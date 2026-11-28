Gia đình ông Nguyễn Hữu Đồng hiến 1.618 m² đất để mở đường

Con đường của lịch sử

Gia đình ông Nguyễn Hữu Đồng đã sinh sống tại phường Nam Gia Nghĩa trên 30 năm nay. Ông Đồng kể, xưa con đường này là đường đất đi rẫy với chiều ngang khoảng 3 m mà chủ yếu là xe máy cày đi để vận chuyển nông sản, hàng hóa. Hai bên đường là dấu 2 bánh xe sâu hoắm mưa lầy, nắng bụi, ở giữa khoảng 30 cm nhô cao lên xe máy không thể đi nổi, dân chủ yếu phải đi bộ. Mỗi lần mua gạo ông phải dừng xe dưới dốc vác về nhà. Con đường này đã nhiều lần mở rộng, trong đó năm 2022 là lớn nhất. Thấy được ý nghĩa của con đường, ông Đồng là một trong những hộ đầu tiên gương mẫu hiến đất, cây cối làm đường.

Ông còn nhớ cùng với trên 300 mét đất mặt đường, ông phải chặt bỏ hàng trăm cây trồng có giá trị như cà phê, hồ tiêu trên đất. Tổng diện tích đất ông hiến để làm được ngành chức năng thống kê là 1.618 m². Ông Đồng tâm sự: "Kiên cố, mở rộng con đường này có ý nghĩa rất đặc biệt. Trước hết là từ ý nghĩa lịch sử, văn hóa của dân tộc. Bởi chính từ con đường này, ngày xưa bao thế hệ cha anh đã không quản ngại hiểm nguy để đi trước mở đường, kết nối".

Vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 30/10/1960, tại Tổ dân phố Cây Xoài, phường Đông Gia Nghĩa, Đoàn B90 ở miền Bắc lên đường làm nhiệm vụ xoi mở đường đã bắt nối được liên lạc với Đoàn C200 của miền Nam. Chính giờ phút lịch sử thiêng liêng ấy đã nối liền 2 vùng chiến lược Nam Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, khai thông đường Hồ Chí Minh huyền thoại.

Ngày 7/10/2025, khởi công giai đoạn 2 dự án Khu di tích lịch sử quốc gia Địa điểm bắt liên lạc khai thông đường Hồ Chí Minh tại phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng

Với ý nghĩa đó, ngày 9/12/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2383, về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với Di tích lịch sử Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh. Dự án Khu di tích lịch sử quốc gia Địa điểm bắt liên lạc khai thông đường Hồ Chí Minh (đoạn Nam Tây Nguyên đến Đông Nam Bộ) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1384 ngày 20/10/2018 và được UBND tỉnh Đắk Nông (cũ) phê duyệt tại Quyết định số 1838 ngày 2/11/2021.

Nhiều hộ dân đồng lòng

Không chỉ gia đình ông Đồng, phần lớn các hộ dân trên tuyến đường đồng lòng ủng hộ, hiến đất và tài sản trên đất để làm đường. Trường hợp khác như hộ Phan Văn Bưởi hiến đất 896 m² và cây cối trên đất, hộ dân Bùi Việt Tâm hiến đất 560 m² và cây cối trên đất....

Nhiều đoạn tuyến đã hoàn thành

Theo lãnh đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) khu vực Gia Nghĩa, dự án Đường từ ngã tư đường tránh đi khu di tích lịch sử Quốc gia - địa điểm bắt liên lạc khai thông đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1) được UBND thành phố Gia Nghĩa (cũ) phê duyệt tại Quyết định số 2005/QĐ-UBND ngày 31/12/2021. Dự án có thời gian thực hiện từ năm 2022 - 2025 và được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 1578/QĐUBND ngày 22/4/2026, theo đó, thời gian thực hiện dự án đến ngày 31/12/2026.

Dự án được thực hiện trên cơ sở vận động người dân hiến đất để thi công xây dựng công trình theo Công văn số 776/UBND-LDA&PTQĐ ngày 04/4/2022 của UBND thành phố Gia Nghĩa (cũ) về việc triển khai tổ chức vận động các hộ dân bị ảnh hưởng dự án. Đến nay, khối lượng thi công xây dựng công trình đạt khoảng 85% so với hợp đồng đã ký kết.

Vẫn còn vướng mặt bằng tại 11 hộ

Con đường này có 225 hộ bị ảnh hưởng, 214 hộ đã bàn giao mặt bằng. Qua quá trình tuyên truyền, vận động, mặc dù đã được chính quyền địa phương quan tâm, phối hợp, tuy nhiên, đến nay còn lại 11 hộ dân/1.026 m² chưa đồng ý bàn giao mặt bằng (trong đó: 6 hộ dân còn vướng phạm vi vỉa hè và mặt đường, 4 hộ dân còn vướng phạm vi vỉa hè và 1 hộ dân không đồng ý cho làm cửa xả).

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực Gia Nghĩa và các bên liên quan vận động người dân bàn giao mặt bằng dự án Đường từ ngã tư đường tránh đi khu di tích lịch sử Quốc gia - địa điểm bắt liên lạc khai thông đường Hồ Chí Minh tại phường Nam Gia Nghĩa

Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, sau nhiều lần tuyên truyền, vận động, ngày 20/11/2026, Ban và các đơn vị liên quan đã tổ chức cuộc họp, nội dung liên quan đến việc vận động người dân hiến đất và tài sản để thực hiện dự án. Tại cuộc họp, sau khi bàn bạc, trao đổi, các bên thống nhất không thi công phạm vi bị ảnh hưởng tại 11 vị trí nêu trên do các hộ dân không bàn giao mặt bằng.

Con đường vẫn đang được thi công

Một số phạm vi mặt đường không đủ bề rộng (thiếu từ 0,5 - 1m), chủ đầu tư và đơn vị thi công có trách nhiệm bổ sung biển báo, sơn vạch kẻ đường theo đúng quy định, để bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông. Đối với các đoạn đã được người dân bàn giao mặt bằng, đơn vị thi công căn cứ thực tế phạm vi bàn giao của người dân, tổ chức thi công hợp lý, hài hoà và bảo đảm chất lượng.

Đối với hệ thống chiếu sáng, tổ chức thi công theo hiện trạng mặt bằng đã được bàn giao. Trường hợp khó khăn trong công tác thi công đường dây cáp ngầm hoặc lắp đặt trụ thì các bên phối hợp xử lý kỹ thuật cho phù hợp.

Sau khi công trình được nghiệm thu hoàn thành và đầy đủ các hồ sơ kỹ thuật, pháp lý, UBND phường Nam Gia Nghĩa sẽ căn cứ các nội dung trên để xem xét, tiếp nhận đưa công trình vào khai thác, bảo trì. Sau khi hoàn thành các hạng mục của công trình đối với các đoạn đã có mặt bằng thì báo cáo cấp có thẩm quyền xin ý kiến về tình hình triển khai và kết thúc dự án, đưa vào bàn giao sử dụng.