Cán bộ quản lý thị trường kiểm tra sản phẩm nghi không rõ nguồn gốc, xuất xứ. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Hướng tới Ngày phòng, chống hàng giả, hàng nhái 29/11, việc nâng cao nhận thức người tiêu dùng, tăng cường thực thi pháp luật và thúc đẩy phối hợp giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các nền tảng số được xem là những giải pháp quan trọng nhằm đẩy lùi hàng giả, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh.

Trao đổi với phóng viên, bà Murayama Miho, Phó trưởng Văn phòng Hỗ trợ hoạt động kinh doanh ở nước ngoài, Ban Hợp tác quốc tế của Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO) đã chia sẻ kinh nghiệm của Nhật Bản trong chống hàng giả và những gợi mở cho Việt Nam.

- Bà đánh giá như thế nào về ý nghĩa của triển lãm và chương trình phân biệt hàng thật – hàng giả do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (DMS) tổ chức, đặc biệt trên phương diện nâng cao nhận thức của công chúng và xây dựng văn hóa tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ?

Bà Murayama Miho: Triển lãm và chương trình phân biệt hàng thật – hàng giả do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (DMS) tổ chức có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về hàng giả và xây dựng văn hóa tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ (IPR) trong toàn xã hội. Việc lưu thông hàng giả không chỉ làm suy giảm giá trị kinh tế của thương hiệu mà còn trực tiếp gây thiệt hại cho người tiêu dùng do các sản phẩm không an toàn.

Ngược lại, hàng chính hãng được sản xuất trong điều kiện lao động phù hợp và theo quy trình chú trọng bảo vệ môi trường. Doanh thu từ những sản phẩm này được tái đầu tư vào phát triển sản phẩm mới, đổi mới sáng tạo và thúc đẩy hơn nữa hoạt động sở hữu trí tuệ. Như vậy, việc tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ không chỉ góp phần xây dựng một xã hội lành mạnh mà còn mang lại lợi ích to lớn trong việc thúc đẩy đổi mới công nghệ và phát triển kinh tế bền vững.

Thông qua triển lãm và chương trình phân biệt hàng thật – hàng giả, việc giúp mỗi người dân hình thành ý thức sâu sắc về việc “không mua, không sử dụng hàng giả” sẽ tạo nền tảng vững chắc để xây dựng môi trường thị trường công bằng, lành mạnh.

- Từ kinh nghiệm của Nhật Bản, theo bà yếu tố nào quan trọng nhất để nâng cao hiệu quả chống hàng giả: tăng cường cơ chế thực thi, ứng dụng công nghệ hay thay đổi nhận thức và hành vi của người tiêu dùng?

Bà Murayama Miho: Khó có thể chỉ chọn một trong ba yếu tố: tăng cường cơ chế thực thi, ứng dụng công nghệ và thay đổi nhận thức, hành vi của người tiêu dùng. Đây đều là những yếu tố thiết yếu và bổ trợ lẫn nhau. Nếu thiếu cơ chế thực thi đủ mạnh thì không thể ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.

Đồng thời, để đối phó với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, việc ứng dụng công nghệ số và các phương pháp xác định thật-giả là không thể thiếu.

Bên cạnh đó, nếu không có sự thay đổi nhận thức từ phía người tiêu dùng, tức phía cầu, thì rất khó loại bỏ hàng giả tận gốc. Triển khai đồng bộ, cân đối và gắn kết cả ba nhóm giải pháp là chìa khóa để nâng cao hiệu quả chống hàng giả.

Để cách tiếp cận này phát huy hiệu quả, các cơ quan nhà nước Nhật Bản phụ trách thực thi pháp luật đã phối hợp với các doanh nghiệp tư nhân là chủ thể quyền, có trách nhiệm bảo vệ thương hiệu và tài sản trí tuệ của mình.

Nhật Bản đã có kinh nghiệm triển khai các biện pháp chống hàng giả ở nước ngoài thông qua sự phối hợp công-tư như vậy. JPO cho rằng chính cơ chế phối hợp giữa các tổ chức này là động lực giúp nâng cao tối đa hiệu quả chống hàng giả.

- Xin bà chia sẻ những hoạt động và kinh nghiệm của Nhật Bản trong việc khuyến khích người tiêu dùng nói không với hàng giả?

Bà Murayama Miho: Tại Nhật Bản, khu vực công và khu vực tư đã phối hợp, kiên trì triển khai các hoạt động tuyên truyền và giáo dục. Cụ thể, bên cạnh việc tổ chức các sự kiện dành cho người tiêu dùng và truyền tải thông tin qua mạng xã hội cùng các kênh khác, JPO còn tổ chức các buổi giảng dành cho học sinh, sinh viên – thế hệ tương lai.

Để người tiêu dùng hiểu đúng vì sao không nên mua hàng giả và nhận thức rằng vấn đề này liên quan trực tiếp đến mình, JPO nỗ lực thường xuyên cung cấp thông tin chính xác, dễ hiểu về những rủi ro nghiêm trọng đối với sức khỏe, an toàn và những hệ lụy xã hội, chẳng hạn như việc buôn bán hàng giả trở thành nguồn tài chính cho các tổ chức tội phạm.

Ngoài ra, để truyền tải thông điệp một cách gần gũi tới nhiều nhóm đối tượng, đặc biệt là giới trẻ, Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO) đã sử dụng nhân vật đại diện “Kawanzo-chan” trong chiến dịch bài trừ hàng giả được triển khai thường xuyên.

Thông qua nhân vật gần gũi này, JPO xây dựng các tờ gấp và video giáo dục với cách thể hiện sáng tạo, giúp công chúng dễ dàng nắm được bản chất của vấn đề hàng giả và nâng cao nhận thức.

- Trong bối cảnh thủ đoạn làm giả ngày càng tinh vi và hoạt động kinh doanh trên các nền tảng số phát triển nhanh chóng, xin bà cho biết Nhật Bản đang thực hiện những biện pháp nào để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ? Việt Nam có thể rút ra bài học gì từ kinh nghiệm này?

Bà Murayama Miho: Trong bối cảnh các thủ đoạn liên quan đến hàng giả trên không gian số ngày càng tinh vi và hoạt động kinh doanh trực tuyến phát triển nhanh chóng, nhiều nền tảng số đang triển khai các chương trình bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Tại Nhật Bản, JPO tổ chức hội thảo và tạo cơ hội để từng nền tảng số trực tiếp hướng dẫn các chủ thể quyền. Qua đó, các chủ thể quyền có thể sử dụng những chương trình bảo vệ này để xử lý việc gỡ bỏ từng tin đăng bán hàng.

Về tuyên truyền, JPO tích cực sử dụng nhân vật “Kawanzo-chan” để triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức. Chẳng hạn, tại các sự kiện dành cho trẻ em do JPO tổ chức trong năm nay đã tổ chức các trò đố vui giúp các em tìm hiểu những điểm cần lưu ý để tránh mua phải hàng giả khi mua sắm trực tuyến, qua đó nâng cao nhận thức của từng người tiêu dùng.

Tại Việt Nam, từ năm nay, Diễn đàn Quốc tế về Bảo hộ Sở hữu trí tuệ (IIPPF), một diễn đàn hợp tác công-tư, cùng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (DMS) và các đơn vị vận hành nền tảng thương mại điện tử lớn đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác. Dưới sự chỉ đạo và giám sát của DMS, các nền tảng và các chủ thể quyền Nhật Bản đang duy trì trao đổi ý kiến.

Một bài học từ kinh nghiệm Nhật Bản là không thể giải quyết vấn đề hàng giả trực tuyến chỉ bằng nỗ lực riêng lẻ của cơ quan quản lý hoặc của từng doanh nghiệp.

Chúng tôi cho rằng việc xây dựng một khuôn khổ để các cơ quan thực thi, chủ thể quyền và đơn vị vận hành nền tảng thương mại điện tử có thể thường xuyên đối thoại và phối hợp, đồng thời thúc đẩy sự chung tay của khu vực công và khu vực tư, có thể là một mô hình hữu hiệu để xây dựng thị trường số lành mạnh hơn và tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam trong thời gian tới.

- Quý vị đánh giá như thế nào về triển vọng hợp tác giữa Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO) và Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (DMS) trong việc chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực thực thi và hỗ trợ doanh nghiệp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam?

Bà Murayama Miho: Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO) và Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (DMS) của Việt Nam đã xây dựng mối quan hệ tin cậy vững chắc thông qua hợp tác chặt chẽ và thường xuyên trao đổi ý kiến.

Các hoạt động này bao gồm đối thoại trong khuôn khổ Bản ghi nhớ hợp tác (MOC) ký năm 2021 và hai Bản ghi nhớ (MOU) ký giữa Diễn đàn Quốc tế về Bảo hộ Sở hữu trí tuệ (IIPPF) và DMS, cũng như các hội thảo về phân biệt hàng thật – hàng giả.

Quan hệ đối tác giữa hai bên đang phát triển theo hướng rất tích cực. Sau khi ký kết các MOC và MOU, hai bên tiếp tục nỗ lực triển khai một cách bài bản các kế hoạch hành động cụ thể và thiết thực.

Các chủ thể quyền Nhật Bản đặt kỳ vọng rất lớn vào DMS, cơ quan phụ trách công tác kiểm tra, xử lý hàng giả trên thị trường Việt Nam.

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và đẩy nhanh hơn nữa việc xây dựng môi trường trong đó quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp Nhật Bản được bảo vệ thỏa đáng tại Việt Nam.

Chúng tôi kỳ vọng sự phối hợp lâu dài giữa hai cơ quan sẽ góp phần quan trọng làm cho môi trường đầu tư và thương mại lành mạnh giữa hai nước thêm sôi động.

- Bà muốn gửi thông điệp gì tới người tiêu dùng và doanh nghiệp Việt Nam về trách nhiệm nói không với hàng giả, tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng?

Bà Murayama Miho: Việc nói không với hàng giả và lựa chọn hàng chính hãng của những doanh nghiệp có trách nhiệm với chất lượng sản phẩm không chỉ bảo vệ sự an toàn và sức khỏe của chính người tiêu dùng, mà còn là hành động thiết yếu để thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội và xây dựng môi trường kinh doanh bền vững, minh bạch, công bằng tại Việt Nam.

Chính lựa chọn sáng suốt của mỗi người – “không mua, không sử dụng hàng giả” và “chọn hàng chính hãng” là động lực tạo dựng một thị trường lành mạnh trong tương lai. Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với tư cách là đối tác tin cậy của Việt Nam trong phát triển kinh tế bền vững và xây dựng thị trường công bằng./.

- Xin trân trọng cảm ơn bà!