Nỗi lo cầu cũ chìm sâu, cầu mới chậm tiến độ

Với chủ đề “Thắp sáng ước mơ", chương trình không chỉ nhìn lại bao cung bậc cảm xúc trên chặng đường chữa lành những trái tim nhỏ sau 18 năm mà còn hướng tới câu chuyện dài hơn sau phẫu thuật: Giúp các em hòa nhập, học tập và theo đuổi ước mơ.