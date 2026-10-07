Nỗi kinh hoàng của cánh tài xế: Xe tập lái đột ngột chuyển làn trên cao tốc

Tôi từng nghĩ điều đáng sợ nhất khi chạy cao tốc là gặp các tài xế chạy quá nhanh, liều lĩnh, lạng lách. Thế nhưng, sau một lần suýt xảy ra tai nạn với xe tập lái trên cao tốc, tôi lại thấy sự hiện diện của tài xế non tay lái ở đoạn đường tốc độ cao cũng nguy hiểm không kém các “hung thần”.

Hôm đó, tôi đang chạy trên làn trái cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, phía trước là một chiếc xe tập lái đi làn giữa. Khi đến gần, chỉ trong vài giây, chiếc xe bất ngờ đánh lái sang làn trái. Tôi phải phanh gấp và thật may không có vụ va chạm nào xảy ra. Chỉ cần bản thân người phản ứng chậm hơn hoặc đang chạy nhanh hơn một chút, hay phía sau đang có xe không giữ khoảng cách, tình huống này hoàn toàn có thể biến thành một vụ tai nạn liên hoàn.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên, thời gian qua lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên tuần tra trên các tuyến cao tốc, quốc lộ, đường tỉnh... và ghi nhận số lượng xe tập lái xuất hiện trên tuyến khá lớn. Có những đoạn 2 hoặc 3 xe tập lái đi gần sát nhau, chiếm cả hai làn đường. Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên đã tuyên truyền, yêu cầu các cơ sở dạy lái không xây dựng giáo án giảng dạy chạy trên cao tốc.

Sự nguy hiểm của những chiếc xe tập lái trên cao tốc đã có bằng chứng thực tế. Vào ngày 19/4, trên cao tốc Thái Nguyên - Hà Nội, ô tô 5 chỗ gắn biển tập lái đang di chuyển trên làn bên phải bất ngờ bật xi-nhan chuyển sang làn trái ngay trước đầu chiếc xe tải đầu kéo đang chạy với tốc độ cao. Tai nạn xảy ra, chiếc xe tập lái nát đầu, người lái bị thương.

Hiện trường tai nạn giữa xe tập lái và xe tải trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên ngày 19/4/2026.

Điều mà cánh tài xế ngán nhất khi gặp xe tập lái trên cao tốc không phải là tốc độ thấp; vì xe chạy chậm thì người phía sau còn có thể chủ động giảm tốc, giữ khoảng cách hoặc tìm thời điểm phù hợp để vượt. Đáng sợ hơn cả là người học lái đưa ra những quyết định mà những tài xế phía sau không thể đoán trước và không kịp xử lý.

Trên đường phố thông thường, học viên có thể tập cách quan sát, giữ làn, chuyển hướng trong điều kiện tốc độ vừa phải. Thế nhưng cao tốc là môi trường hoàn toàn khác. Xe di chuyển rất nhanh, khoảng cách xử lý ngắn và chỉ một thao tác thiếu chính xác cũng có thể tạo thành tai nạn liên hoàn.

Đặc biệt, người mới học lái có thể chưa đủ khả năng ước lượng chính xác tốc độ của xe phía sau, dù có thầy dạy đi kèm chăng nữa. Khoảng trống mà họ nghĩ là đủ để chuyển làn lại có thể không đủ với chiếc xe đang chạy nhanh tới. Đây là điểm khác biệt rất lớn giữa việc tập lái trên đường thông thường và tập lái trên cao tốc.

Không ai có thể yêu cầu một người đang học lái phải xử lý như tài xế lâu năm. Thế nhưng, chính vì họ lái xe chưa thạo nên không nên để họ thực hành trong môi trường mà mỗi sai sót có thể trả giá bằng tính mạng.

Cao tốc là đường giao thông công cộng, không phải sân tập dành riêng cho một nhóm người. Trên đó có đủ các loại xe từ xe tải, xe giường nằm đến container, khi có va chạm xảy ra, hậu quả có thể rất thảm khốc.

Đào tạo lái xe phải chú trọng thực hành, nhưng tôi phản đối việc lấy cao tốc làm nơi tập lái, vì một sai sót của học viên có thể ảnh hưởng trực tiếp đến rất nhiều người khác. Cần nghiên cứu những phương án đào tạo phù hợp hơn, như khu vực thực hành chuyên biệt đến những tuyến đường được lựa chọn và kiểm soát về thời gian, mật độ phương tiện.

Cao tốc được xây dựng để xe cộ lưu thông nhanh và liên tục, trong khi xe tập lái cần một môi trường mà người học có đủ thời gian để quan sát, suy nghĩ và sửa sai. Hai mục tiêu ấy đặc biệt mâu thuẫn với nhau.

Vì vậy, tôi cho rằng cần xem xét lại việc cho phép xe tập lái hoạt động trên cao tốc, đặc biệt là tình trạng nhiều xe tập lái xuất hiện cùng lúc, đi gần nhau và chiếm các làn đường. Học lái là để rèn luyện, người hướng dẫn có thể sửa một lỗi, nhưng khi tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc thì không có cơ hội để sửa sai.