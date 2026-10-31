Nỗi lo bong bóng AI khiến hàng trăm tỷ USD bốc hơi

Chính quyền Bắc Kinh đã và đang đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực chế tạo robot, hay còn gọi là trí tuệ nhân tạo hiện thân (embodied AI), coi đây là chìa khóa để triển khai công nghệ này trên diện rộng. Ảnh: China News Service.

Trong khi giới đầu tư ngày càng lo ngại về nguy cơ bong bóng trí tuệ nhân tạo, Chủ tịch Foxconn Lưu Dương Vỹ không cho rằng ngành công nghiệp này đang phát triển quá nóng.

“Nhận định cho rằng ngành trí tuệ nhân tạo đang có bong bóng là không có cơ sở. Những người làm tài chính có thể lo lắng về diễn biến thị trường chứng khoán, nhưng chúng tôi, những người làm trong ngành trí tuệ nhân tạo, thì không”, ông Lưu nói với báo giới bên lề sự kiện công nghệ thường niên của Foxconn tại Đài Bắc ngày 30/10.

Phát biểu của ông Lưu được đưa ra giữa lúc cổ phiếu công nghệ toàn cầu biến động mạnh, do nhà đầu tư lo ngại về khả năng sinh lời từ trí tuệ nhân tạo và kết quả kinh doanh không như kỳ vọng của một số doanh nghiệp. Tuy nhiên, Foxconn, nhà cung cấp máy chủ lớn cho Nvidia, vẫn ghi nhận nhu cầu cao và dự kiến doanh thu tăng trưởng 2 chữ số trong năm 2027.

Chủ tịch Foxconn, ông Lưu Dương Vỹ (phải), phát biểu tại sự kiện công nghệ thường niên của công ty rằng Foxconn không chỉ đơn thuần là đơn vị lắp ráp hay "chuyển dịch các kiện hàng", mà còn có khả năng chế tạo những thiết bị tối tân. Ảnh: Nikkei.

Nhu cầu lớn giữa nỗi lo bong bóng AI

Những lo ngại về tương lai ngành trí tuệ nhân tạo đang khiến thị trường chứng khoán công nghệ biến động mạnh.

Chốt phiên giao dịch cuối tháng 10, áp lực bán tháo tăng mạnh. Thị trường chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đỏ, trong đó Nasdaq lao dốc 2,86% xuống 25.437,00 điểm - ghi nhận ngày giảm mạnh nhất kể từ tháng 6 và bốc hơi khoảng 8% so với đỉnh gần nhất. Cùng chiều, S&P 500 giảm 1,82% xuống 7.580,07 điểm và Dow Jones mất 572,25 điểm (-1,09%), đóng cửa ở 51.770,31 điểm.

Tại Mỹ, cổ phiếu Alphabet, công ty mẹ Google, giảm 12,6% trong phiên 29/10, khiến khoảng 500 tỷ USD vốn hóa bốc hơi. Theo Bloomberg, kết quả kinh doanh không đạt kỳ vọng làm dấy lên lo ngại về sức ép mà trí tuệ nhân tạo có thể gây ra đối với hoạt động quảng cáo tìm kiếm của Google.

Cổ phiếu Intel lao dốc 23% trong phiên ngoài giờ ngày 29/10, Amazon giảm 7,3%, còn Alphabet mất 12,6% trong phiên chính thức, mức giảm mạnh nhất lịch sử.

Tại Trung Quốc, Reuters cho biết chỉ số STAR50, gồm nhiều doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo và bán dẫn hàng đầu, đã giảm khoảng 40% so với đỉnh tháng 7, khiến thị trường mất khoảng 480 tỷ USD vốn hóa.

Trong khi đó, ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo đang thiếu hụt nhiều loại linh kiện và nguồn lực phục vụ sản xuất, từ chip nhớ, bảng mạch in đến hạ tầng điện và thiết bị phát tia laser.

“Với tôi, những khó khăn về nguồn cung hiện nay lại là điều đáng mừng, bởi nhu cầu đang lớn hơn rất nhiều so với khả năng đáp ứng”, ông Lưu nhận định.

Cũng trong ngày 30/10, ông Lưu đã gặp Sam Altman, Tổng giám đốc OpenAI, doanh nghiệp phát triển ChatGPT. Ông cho biết việc hợp tác giữa 2 bên về thiết bị cho trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo đang tiến triển thuận lợi, với những kế hoạch cụ thể hơn có thể được công bố thời gian tới.

Robot hình người và robot chó vốn đã phổ biến trong ngành giải trí, nhưng vẫn chưa thực sự hữu ích trong môi trường gia đình. Ảnh: NurPhoto.

Foxconn mở rộng sản xuất

Trước nhu cầu lớn đối với máy chủ trí tuệ nhân tạo, Foxconn đang mở rộng sản xuất tại châu Á và Bắc Mỹ, từ linh kiện đến những hệ thống máy chủ hoàn chỉnh.

“Chúng tôi đang mở rộng sản xuất tất cả linh kiện và hệ thống máy chủ phục vụ trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo tại khu vực Đài Loan (Trung Quốc), Việt Nam, Mexico và Mỹ”, ông Lưu cho biết.

Tại Mỹ, Foxconn hiện có 6 tòa nhà hoạt động tại thành phố Houston, bang Texas, và dự kiến tiếp tục tăng công suất để đáp ứng nhu cầu về hạ tầng trí tuệ nhân tạo.

Tập đoàn cũng phối hợp chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) và hiệp hội ngành nghề để xây dựng khu công nghiệp công nghệ tại Texas, thu hút các doanh nghiệp sản xuất dụng cụ, khuôn mẫu, đầu nối, dây cáp và bảng mạch in, qua đó hoàn thiện chuỗi cung ứng tại địa phương.

Hiện Foxconn có 241 cơ sở sản xuất và văn phòng tại 24 quốc gia, trong đó 56 cơ sở nằm ở châu Mỹ. Những khách hàng lớn của tập đoàn gồm Nvidia, Apple, Google, Amazon và Cisco.

Không chỉ là doanh nghiệp lắp ráp

Bên cạnh mở rộng nhà máy, Foxconn cũng muốn khẳng định năng lực thiết kế và sản xuất các thiết bị công nghệ tiên tiến, thay vì chỉ được biết đến với hoạt động lắp ráp.

“Lấy điện thoại thông minh làm ví dụ, chúng tôi có thể cung cấp hơn 50% linh kiện và bộ phận bên trong một chiếc điện thoại”, ông Lưu nói.

Với máy chủ trí tuệ nhân tạo, Foxconn có thể sản xuất tủ máy chủ, dây cáp, đầu nối, bảng mạch bộ xử lý đồ họa, các cụm tính toán, cụm chuyển mạch và hệ thống làm mát bằng chất lỏng.

Foxconn hiện có khoảng 1 triệu lao động trên toàn thế giới, trong đó 122.000 người là kỹ sư. Riêng năm 2025, tập đoàn hỗ trợ khách hàng đưa ra thị trường thành công 941 sản phẩm mới, bình quân khoảng 2,5 sản phẩm mỗi ngày.

“Chúng tôi không chỉ lắp ráp sản phẩm mà còn có thể đảm nhận từ thiết kế, kiểm định đến sản xuất hàng loạt, với hệ thống nhà máy trên toàn cầu. Đó là những năng lực mà các doanh nghiệp khác khó có thể sao chép”, ông Lưu khẳng định.