ xã trở về sau đợt sơ tán trong những ngày mưa lớn cuối năm, anh Nguyễn Xuân Sỹ, người dân thôn Hồng Thủy 1, bảo: “Nằm ngủ suốt đêm với vợ con mà vẫn còn lo cho mấy con trâu con bò còn nhốt trong chuồng. Cứ đến mùa mưa là phải di dời qua bên trường tiểu học để tránh trú an toàn. Nhà cửa, vườn tược phải giao phó lại, không có người trông coi nên cũng rất lo. Nhưng không di dời thì không được, an toàn tính mạng cả gia đình là trên hết”.

Nói đoạn, Sỹ chỉ tay lên phía triền đồi đối diện nhà: “Cuối tháng 10 vừa rồi, tôi cùng nhiều anh em công an, dân quân đã lên kiểm tra trên núi. Có vết nứt dài cả mấy trăm mét, đất sụt xuống so với bình địa xung quanh cỡ 3 - 4m. Vết nứt này có từ lâu, khoảng năm 2009 sau đợt mưa lũ lớn. Qua các năm, vết nứt chưa có biến đổi lớn nhưng phải kiểm tra thường xuyên. Thôn, xã luôn chủ động kiểm tra, đánh giá nhiều lần trước mùa mưa để có phương án chủ động giúp bà con di chuyển đến nơi an toàn”.

Cách đó không xa, căn nhà bà Hồ Thị Hà nằm ngay sát khu vực sạt trượt, nơi lâu ngày đã trở thành lối đi từ trên đỉnh núi xuống. Gia đình bà luôn sống trong cảnh bất an mỗi khi mùa mưa đến. Trời mưa lớn, các thành viên trong gia đình lại thay nhau ra nhìn mạch nước chảy, thấp thỏm rồi chờ cán bộ xã, thôn đến vận động di dời. “Mỗi lần đi cả bà cháu, mẹ con đều cơm đùm gạo bới qua bên chỗ cao ráo là trường tiểu học Hồng Thủy để trú lại. Riêng con trai phải ở lại trông nhà cửa, chỉ đến tối mới di dời. Ước mơ của bà con là mong được tái định cư vùng đất ổn định hơn, có đất để trồng trọt. Xã mỗi lần kiểm tra cũng rất chia sẻ, muốn giúp bà con nhưng còn khó khăn nguồn vốn nên chưa thể làm khu tái định cư được”, bà Hà nói.

Cán bộ thôn, xã tiếp tục vận động người dân di dời đến nơi an toàn.

Cần nguồn vốn tái định cư

Bà Hồ Thị Minh Châu, Bí thư Chi bộ thôn Hồng Thủy 1 cho biết: “Mỗi mùa mưa lũ, cụm dân cư ở Tru Pỉ luôn là khu vực trọng điểm, có nguy cơ sạt lở cao nên thôn chú trọng di dời sớm. Sau khi nắm bắt tình hình thời tiết, ban vận động thôn cùng các ban ngành, đoàn thể trực tiếp đến từng hộ dân dọn dẹp, vận động bà con di dời đến nơi an toàn. Qua nhiều năm tuyên truyền, người dân đã chủ động phối hợp chấp hành. Tùy theo tình hình thực tế, một số nam giới sẽ ở lại nhà vào ban ngày để trông coi gia súc, gia cầm và sản xuất; đến tối, tất cả các gia đình cũng sẽ di chuyển qua khu vực trường học để ngủ lại nhằm bảo đảm an toàn”.

Để bảo đảm an toàn cho người dân, mới đây UBND xã A Lưới 1 đã cử lực lượng đi kiểm tra, rà soát các khu vực xung yếu về sạt lở đồi núi, sông suối trên địa bàn. Qua đó, khảo sát hiện trạng, xem xét phương án xây dựng kè chống sạt lở và chủ động di dời người dân ở những khu vực nguy hiểm trong các đợt mưa lớn cuối năm 2026.

Ông Nguyễn Đức Phú, Phó Chủ tịch UBND xã A Lưới 1 thông tin, hiện nay trên địa bàn xã A Lưới 1 có khoảng 5 điểm có nguy cơ sạt lở cao, được xác định là vùng xung yếu cần sớm di dời người dân. Trong đó, khu vực cụm dân cư Tru Pỉ ở thôn Hồng Thủy 1 là một trong những điểm có nguy cơ cao nhất. Thời gian qua, UBND đã xây dựng kế hoạch di dời và tái định cư cho người dân. Về quỹ đất, địa phương cơ bản đã dự kiến bố trí xong khu vực gần đó. Tuy nhiên, nguồn vốn thực hiện chưa được bố trí. Địa phương mong muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ đầu tư từ các cấp có thẩm quyền để sớm triển khai tái định cư, giúp người dân ổn định cuộc sống.

“Trước mắt, xã thường xuyên kiểm tra, rà soát các điểm xung yếu, bố trí lực lượng, lên phương án di dời người dân vào mùa mưa lũ; cắm các tiêu vè, đặt biển cảnh báo người dân cũng như các phương tiện nguy cơ trượt lở núi mùa mưa lũ. Về lâu dài, địa phương sẽ làm việc với các cơ quan về quỹ đất bố trí tái định cư và đề xuất bố trí nguồn vốn thực hiện”, ông Nguyễn Đức Phú cho biết thêm.

Theo thống kê của cơ quan chức năng thành phố, các xã vùng A Lưới có khoảng 18 điểm có nguy cơ sạt lở tập trung tại các khu vực đồi núi và sông suối. Bên cạnh đó, trong mùa mưa bão còn ghi nhận nhiều điểm sạt trượt trên các tuyến giao thông như Quốc lộ 49, đường Hồ Chí Minh. Các địa phương đang triển khai bố trí tiêu vè, biển cảnh báo và rào chắn tại các vị trí xung yếu, có nguy cơ sạt lở trong đợt mưa lớn hiện nay nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông.