Nói không với thuốc lá – Vì môi trường Kiểm toán nhà nước trong lành, văn minh

Tham dự buổi lễ có TS.BS Trần Khánh Thu – Giám đốc Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế); ThS. Lê Thanh Hà – Phòng Truyền thông và huy động nguồn lực, Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế). Về phía KTNN có đồng chí Đặng Thế Bình – Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm toán; đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Minh – Tổng Biên tập Báo Kiểm toán; đồng chí Mai Hải Đường – Phó Tổng Biên tập Báo Kiểm toán; đồng chí Vũ Tuấn Anh – Phó Bí thư Đoàn Thanh niên KTNN, cùng hơn 60 đoàn viên, thanh niên tiêu biểu của Trường Đại học Lao động – Xã hội…

Năm 2026 là năm thứ hai Báo Kiểm toán phối hợp với các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước đẩy mạnh chuỗi hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá. Ảnh: Nguyễn Lộc

Phát biểu khai mạc Lễ mít tinh, đồng chí Mai Hải Đường – Phó Tổng Biên tập Báo Kiểm toán nhấn mạnh, thuốc lá là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người. Bên cạnh thuốc lá truyền thống, sự gia tăng sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng cũng đặt ra thêm nhiều thách thức đối với công tác bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Phát biểu khai mạc Lễ mít tinh, đồng chí Mai Hải Đường – Phó Tổng Biên tập Báo Kiểm toán nhấn mạnh, thuốc lá là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người. Ảnh: Nguyễn Lộc

Theo đồng chí Mai Hải Đường, xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc không chỉ là thực hiện quy định pháp luật mà còn thể hiện sự tôn trọng sức khỏe của bản thân và đồng nghiệp, cũng như ý thức xây dựng văn hóa công sở. Với vai trò là cơ quan ngôn luận của KTNN, Báo Kiểm toán sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, góp phần nâng cao ý thức và thúc đẩy hành động tự giác trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Mỗi người cần bắt đầu từ những việc làm cụ thể: không hút thuốc tại nơi làm việc và những địa điểm có quy định cấm; tôn trọng quyền được sống, làm việc trong môi trường không khói thuốc; đồng thời vận động người thân, đồng nghiệp không sử dụng thuốc lá và các sản phẩm thuốc lá mới.

Ngay sau phát biểu khai mạc, các đại biểu đã xem phim tư liệu, phóng sự về tác hại của thuốc lá và những giải pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá tại nơi làm việc.

Đánh giá cao nỗ lực của ngành KTNN, TS.BS Trần Khánh Thu – Giám đốc Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết, thuốc lá cướp đi sinh mạng của hơn 8 triệu người mỗi năm trên toàn cầu và tại Việt Nam là 103.000 người tử vong mỗi năm do hút thuốc chủ động và thụ động. Sau 13 năm thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, tỷ lệ tiếp xúc với khói thuốc tại nơi làm việc ở nước ta đã giảm mạnh từ 55,9% xuống còn 22,4%. Kết quả này có sự đóng góp truyền thông trách nhiệm, bài bản của các cơ quan báo chí, trong đó có Báo Kiểm toán.

​TS.BS Trần Khánh Thu nhấn mạnh: "Việc Kiểm toán nhà nước tích cực hưởng ứng và xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc ngày hôm nay chính là hành động cụ thể để đưa các chủ trương, chính sách y tế vào thực tiễn cuộc sống", nhất là các định hướng lớn trong Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 173 của Quốc hội về ngăn chặn thuốc lá mới, cũng như Chiến lược y tế bảo vệ sức khỏe nhân dân từ sớm, từ xa. Trong giai đoạn tới, Quỹ Phòng bệnh cam kết tiếp tục đồng hành toàn diện cùng Báo Kiểm toán để mở rộng truyền thông về y tế dự phòng, hướng tới môi trường công sở văn minh - xanh - sạch - khỏe.

TS.BS Trần Khánh Thu – Giám đốc Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Nguyễn Lộc

Chia sẻ tại buổi lễ, đồng chí Đặng Thế Bình – Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm toán nhấn mạnh với lợi thế của đơn vị đào tạo có hàng trăm lớp học và hàng nghìn lượt học viên mỗi năm; mỗi cán bộ được bồi dưỡng sẽ là hạt nhân nòng cốt mang thói quen sống lành mạnh về cơ sở. Đặc biệt, câu chuyện "người thật, việc thật" về quá trình từ bỏ thuốc lá thành công của bản thân đồng chí đã mang lại nguồn cảm hứng mạnh mẽ, khích lệ các công chức, viên chức, đoàn viên quyết tâm từ bỏ khói thuốc.

Đồng chí Đặng Thế Bình – Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm toán chia sẻ kinh nghiệm bản thân trong việc từ bỏ thuốc lá. Ảnh: Nguyễn Lộc

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện Báo Kiểm toán, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm toán cùng Đoàn Thanh niên KTNN đã ký cam kết, giao ước thi đua xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc. Đây là hoạt động thể hiện quyết tâm của các đơn vị trong việc thực hiện quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá, đồng thời nâng cao ý thức của mỗi công chức, viên chức và người lao động trong việc bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.

Một số hình ảnh của Lễ mít tinh: