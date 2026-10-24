Nỗi lo chi phí AI phủ bóng lên Phố Wall trước tuần lễ quan trọng

Giao dịch viên làm việc tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Những hoài nghi về hiệu quả chi tiêu cho trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục đè nặng lên tâm lý nhà đầu tư ngay trước khi Phố Wall bước vào tuần lễ bận rộn nhất của mùa báo cáo tài chính quý III cùng cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/10, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm mạnh 652,82 điểm (tương đương 1,23%) xuống 52.215,16 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 mất 39,75 điểm (0,52%) lùi về 7.623,68 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm nhẹ 53,52 điểm (0,21%) xuống còn 25.955,34 điểm.

Tính chung cả tuần qua, chỉ số S&P 500 giảm 0,5% và Nasdaq mất 0,7%. Ngược lại, chỉ số Dow Jones vẫn ghi nhận mức tăng 0,4% trong tuần nhờ lực đỡ từ các phiên đầu tuần.

Các yếu tố chi phối thị trường

Tâm điểm gây áp lực lên thị trường tuần qua vẫn là bài toán chi phí đầu tư khổng lồ cho hạ tầng AI trong bối cảnh lãi suất đi vay neo cao. Trong phiên ngày 22/10, chỉ số Nasdaq đã phải hứng chịu mức giảm trong ngày tồi tệ nhất kể từ tháng 6/2026 sau các báo cáo tài chính gây thất vọng từ Meta Platforms và nhà sản xuất thiết bị bán dẫn Lam Research.

Theo ông Nick Giorgi, chiến lược gia về cổ phiếu tại công ty dịch vụ tài chính Alpine Macro, thị trường hiện đang soi xét rất kỹ lưỡng các khoản chi tiêu vốn khổng lồ – dự kiến lên tới 800 tỷ USD trong năm nay từ nhóm các tập đoàn công nghệ siêu vốn hóa. Hiện nhà đầu tư không còn dễ dàng đặt niềm tin mù quáng vào các khoản chi tiêu chưa mang lại lợi nhuận tức thời. Bà Kristina Hooper, chiến lược gia trưởng tại tập đoàn quản lý đầu tư Man Group, cũng nhận định khả năng sụt giảm quy mô đầu tư vào các trung tâm dữ liệu AI trong năm tới đang khiến giới đầu tư phải chùn bước.

Trong phiên cuối tuần ngày 23/10, dù nhóm công nghệ thuộc S&P 500 đã lấy lại phần nào sự cân bằng khi nhích nhẹ 0,35%, sắc đỏ lại lan rộng ra các nhóm ngành khác. Cổ phiếu viễn thông lao dốc mạnh sau thông tin công ty vũ trụ vừa lên sàn là SpaceX (tăng 1,9%) đang tìm kiếm hàng nghìn trạm phát sóng để xây dựng mạng di động thứ tư tại Mỹ, kéo cổ phiếu của hai nhà mạng viễn thông AT&T và T-Mobile giảm gần 8%. Nhóm tài chính cũng chịu áp lực lớn khi cổ phiếu tập đoàn dịch vụ tài chính American Express giảm 3,7% sau thông báo cắt giảm 5% lực lượng lao động bất chấp nâng dự báo lợi nhuận. Đây cũng là tác nhân chính kéo sụt chỉ số Dow Jones.

Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu năng lượng bứt phá 2,5% lên mức cao kỷ lục trong ngày 23/10. Động lực đến từ việc giá dầu thô Brent chạm mức cao nhất kể từ cuối tháng 4/2026 sau khi lực lượng Houthi tấn công các mục tiêu tại Saudi Arabia, làm dấy lên lo ngại đứt gãy nguồn cung từ Trung Đông. Tuy nhiên, giá năng lượng leo thang do xung đột lại tiếp tục bào mòn sức mua, đẩy chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ tháng 10 xuống gần mức thấp kỷ lục.

Triển vọng tuần tới

Giao dịch viên làm việc tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Bước sang tuần giao dịch mới từ ngày 26/10, sự bền bỉ của thị trường sẽ đối mặt với bài kiểm tra khắc nghiệt nhất từ đầu quý IV/2026 khi khoảng một phần ba số doanh nghiệp thuộc S&P 500 công bố kết quả kinh doanh, đi kèm với quyết định lãi suất của Fed.

Tâm điểm chú ý sẽ đổ dồn vào ba "ông lớn" công nghệ dẫn dắt làn sóng AI: Alphabet và Microsoft sẽ báo cáo vào ngày 28/10, tiếp nối bởi Amazon vào ngày 29/10. Giới đầu tư sẽ tập trung vào kế hoạch chi tiêu vốn của các tập đoàn này để xác định xem liệu đợt điều chỉnh vừa qua của nhóm công nghệ là cơ hội mua vào hay là khởi đầu của một đợt sụt giảm sâu hơn.

Bên cạnh đó, báo cáo từ các hãng chip như Intel, SanDisk cùng các tên tuổi đầu ngành như Eli Lilly, Exxon, Chevron và Caterpillar cũng sẽ được theo dõi sát sao. Cho đến nay, lợi nhuận quý III của nhóm chỉ số S&P 500 đang trên đà tăng trưởng hơn 32% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về chính sách tiền tệ, Fed sẽ công bố quyết định lãi suất vào ngày 28/10. Sau khi thực hiện đợt tăng lãi suất đầu tiên kể từ năm 2023 hồi tháng 9 vừa qua để kiềm chế lạm phát, dữ liệu thị trường cho thấy nhà đầu tư nhận định hơn 90% khả năng Fed sẽ tạm dừng nâng lãi suất trong cuộc họp lần này. Lý do chính là vì cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Quốc hội Mỹ sẽ diễn ra ngay tuần sau đó (ngày 3/11).

Dù vậy, thị trường vẫn đặt niềm tin khoảng 80% khả năng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 12/2026. Do đó, mọi ánh nhìn sẽ hướng về cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Kevin Warsh vào ngày 28/10 để tìm kiếm các tín hiệu xác nhận về lộ trình thắt chặt chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương này vào cuối năm.