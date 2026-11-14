Tỉnh Đoàn tổ chức Lễ phát động chiến dịch truyền thông “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường” trong khối THPT năm học 2026-2027.

Tỉnh Đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo 100% trường THCS, THPT và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường” nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ Đoàn, giáo viên và học sinh trong xây dựng văn hóa ứng àxử, phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi bạo lực học đường.

Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, các nhà trường đổi mới hình thức tổ chức, kết hợp giữa giáo dục kỹ năng với hoạt động trải nghiệm, giao lưu và đối thoại. Nhiều hoạt động như sân khấu hóa tình huống, thi tiểu phẩm, hùng biện, vẽ tranh cổ động được triển khai, tạo không khí sôi nổi, thu hút đông đảo học sinh tham gia. Những tình huống thường gặp trong đời sống học đường như hiểu lầm trên mạng xã hội, bất đồng quan điểm trong học tập, mâu thuẫn giữa bạn bè được đưa ra phân tích, trao đổi, giúp học sinh nhận diện nguy cơ và lựa chọn cách ứng xử phù hợp.

Tại Lễ phát động chiến dịch truyền thông “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường” trong khối THPT năm học 2026-2027 tổ chức tại Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, phường Hòa Bình, đồng chí Nguyễn Thành Luân - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Dịch vụ và Hỗ trợ cộng đồng nhấn mạnh mục tiêu của chiến dịch là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức Đoàn, cán bộ, giáo viên và học sinh trong xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện, lành mạnh. Đồng thời, tăng cường giáo dục kỹ năng ứng xử, tinh thần đoàn kết, sẻ chia và ý thức chủ động phòng, chống bạo lực học đường. Qua đó, khuyến khích đoàn viên, thanh niên và học sinh tích cực hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể, góp phần xây dựng văn hóa học đường văn minh.

Cùng với tuyên truyền, giáo dục, các nhà trường chú trọng phát hiện sớm, ngăn ngừa những nguy cơ phát sinh bạo lực học đường. Vai trò của tổ chức Đoàn, Đội được phát huy thông qua các mô hình như “Đôi bạn cùng tiến”, “Nhóm bạn giúp bạn”, câu lạc bộ sở thích. Những hành động đẹp, tấm gương học sinh biết giúp đỡ bạn bè, bảo vệ người yếu thế, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn được biểu dương, nhân rộng. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường học đường tích cực, lấy những giá trị tốt đẹp để đẩy lùi hành vi tiêu cực.

Đoàn phường Kỳ Sơn phối hợp với Đoàn Trường THPT Kỳ Sơn và Công ty TNHH Công nghệ giáo dục CLASSUP tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường”.

Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình ngày càng được tăng cường. Thông qua trao đổi thường xuyên giữa giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh, những biểu hiện bất thường về tâm lý, những mâu thuẫn trong quan hệ bạn bè của học sinh được quan tâm, nắm bắt và định hướng giải quyết kịp thời. Đây là giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa bạo lực từ sớm, không để những bất đồng nhỏ phát triển thành hành vi vi phạm.

Diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường” tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên và học sinh cùng trao đổi, chia sẻ những tình huống thực tế liên quan đến tình bạn, kỹ năng ứng xử và phòng, chống bạo lực học đường. Qua đó, các em hiểu rõ hơn giá trị của tình bạn chân thành, sự tôn trọng, yêu thương và trách nhiệm đối với bản thân, bạn bè, cộng đồng; đồng thời được khuyến khích chủ động lên tiếng, không thờ ơ trước các hành vi bắt nạt, bạo lực, biết giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại và sự thấu hiểu.

Việc duy trì, nhân rộng diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường” không chỉ góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho học sinh mà còn tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi cá nhân.

Mỗi tình bạn đẹp được vun đắp, mỗi hành động ứng xử văn minh được lan tỏa sẽ góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, nhân văn. Khi mỗi học sinh biết nói lời hay, làm việc tốt và dũng cảm nói không với bạo lực, mỗi ngôi trường trên quê hương Đất Tổ sẽ thực sự trở thành một “trường học hạnh phúc” - nơi ươm mầm những ước mơ và khát vọng cống hiến.