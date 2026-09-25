Nỗi lo của người dân nơi 'mưa xuống lại dắt díu nhau đi'

Hàng chục hộ dân nơm nớp lo sợ mỗi khi mùa mưa đến.

Mưa xuống lại dắt díu nhau đi

Nửa đêm 23/9, chị Lâm Minh Sương (36 tuổi, khu vực 57, tổ dân phố 20, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) giật mình thức giấc bởi tiếng động lớn phía sau nhà. Đây không phải lần đầu xảy ra nên chị nhanh chóng đánh thức hai người con và hai người cháu, chuẩn bị đồ đạc để rời khỏi nhà.

Không lâu sau, tiếng động dừng lại. Khi xác định mọi thứ đã an toàn, chị Sương mới đưa các con, các cháu trở về nhà rồi cùng gia đình dọn lớp bùn đất mới tràn vào.

Căn nhà được gia đình chị mua năm 2021 với giá 800 triệu đồng. Đây là số tiền tích góp sau nhiều năm cộng với khoản vay mượn, với mong muốn có nơi ở ổn định. Thế nhưng, sau mùa mưa bão năm 2025, căn nhà từng là chỗ che mưa, che nắng lại trở thành nơi khiến 7 thành viên trong gia đình luôn bất an mỗi khi trời mưa lớn.

Sau ảnh hưởng của mưa bão, nhiều vị trí trong nhà bị hư hỏng. Không có điều kiện sửa chữa kiên cố, gia đình chỉ có thể gia cố tạm bợ để tiếp tục nương náu. Mỗi khi mưa lớn, cả nhà lại dắt díu nhau đến nơi an toàn để tránh trú.

Đất đá trên núi chảy xuống, tràn vào nhà dân làm sập, hư hỏng nhà cửa và tài sản.

Gia đình chị được Nhà nước hỗ trợ đất tái định cư tại khu vực phường Quy Nhơn Đông, cách nơi ở cũ khoảng 4km. Dự kiến hơn một tuần nữa, căn nhà mới sẽ hoàn thành. Với chị Sương, đó không chỉ là một nơi ở mới mà còn là hy vọng khép lại những ngày tháng phải sống trong nỗi lo sạt lở.

Không chỉ gia đình từng bị đất đá tràn vào nhà mới mong muốn được di dời. Với ông Phan Thành Lợi (59 tuổi), dù sạt lở chưa ảnh hưởng trực tiếp đến căn nhà, nhưng đất đá rơi quanh nhà vẫn khiến gia đình không khỏi lo lắng mỗi khi mùa mưa đến.

Ông Lợi cho biết, những tiếng đất đá lăn xuống, “lạch cạch” quanh nhà trở thành nỗi ám ảnh mỗi mùa mưa.

“Năm nào mưa xuống cũng lo. Đất đá cứ sạt dần, rồi lăn xuống quanh nhà. Chỉ mong Nhà nước hỗ trợ đất ở, tạo điều kiện để gia đình được chuyển đến nơi an toàn hơn”, ông Lợi chia sẻ.

Ông Đoàn Quang Tuấn cũng mong muốn được di dời đến nơi ở an toàn, để các cháu ổn định học tập.

Cách đó không xa, ông Đoàn Quang Tuấn (55 tuổi) cũng sống tại khu vực núi Một hàng chục năm. Theo ông, trước đây mỗi khi mưa lớn, khu vực vẫn xảy ra sạt lở nhưng chỉ ở mức ít. Đặc biệt năm 2025, sau ảnh hưởng của bão Kalmaegi, tình trạng sạt lở trở nên nghiêm trọng hơn. Khu vực nhà tắm, nhà vệ sinh của gia đình ông từng bị đất đá vùi lấp. Gia đình phải quây tạm bên hông nhà để sử dụng.

Trước nguy cơ sạt lở ngày càng hiện hữu, chính quyền địa phương đã vận động gia đình ông Tuấn di dời đến nơi an toàn. Ông cũng hy vọng sẽ sớm có phương án di dời để gia đình yên tâm lao động, các cháu ổn định và thuận tiện đến trường.

Từng bước đưa người dân đến nơi an toàn

5 hộ có nhà bị sập hoàn toàn năm 2025, địa phương bố trí đất tái định cư tại phường Quy Nhơn Đông.

Ông Nguyễn Đức Toàn, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn, cho biết, qua kiểm tra thực địa và rà soát, địa phương xác định có 52 hộ dân với 197 nhân khẩu tại núi Một thuộc khu vực có nguy cơ sạt lở cao.

Qua kiểm tra, hiện khu vực chưa phát sinh điểm sạt lở mới. Tuy nhiên, những vị trí từng bị sạt lở sau các đợt bão vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là khi mưa lớn kéo dài. Do đó, phường tiếp tục theo dõi diễn biến thực địa, đồng thời vận động người dân chủ động di dời người và tài sản khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Theo ông Toàn, địa phương đã xây dựng phương án sơ tán người dân đến các trụ sở, điểm tập trung do phường quản lý nếu thời tiết diễn biến xấu, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Về lâu dài, UBND phường Quy Nhơn đã báo cáo UBND tỉnh và đề xuất chủ trương quy hoạch, giải tỏa, bố trí tái định cư cho các hộ dân trong khu vực có nguy cơ sạt lở. Đối với 5 hộ có nhà bị sập hoàn toàn trong đợt thiên tai trước, địa phương đã bố trí đất tái định cư tại phường Quy Nhơn Đông.