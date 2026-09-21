Nỗi lo cầu cũ chìm sâu, cầu mới chậm tiến độ
Cứ đến mùa mưa lũ, hàng loạt cầu cũ, cầu tạm bắc qua sông Đáy lại rơi vào cảnh chìm sâu dưới dòng nước, giao thông chia cắt. Thấu hiểu nỗi vất vả này, bước đầu, một số vị trí trên tuyến đã được thành phố Hà Nội quan tâm, đầu tư xây dựng cầu mới. Tuy nhiên, trong khi người dân mong ngóng từng ngày được lưu thông qua cầu mới thì nhiều dự án lại rơi vào cảnh chậm tiến độ.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/noi-lo-cau-cu-chim-sau-cau-moi-cham-tien-do-418721.htm