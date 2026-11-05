Nỗi lo đánh bom bao phủ bầu trời châu Âu

Đây là lần thứ hai trong tuần xảy ra tình trạng này. Giới chức Tây Ban Nha cho biết, chuyến bay tại một sân bay ở thủ đô Madrid đã bị ảnh hưởng bởi các lời đe dọa đánh bom vào sáng 5-11. Lực lượng an ninh sau đó xác nhận không có bất kỳ rủi ro nào đối với các chuyến bay này.

Máy bay cất cánh từ sân bay Fiumicino tại thủ đô Rome, Italy. Ảnh: THX/TTXVN

Trước đó, một chuyến bay của Hãng hàng không Aer Lingus bay từ Dublin đến Rome đã phải chuyển hướng đến Normandy, Pháp. Hãng hàng không cho biết, máy bay đã được di chuyển đến một căn cứ không quân ở Evreux như một biện pháp phòng ngừa rủi ro an ninh.

Tại Bulgaria, các máy bay chiến đấu đã được điều động để hộ tống 3 máy bay thương mại đang trên đường đến Bulgaria. Sau khi tiến hành kiểm tra, cả 3 máy bay đều được xác nhận an toàn. 2 chiếc đã hạ cánh xuống Sofia và 1 chiếc hạ cánh xuống Plovdiv. CNN cho biết, những lời đe dọa đánh bom đã buộc ít nhất 10 chuyến bay trên khắp châu Âu phải chuyển hướng, gây gián đoạn hoạt động tại các sân bay dù không phát hiện thiết bị nổ nào.