Nỗi lo đối với kinh tế toàn cầu từ việc giá bạc 'chia đôi từ đỉnh'

Mặc dù mức độ chú ý thấp hơn hơn vàng, bạc lại có thể cung cấp tín hiệu chính xác hơn về triển vọng của nền kinh tế toàn cầu. Đó là bởi bạc có vai trò kép: Nó vừa là kim loại quý mang đặc tính tiền tệ, vừa là hàng hóa phục vụ công nghiệp.

Hiện tại, giá bạc đã giảm hơn 50% so với mức đỉnh kỷ lục hồi đầu năm nay, làm dấy lên câu hỏi phải chăng đà lao dốc của kim loại này báo hiệu những khó khăn sắp tới đối với nền kinh tế toàn cầu.

Đà giảm có thể là dấu hiệu báo trước

Ông Stefan Gleason, Giám đốc điều hành của Money Metals Exchange, phát biểu: “Bạc nhạy cảm với các yếu tố kinh tế hơn vàng, nên đà giảm giá của nó có thể là dấu hiệu báo trước những vấn đề tiềm ẩn trong nền kinh tế nói chung”.

Dữ liệu từ Dow Jones Market Data cho thấy, giá bạc chạm đỉnh 121,79 USD/ounce vào cuối tháng 1, nhưng đã giảm hơn một nửa xuống mức 57,31 USD/ounce vào ngày 16/10. Trong năm nay, giá vàng cũng đã đi xuống, nhưng mức độ giảm nhỏ hơn bạc. Sau khi leo lên mức đỉnh kỷ lục 5.626,80 USD/ounce vào tháng 1, giá vàng đã giảm khoảng 25%.

Giám đốc Gleason nói với MarketWatch: “Giá bạc giảm diễn ra đồng thời với những tín hiệu cảnh báo mà chúng ta đang thấy trên thị trường năng lượng. Giá năng lượng neo cao gần như chắc chắn sẽ khiến nền kinh tế toàn cầu giảm tốc, hoặc gây ra hệ lụy tồi tệ hơn”.

Kể từ đầu năm đến nay, giá dầu thô ở Mỹ và thế giới đã tăng hơn 70%, chủ yếu vì xung đột Trung Đông làm gián đoạn hoạt động sản xuất và vận chuyển sản phẩm năng lượng. GasBuddy nhấn mạnh rằng giá dầu diesel ở Mỹ đã nhảy vọt 78% kể từ cuối năm ngoái, lên đến 6,3 USD/gallon vào ngày 16/10.

Cú sốc giá năng lượng được phản ánh rõ ràng trong dữ liệu lạm phát của Mỹ. Trong tháng 9, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, trong khi đó chỉ số giá sản xuất (PPI) tăng 6,3% so với một năm trước.

Dana Samuelson, Giám đốc American Gold Exchange, bạc đang phản ánh “một số lực cản mà lạm phát cao đang gây ra với nền kinh tế toàn cầu”.

Vị giám đốc giải thích rằng vàng, bạc thường được xem là những khoản chi không thiết yếu đối với phần lớn người tiêu dùng, tức là thứ họ muốn mua hơn là thực sự cần đến. Khi lạm phát bào mòn sức mua, người tiêu dùng có xu hướng cắt giảm các khoản chi như vậy trước tiên.

Hiện vẫn rất khó xác định chính xác lạm phát đang tác động đến nền kinh tế toàn cầu ở mức độ nào. Tuy nhiên, ông Samuelson cho rằng thị trường có thể đang chứng kiến “những gợn sóng đầu tiên của áp lực lạm phát đó”.

“Đây có thể là thông điệp từ đà giảm giá của bạc, bởi giá trị của kim loại này được cấu thành từ khoảng 50% yếu tố tiền tệ và 50% yếu tố hàng hóa”, ông nói thêm.

Theo ông Samuelson, vàng cũng đã giảm đáng kể so với đỉnh lịch sử, nhưng đặc tính tiền tệ chiếm tới 90% giá trị của kim loại này, trong khi yếu tố hàng hóa chỉ chiếm khoảng 10%. Vì vậy, giá vàng có thể ít nhạy cảm hơn bạc trước những thay đổi của nhu cầu công nghiệp và sức mua của người tiêu dùng.

Ông Robert Minter, Giám đốc chiến lược đầu tư ETF tại Aberdeen Investments, chỉ ra rằng bạc còn chịu ảnh hưởng từ tâm lý nhà đầu tư nhiều hơn so với vàng.

"Việc các ngân hàng trung ương trên thế giới nỗ lực đa dạng hóa dự trữ, giảm phụ thuộc vào đồng USD đang tạo ra nguồn nhu cầu chiến lược dành cho vàng. Trong khi đó, bạc không có một bên mua chiến lược với quy mô tương tự, khiến giá kim loại này nhạy cảm hơn trước những thay đổi trong tâm lý thị trường", Robert phát biểu.

Giá bạc vẫn còn tiềm năng tăng trở lại

Ngoài các yếu tố kinh tế, nguyên nhân giá bạc biến động mạnh hơn vàng còn có thể đến từ đặc thù của thị trường kim loại quý và tâm lý đầu tư.

Ông Ryan McIntyre, Chủ tịch Sprott, cho rằng mức giảm sâu hơn của bạc so với vàng phản ánh “mức độ biến động cao hơn, sự phụ thuộc vào nhu cầu công nghiệp, cũng như sự rút lui của tâm lý đầu cơ trước đó”.